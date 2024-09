Ngay sau khi rapper B.I xác nhận sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện 8WONDER Moon Festival được tổ chức tại Ocean City, “thành phố điểm đến mới” phía đông Hà Nội, cộng đồng fan Kpop nói chung và fandom ID nói riêng không ngừng phấn khích. Bởi lẽ đây có thể coi là siêu nhạc hội mang tầm quốc tế lớn nhất được tổ chức trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại quy tụ nhiều ngôi sao trong nước và thế giới đổ bộ thủ đô Hà Nội.

Đây là lần thứ 3 rapper B.I đến Việt Nam nhưng lại là lần đầu tiên trở lại đất nước hình chữ S với vai trò nghệ sĩ solo. Chính vì vậy ngay từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên, đông đảo fan Kpop đã “săn” cho mình những tấm vé để có thể thưởng thức lễ hội quy mô chưa từng có với sự xuất hiện của nam rapper B.I.

B.I sẽ gặp lại các fan Việt Nam tại sự kiện 8WONDER Moon Festival vào ngày 14/9 tới đây

B.I - thủ lĩnh đa tài của nhóm nhạc iKON, được so sánh với G-Dragon vì khả năng sáng tác

B.I (tên thật là Kim Han Bin), sinh năm 1996 và được biết đến khi tham gia với vai trò rapper trong ca khúc Indian Boy của MC Mong vào năm 13 tuổi. Vào tháng 1/2011, B.I chính thức trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Xuất hiện tại Show Me The Money 3, B.I sở hữu ca khúc BE I do chính anh sáng tác và được đánh giá là một trong những màn trình diễn hay nhất của mùa giải năm đó.

Đặc biệt, sau chương trình sinh tồn Mix & Match, B.I đã giành suất debut cùng nhóm nhạc 7 thành viên iKON với vai trò trưởng nhóm vào năm 2015. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của iKON được ra mắt mang tên My Type cũng do chính nam rapper đa tài B.I sáng tác. Ở thời điểm này, iKON còn được YG kỳ vọng trở thành “quái vật Gen 3” nối tiếp thành công của các nhóm nhạc đàn anh như BIGBANG hay WINNER.

iKON với B.I là trưởng nhóm từng được YG kỳ vọng trở thành “quái vật Gen 3”

Tại lễ trao giải MelOn Music Awards 2018, B.I đã trở thành thần tượng Kpop đầu tiên nhận được danh hiệu Nhạc sĩ của năm với ca khúc Love Scenario . Ca khúc này cũng càn quét giải thưởng ở nhiều lễ trao giải khác và trở thành giai điệu được khán giả yêu thích tại Hàn Quốc.

Bên cạnh những ca khúc sáng tác cho nhóm iKON, B.I còn tham gia sáng tác nhiều bản hit cho các nhóm nhạc hàng đầu Kpop như Empty (WINNER), Born Hater (Epik High), 3 bài hát của PSY bao gồm Bomb, Last Scene, Auto Reverse và đặc biệt là đồng sáng tác cùng Teddy, Bekuh Boom với bản hit debut của BLACKPINK - Whistle. Nhờ tài năng sáng tác, iKON thậm chí còn được so sánh với G-Dragon - trưởng nhóm BIGBANG vì đều nắm giữ “linh hồn” bài hát của nhóm.

B.I góp phần tạo nên thành công cho bản hit debut Whistle của BLACKPINK

Nam thần tượng được so sánh với G-Dragon nhờ khả năng sáng tác

Rời nhóm iKON, chấm dứt hợp đồng với YG vì ồn ào sử dụng chất cấm

Sự nghiệp của B.I cùng iKON tưởng chừng như sẽ vô cùng “nở hoa” nhưng sau cùng, anh lại vướng phải bê bối sử dụng chất cấm. Trong bức tâm thư gửi đến người hâm mộ, B.I gửi lời xin lỗi người hâm mộ cũng như các thành viên trong nhóm vì khiến tất cả thất vọng, chịu tổn thương vì hành động sai trái. Vào ngày 12/6/2019, B.I quyết định rời nhóm iKON để kiểm điểm bản thân. Đích thân YG Entertainment cũng xác nhận việc B.I rời iKON và chấm dứt hợp đồng với công ty.

B.I rời nhóm iKON vào tháng 6/2019 sau scandal sử dụng chất cấm

Lấy lại hào quang sau ồn ào với sự nghiệp solo

Nam 2021, B.I đánh dấu sự trở lại sau thời gian im hơi lặng tiếng vì ồn ào trong quá khứ. Anh cho ra mắt album Midnight Blue và sử dụng lợi nhuận từ album để quyên góp nhằm hỗ trợ các trẻ em gặp khủng hoảng trên toàn cầu. Vào tháng 5/2021, B.I tiếp tục trở lại với MV Got It Like That kết hợp cùng Destiny Rogers và Tyla Yaweh.

Sau đó, anh liên tục trở lại cùng hai album Waterfall và Cosmos. Đặc biệt album Waterfall xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng Itunes tại 18 quốc gia và là một trong những album solo của nghệ sĩ Hàn Quốc bán chạy nhất năm 2021.

Cho tới năm 2022, B.I tiếp tục tạo dựng tiếng vang với sự nghiệp solo bằng đĩa đơn BTBT . Bài hát đã giúp nam thần tượng lọt vào bảng xếp hạng Spotify's Viral 51 quốc gia và đứng đầu iTunes tại 49 khu vực. Năm 2023, B.I cho ra mắt liên tục ba sản phẩm âm nhạc To Die, Die For Love và Dare To Love.

MV BTBT - B.I (f.t DeVita)

Có thể nói, sau ồn ào quá khứ, B.I vẫn có một lượng khán giả riêng bởi tài năng không thể phủ nhận kể từ khi ra mắt với vai trò trưởng nhóm iKON. Ở thời điểm hiện tại, nam thần tượng đã dần lấy lại hào quang, xây dựng sự nghiệp solo vững chắc và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh 14 nước châu Âu. Tại sự kiện 8WONDER Moon Festival tại Hà Nội tới đây, chắc chắn sự xuất hiện của B.I sẽ là điểm nhấn đáng mong chờ và hứa hẹn gây bùng nổ ngay khi xuất hiện.

B.I đang rất được chờ đón tại sự kiện 8WONDER Moon Festival diễn ra ở Hà Nội