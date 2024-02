Nam Em có đi vào "vết xe đổ" của bà Nguyễn Phương Hằng?

Nam Em làm "chao đảo" MXH với những "bí mật showbiz"

Gần đây, thời gian gần đây, cái tên Nam Em - hoa khôi đình đám một thời liên tục xuất hiện trên MXH bởi những phát ngôn đáng chú ý. Trong các buổi livestream của mình, Nam Em đã không ngần ngại bật mí những câu chuyện tình cảm và góc khuất của giới showbiz mà theo cô là những bí mật chưa từng được tiết lộ.

Đặc biệt, trong phiên livestream ngày 18/2, Nam Em và Quế Vân liên tục tung những thông tin gây sốc, chưa được kiểm chứng về showbiz Việt. Cùng với đó, doanh nhân Hữu Cường - người được biết đến là bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của Nam Em - cũng đã tham gia vào một số buổi livestream và có những phát ngôn ngạo mạn, bày tỏ sự bênh vực đối với Nam Em và thậm chí tuyên bố sẵn sàng "phá nát showbiz này".

Nam Em liên tục có những phát ngôn nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH

Loạt phát ngôn của Nam Em và bạn trai đã tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Phần lớn khán giả cho rằng những phát ngôn này đang đi quá giới hạn và có thể gây tổn hại đến đời tư cũng như danh dự, nhân phẩm của người khác. Đồng thời, không ít người cho rằng cơ quan quản lý cần vào cuộc và có những biện pháp xử lý đối với những chia sẻ gây tranh cãi, không có bằng chứng xác thực từ phía Nam Em và bạn trai cô.

Vào ngày 20/2, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM chia sẻ với báo chí, qua phản ánh của dư luận, Sở đã nắm được thông tin về những buổi livestream của Nam Em. Đại diện Sở cho biết, đơn vị đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian tới.

Luật sư nói gì về trường hợp của Nam Em?

Liên quan đến những phát ngôn của Nam Em và bạn trai trên MXH trong thời gian qua, luật sư Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Công ty Luật TNHH INFINITY Việt Nam - nêu ý kiến:

"Về trường hợp này, luật pháp rất khó can thiệp vì những người này chỉ nói vu vơ, không nêu đích danh. Tuy nhiên, trong trường hợp các hành vi ám chỉ đó khiến mọi người đều có thể hiểu được nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là ai thì vẫn có thể có khả năng xử lý được.

Những người bị ảnh hưởng trực tiếp có quyền kiện và yêu cầu thu hồi những đoạn thông tin đó trên mạng xã hội cũng như công khai xin lỗi".

Luật sư nói thêm: "Trong trường hợp các thông tin trên mạng này gây nhiễu loạn xã hội, các cơ quan chức năng có thể vào cuộc can thiệp và xử phạt hành chính. Nếu các hành vi đó được lặp lại nhiều lần, những người tung tin thất thiệt còn có nguy cơ bị truy tố hình sự như trường hợp của bà Phương Hằng trước đây".

Trước đó, Nam Em cũng từng là nghệ sĩ duy nhất công khai ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bà Hằng nhận mức án 3 năm tù giam với tội danh ''Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân''.

Chia sẻ đoạn clip bà Phương Hằng nói về lí do không xin lỗi các nghệ sĩ và tranh luận với luật sư, Nam Em viết: "Tôi về phe cô Hằng nha. Bây giờ ai cũng thích sự giả tạo, còn người sống thật, sống tốt thì cho đi tù?" . Vào thời điểm đó, ý kiến của cô nàng đưa ra cũng đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nam Em liệu có đang đi vào "vết xe đổ" của bà Hằng?

Có thể thấy, từ việc ban đầu chỉ là đơn thuần livestream chia sẻ các câu chuyện trên mạng xã hội, Nam Em nếu tiếp tục tự do phát ngôn một cách ngông cuồng, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của các cá nhân sẽ rất dễ dàng vướng vào vòng lao lý và phải chịu những bản án thật từ pháp luật.

Và một bản án thật của bà Nguyễn Phương Hằng đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng.

Bà Phương Hằng từng có những phiên livestream khiến cộng đồng dậy sóng

Bà Hằng đã liên tục có những phiên livestream "khuấy đảo" mạng xã hội từ tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3/2022.

Bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để phát sóng trực tiếp (livestream) trên mạng để nói về nhiều chủ đề khác nhau thu hút lượng lớn người xem và từ đó cũng "khơi mào" mâu thuẫn giữa bà và nhiều người nổi tiếng khi công khai chỉ trích họ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành...

Hàng loạt thông tin đời tư của các cá nhân được bà Hằng nhắc đến đều chưa được kiểm chứng mà chỉ do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ...

Những buổi livestream của bà Phương Hằng không chỉ có sự giúp sức của một ekip phía sau mà trong những lần xuất hiện ấy còn có sự tham gia của các luật sư N.Đ.K., Đ.A.Q. Tuy nhiên, chính việc liên tục nói những thông tin không kiểm chứng, xúc phạm nhiều cá nhân đã khiến bà Nguyễn Phương Hằng vướng vào lao lý.

Bà Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam trong phiên xét xử sơ thẩm

Từ năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn của cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi "Vu khống", "Làm nhục người khác", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và "Đe dọa giết người" thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng internet.

Đến ngày 24/3/2022, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Sau thời gian dài liên tục gia hạn tạm giam bà Hằng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều tra, đến ngày 21/9/2023, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội ''Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'' đã được diễn ra.

Vào 19h30 cùng ngày, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam và buộc bồi thường 25 triệu đồng (trong tổng số 36 triệu đồng) cho 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan. Bà Hằng sau đó không kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên.

Từ vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với những người đang manh nha về việc có các phát ngôn chưa được kiểm chứng với nội dung gây sốc có thể xâm phạm danh dự, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Và trong trường hợp gần nhất có thể nhắc tới là Nam Em. Đừng để những lời lẽ ảo trên mạng trở thành bản án ngoài đời thật.