Nam idol người Trung trở về Hàn quảng bá sau 8 năm, bị nói ké fame EXO và cú twist bất ngờ!

Lay là thành viên người Trung cuối cùng còn trụ lại của EXO sau khi Luhan - Kris - Tao đồng loạt rời nhóm. Tuy nhiên, dù còn ở lại nhưng các hoạt động của Lay với nhóm vô cùng hời hợt kể từ lúc anh bắt đầu tập trung cho chặng đường solo ở quê nhà. Từ thành viên ít được biết đến trong EXO, Lay đã "hoá rồng", trở thành gương mặt hàng đầu tại Trung Quốc với cái tên Trương Nghệ Hưng. Không chỉ năng nổ với tư cách là một idol, Lay tại Trung Quốc đã chứng minh thực lực ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, diễn xuất cho đến nhảy.

Đã 8 năm rồi, Lay không còn đồng hành trong các hoạt động quảng bá cùng EXO tại Hàn Quốc khiến nhiều người quên mất anh vẫn còn là thành viên của nhóm nam hàng đầu gen 3 này. Mới đây, Lay chính thức quay trở lại quảng bá ở Hàn và trình diễn trên các sân khấu âm nhạc.

Lay quảng bá ở Inkigayo

Điều này tiếp tục khiến các fan EXO cảm thấy khó hiểu vì cách đây không lâu, nhóm vừa tổ chức fan meeting kỷ niệm 12 năm debut. 2 em út đang nhập ngũ là Kai và Sehun vẫn góp mặt dưới hàng ghế khán giả vậy mà Lay, người chưa bao giờ tuyên bố rời EXO, lại không xuất hiện. Ấy vậy mà giờ đây, nam idol lại quảng bá 1 mình trên các sân khấu âm nhạc.

EXO họp fan kỷ niệm 12 năm debut

Kai và Sehun đang nhập ngũ vẫn có mặt, Lay thì không

Chưa dừng lại ở đó, Lay còn bị cho là có nhiều hành động ké fame EXO. Sau khi kết thúc màn trình diễn ở Inkigayo, Lay đã video cùng đồng đội Chanyeol. Cả 2 cùng hô khẩu hiệu "EXO, We are one". Lay còn nói thêm: "Xin chào, chúng tôi là EXO đây ạ!". Nhiều người cho rằng Lay chủ động gọi cho Chanyeol để ké fame EXO, hâm nóng cho màn quảng bá của mình.

Chanyeol gọi điện cho Lay

Cả 2 cùng hô khẩu hiệu của EXO

Tuy nhiên, sự thật thì người chủ động gọi cho Lay chính là Chanyeol và chính nam idol cũng là người gợi ý cùng Lay đọc khẩu hiệu của EXO. Dù vậy, netizen vẫn không hài lòng với cách Lay tự nhận là một mẩu của EXO sau 8 năm không hề đả động gì:

- Thực ra nhìn vào thái độ của các anh cũng hiểu anh Lay đối xử với thành viên trong nhóm rất tốt. Mình thực sự quý tất cả các anh, mong ai cũng hạnh phúc và thành công.

- We are one mà đang ở Hàn sao lại không đi fan meeting kỉ niệm 12 năm nhỉ?

- Tui mới gõ phím chửi anh Lay bên kia xong, hoá ra Chanyeol gọi cho ảnh à, yêu hận tình thù của tui giờ sao, là sao, là sao nữa nhưng mà vẫn ghét nha, vậy đi.

- Èo ôi xúc động, bao năm chờ về comeback với nhóm mà không thấy mặt mũi đâu, giờ quay về Hàn quảng bá mà ảnh We are one, khóc hết nước mắt, anh Chanyeol kì quá! Mai fan yêu bên Trung Quốc của anh Lay lại bảo anh Chanyeol ké fame gọi điện cho anh Lay thì em không biết giải thích sao.

Trước đó, Lay bỗng nhiên có nhiều hành động tri ân đến EXO trong fan meeting cá nhân tại Nhật. Cụ thể, ngoài chiếu hình ảnh concert EXO anh còn nhảy lại ca khúc Growl, Call me baby của nhóm. Lay giờ đã là Trương Nghệ Hưng bày tỏ: "Đối với tôi, EXO như một trường đại học mà tôi hoạt động vô cùng nỗ lực với tư cách Lay (EXO). Tôi nhận được vô vàn tình cảm nên tôi không muốn làm cả nhóm thất vọng Mọi thứ là động lực để tôi phấn đấu. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ".

EXO vẫn luôn hoạt động với đội hình 8 người