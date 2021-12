Nam idol reaction sân khấu tập thể Kpop: Ồ lên phấn khích khi đến aespa, phản ứng với ITZY ra sao?

Sân khấu kết hợp đông đảo nghệ sĩ luôn là một "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp đại nhạc hội cuối năm được tổ chức. Tại SBS Gayo Daejun 2021 diễn ra vào ngày 25/12 vừa qua, người hâm mộ được dịp thưởng thức màn trình diễn ca khúc All I Want For Christmas Is You đến từ tập thể nghệ sĩ các nhóm Red Velvet, NU'EST, Brave Girls, ATEEZ, NCT, Stray Kids, ITZY, TXT, ENHYPEN, aespa, STAYC, IVE...

Sân khấu biểu diễn All I Want For Christmas Is You tại SBS Gayo Daejun 2021

Là một trong những nghệ sĩ góp giọng tại màn biểu diễn All I Want For Christmas Is You, Bang Chan (Stray Kids) đã nhanh chóng về nhà, mở lại sân khấu và reaction. Anh chàng đi từ cảm xúc thích thú hát theo, phấn khích cho đến cảm thán đối với phần trình diễn của từng nhóm. Người hâm mộ khen ngợi sự đáng yêu của Bang Chan khi có những biểu cảm dễ thương mỗi lần thấy những người đồng nghiệp thể hiện trên sân khấu.

Bang Chan reaction sân khấu All I Want For Christmas Is You tại SBS Gayo Daejun 2021

Bang Chan vô cùng thích thú và ồ lên bất ngờ trước cách xử lý vô cùng chuyên nghiệp của Wendy (Red Velvet)

Anh chàng không khỏi cười ngại ngùng và hát theo khi mình và Seungmin đại diện Stray Kids trên sân khấu này

Với ITZY, Bang Chan nở nụ cười tự hào đối với đàn em

Đặc biệt, những nốt cao của NingNing và Winter (aespa) đã chinh phục Bang Chan khiến anh chàng không khỏi cảm thán

- Cậu ấy trông cực kỳ tự hào khi thấy ITZY.

- Bang Chan thật đáng yêu và đẹp trai.

- Ai mà không phải cảm thán trước nốt cao của NingNing chứ?

- Reaction của Bang Chan khi thấy Wendy thật dễ thương. Cậu ấy còn lắc đầu theo từng bước chuyển động của Wendy nữa.

Bạn có cảm xúc giống với Bang Chan khi xem sân khấu biểu diễn này?