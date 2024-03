"Nam idol từng bị đòi loại khỏi nhóm" nhận mưa gạch đá vì tham gia sản xuất album của “em gái BLACKPINK”

Ngày 20/3, YG Entertainment đã tiết lộ tracklist cho mini album đầu tay của BABYMONSTER trước khi phát hành chính thức vào ngày 1/4. Trong poster danh sách bài hát được YG đăng tải, có 7 ca khúc được giới thiệu với nhiều thể loại khác nhau như Hip-hop hay Ballad.

Trong số đó có ca khúc chủ đề SHEESH cũng như các sản phẩm phát hành trước Batter Up (7 ver.) và Stuck in the Middle (7 & remix ver). Ngoài ra, 3 bài hát mới sẽ được phát hành lần đầu tiên như intro Monsters, bài b-side track Like That và Dream.

7 ca khúc nằm trong mini album đầu tay của BABYMONSTER

Trong số 7 ca khúc, ca khúc chủ đề SHEESH thu hút sự chú ý vì đây là sản phẩm đã được sản xuất từ lâu. Để hoàn thiện và nâng cao tính hoàn thiện của nó, các nhà sản xuất đã hợp tác cùng nhau bao gồm CHOICE37, Sonny, Lil. G, LP, TREASURE Choi Hyun Suk, Sandra Wikström, YG & DEE.P.

Tuy nhiên, sự tham gia của thành viên nhóm TREASURE - Choi Hyun Suk đã vấp phải những bình luận và chỉ trích ác ý vì là một trong những nhà sản xuất thực hiện ca khúc chủ đề được nhiều người chờ đợi của BABYMONSTER - SHEESH. Trước đó, Choi Hyun Suk cũng tham gia rap cho đĩa đơn đầu tiên - Batter Up của nhóm.

Không ít cộng đồng mạng quốc tế đã đặt câu hỏi về kỹ năng của Choi Hyun Suk đồng thời chỉ trích YG Entertainment vì đã chọn nam thần tượng này thay vì các nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng hơn.

Người hâm mộ BABYMONSTER cũng phàn nàn về việc tại sao YG lại đẩy thành viên TREASURE tham gia sản xuất trong khi chính những tân binh này cũng có thể viết và sản xuất nhạc của riêng mình.

Choi Hyun Suk bị chỉ trích vì tham gia sản xuất mini album của BABYMONSTER

Ngay sau khi xuất hiện nhiều luồng tranh cãi, người hâm mộ của Choi Hyun Suk đã có động thái phản pháo khi chỉ ra kiến thức sâu rộng của anh trong việc sáng tác và sản xuất dù là thần tượng thế hệ thứ 4. Khi vấn đề trở nên căng thẳng hơn, nhiều người còn chỉ ra rằng Hyun Suk không bị chỉ trích vì tài năng mà là do thái độ gây tranh cãi trong quá khứ.

Trước đó vào tháng 12/2023, trong một buổi livestream, Hyun Suk cho biết anh muốn tập trung vào việc biểu diễn hơn là quay các nội dung hậu trường ngoài lề. Lời chia sẻ của Choi Hyun Suk ở thời điểm này đã nhận vô số chỉ trích vì cho rằng anh không tôn trọng fan.

Không chỉ vậy ở thời điểm YG công bố thành viên nhóm TREASURE, Choi Hyun Suk thậm chí còn bị yêu cầu loại khỏi nhóm vì cư dân mạng cho rằng anh “quá già" và ngoại hình không được thu hút.

Choi Hyun Suk từng vấp phải nhiều tranh cãi trong quá khứ

Tuy nhiên, vẫn có nhiều kỳ vọng dành cho album của BABYMONSTER - dự án đầu tiên của tân binh nhà YG với tư cách là 7 thành viên sau khi Ahyeon trở lại. Từ album này, BABYMOSNTER dự kiến sẽ tích cực giao lưu với người hâm mộ Hàn Quốc bằng cách tham gia nhiều chương trình âm nhạc, hoạt động phát sóng và sự kiện ký tặng người hâm mộ. Nhóm cũng sẽ tổ chức fanmeeting quanh 5 khu vực Châu Á bao gồm Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Jakarta. Nhóm cũng sẽ tham dự Summer Sonic 2024 - lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản.