Nam idol lừng danh bất ngờ bị chê vì cưa sừng làm nghé, mới 29 tuổi đã không còn hợp đóng học sinh?

All That We Loved (Mọi Điều Ta Yêu) là bộ phim Hàn mới ra mắt gần đây tuy nhiên nó không được nhiều người biết đến do chỉ phát hành trên nền tảng trực tuyến chứ không chiếu trên đài truyền hình. Phim đánh dấu sự trở lại của nam idol đình đám Oh Sehun (EXO), người trước đó từng gây sốt, được yêu thích hơn cả cặp đôi chính khi xuất hiện trong bộ phim Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo.



Với lần trở lại này, Sehun bất ngờ "cưa sừng làm nghé", đóng học sinh trung học mới chỉ 18 tuổi. Nhân vật của anh là Go Yoo - người được tung hô là thiên tài bóng rổ ở trường Hara. Đặc biệt dù không chú tâm nhiều cho việc học nhưng điểm số của Go Yoo lại khá cao. Cuộc sống xáo trộn khi Go Yoo quyết định hiến thận cho cậu bạn thân Joon Hee. Câu chuyện dần trở nên hấp dẫn, bắt đầu đi sâu vào chủ đề độc đáo của trí nhớ tế bào với giả thuyết rằng trí nhớ của người hiến nội tạng sẽ được chuyển đến những người được ghép nội tạng.

Hình ảnh của Sehun ở All That We Loved (Ảnh: Tving)

Có thể thấy chủ đề của All That We Loved tương đối thú vị, nhiều khán giả còn cho rằng nó xứng đáng được phát triển thành một miniseries chiếu trên đài truyền hình. Nhưng đó là nhận xét về kịch bản, về dàn diễn viên lại không được người xem yêu thích như vậy. Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận về bộ phim, có không ít ý kiến trái chiều cho rằng Sehun không phù hợp với vai diễn này vì vấn đề độ tuổi của anh. Hiện tại Sehun đã 29 tuổi và khán giả cho rằng anh trông quá trưởng thành để "cưa sừng làm nghé", đóng một học sinh 18 tuổi.

Tạo hình 18 tuổi gây tranh cãi của Sehun

Hình ảnh của anh ở hậu trường phim (Ảnh: Tving)

Trên thực tế việc một diễn viên trên dưới 30 tuổi vẫn đóng học sinh là việc không hiếm gặp ở Hàn Quốc. Trước đó có nhiều cái tên đã thành công trong việc cưa sừng làm nghé dù tuổi tác còn lớn hơn Sehun, như Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Park Bo Young,... Về Sehun, dù gương mặt còn khá trẻ nhưng một số người xem vẫn cảm thấy vô cùng lấn cấn. Thậm chí ngay cả hai bạn diễn của anh dù mới ngoài 20 tuổi nhưng vẫn bị cho là không hợp vai. Tuy nhiên cũng có nhiều bình luận bênh vực anh, cho rằng anh vì Sehun là idol nên mới bị soi mói về visual như vậy chứ gương mặt của anh tương đối trẻ.

(Ảnh: Tving)

Bình luận của khán giả: - Khi xem ảnh tĩnh, tôi nghĩ chỉ có tuổi của nhân vật mới là vấn đề nhưng cho đến khi tôi xem phim thì ngay cả diễn xuất cũng khó ngấm. - Dàn diễn viên khá tệ và không ai trông giống học sinh, kể cả Oh Sehun. - Oh Sehun trông ít nhất phải 25 26 tuổi trong tạo hình này, trông không hề giống học sinh trung học. - Hwang In Yeop 29 tuổi trong 18 Again và 30 tuổi trong True Beauty. Choi Woo Shik 31 tuổi trong Our Beloved Summer. Lúc đó sao các bạn không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên hiện tại lại xoáy sâu vào vấn đề tuổi tác của Sehun? Hay vì anh ấy là idol.

Tổng hợp