Nam diễn viên gây ức chế nhất phim Việt giờ vàng: 8 tuổi đã phải bươn chải nhưng vẫn học cực giỏi, nhận học bổng du học trường top đầu Hàn

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim truyền hình Việt chiếu vào khung giờ vàng đang nhận về nhiều sự chú ý. Bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Toại - bà Cúc với 3 người con trai cùng 3 cô con dâu.

Vào vai Công - anh cả trong gia đình, diễn viên Quang Sự trong phim khiến khán giả bức xúc khi sở hữu tính cách gia trưởng. Công có bề ngoài xuề xòa, tính tình khô khan, ít nói và hay cộc cằn với vợ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Quang Sự, nhân vật Công khác hoàn toàn với tính cách bên ngoài của anh, thậm chí nam diễn viên còn học rất giỏi khi nhận học bổng du học trường top Hàn Quốc.

Diễn viên Quang Sự trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Từng bị bố mẹ ngăn cản theo đuổi con đường nghệ thuật



Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, cuộc sống của Quang Sự từng rất khó khăn. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã chọn cách các sống tự lập.

"8 tuổi, tôi nhịn ăn sáng lấy hai ngàn đồng, mua hai cây mía rồi leo lên tàu hỏa đi bán được 4 ngàn, cứ thế rồi nhân lên và kiếm tiền học bằng những công việc như vậy. Tôi luôn có suy nghĩ mình khỏe mạnh, có hai bàn tay và cũng không ngốc thì kiểu gì cũng sống được. Tôi nghĩ mình may mắn vì gia đình không bao giờ băn khoăn rằng tôi sống ra sao và tôi sẽ như thế nào. Sự tự lập sớm có cái hay là vậy", nam diễn viên tâm sự.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã chọn cách các sống tự lập

Dù không được cha mẹ ủng hộ, nhưng với tính cách quyết đoán anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Diễn viên Quang Sự từng chia sẻ: "Thật ra cha mẹ phản đối khi tôi thi diễn viên ngay từ đầu. Tôi là người hơi bướng trong việc quyết định tương lai nên vẫn tự quyết. Chỉ có cách nỗ lực để chứng minh. Ai cũng nên có đam mê. Lý tưởng sống riêng. Nếu mình ép mình làm nghề mình không thích sẽ bỏ cuộc giữa chừng thôi".



Cuối cùng với sự quyết tâm của mình, Quang Sự thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào năm 2004. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh lại thi và trúng học bổng chuyên ngành diễn xuất của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Không để cơ hội tuột mất, anh đã quyết định đi du học.

Thời gian đầu khi du học Hàn Quốc, Quang Sự gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ. Anh phải thức đến 4-5 giờ sáng để học bài rồi hôm sau vẫn phải lên lớp. Dù gặp nhiều thử thách, nhưng Quang Sự cho rằng quãng thời gian đó rèn luyện cho anh về sự bản lĩnh, kiên trì.

Quang Sự cho rằng quãng thời gian du học rèn luyện cho anh về sự bản lĩnh, kiên trì

Đôi nét về Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc



Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul hay còn gọi là trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korea National University of Arts) là trường đại học nghệ thuật tốt tại Hàn. Được thành lập vào năm 1990, đây chính là nơi đào tạo ra hàng ngàn nghệ sự thực thụ tại Hàn Quốc.

Hiện nay, ngôi trường này có liên kết hợp tác chính thức với 103 trường đại học của 26 quốc gia trên thế giới, tạo ra một mạng lưới trao đổi sinh viên rộng lớn giữa các trường đại học. Tiêu biểu có thể kể đến một số trường như: Đại học nghệ thuật London (Anh), Đại học Exeter (Anh), Đại học Sydney (Úc)…

Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc

Hiện tại chương trình đào tạo của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc có 27 khoa ngành trong 6 trường: Trường Âm nhạc, Kịch, Phim truyền hình và Đa phương tiện, Khiêu vũ, Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật Truyền thống Hàn Quốc.



Những nhân vật đình đám xuất thân từ trường đại học này phải kể đến như: Kim Go Eun, Lee Joon, Suho (EXO), Lee Ji Hoon, Park So Dam, Yang Se Jong, Oh Man Seok, Kim Dong Wook, Jang Dong Gun…