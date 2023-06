Nam diễn viên có màn trở lại "lạnh gáy"

Quý Công Tử (Tựa quốc tế: The Childe) đánh dấu sự trở lại của Kim Seon Ho sau 2 năm vắng bóng, kể từ thành công vang dội của Hometown Cha-Cha-Cha (2021) lẫn những ồn ào về đời tư.

Dự án gây chú ý ngay khi chỉ mới công bố thông tin diễn viên. Bởi lẽ, đây là lần đầu ngôi sao sinh năm 1986 lấn sân sang mảng điện ảnh, sau hơn một thập kỷ chỉ đóng sân khấu, truyền hình.

Trong phim, Kim Seon Ho vào vai gã đàn ông độc ác, máu lạnh, nổi tiếng với biệt danh “Quý công tử”. Đặc biệt, anh không ngại phá vỡ hình ảnh quen thuộc để mang lại bất ngờ cho khán giả.

Kim Seon Ho gây bất ngờ khi lần đầu đóng phim điện ảnh

Cuộc truy đuổi điên loạn

Ở đầu phim, Quý Công Tử đưa người xem dõi theo hành trình của Marco (Kang Tae Joo) - chàng trai mang 2 dòng máu: Philippines từ mẹ và Hàn Quốc từ cha.

Hàng ngày, nhân vật ôm mộng trở thành võ sĩ boxing chuyên nghiệp bằng cách tham gia các sàn đấu ngầm. Song, công việc khó khăn, không giúp Marco kiếm đủ tiền trả viện phí cho mẹ. Tình thế buộc anh phải đến Hàn Quốc để tìm người cha đã mất liên lạc từ lâu.

Ngay khi có mặt ở Seoul, Marco bất ngờ bị nhiều đối tượng truy đuổi mà không rõ nguyên do. Nổi bật trong số đó là nhân vật bí ẩn, có biệt danh “Quý công tử” (Kim Seon Ho). Theo thời gian, cuộc rượt đuổi ngày càng trở nên căng thẳng với nhiều bí mật chỉ được lật mở ở phút chót.

Dự án do Park Hoon Jung biên kịch kiêm đạo diễn. Nhà làm phim nổi tiếng với nhiều tác phẩm hình sự có màu sắc đen tối như New World (2013), V.I.P. (2017), Night in Paradise (2020)… Anh cũng từng thắng Rồng Xanh với The Unjust (2011) và được đề cử nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Ý tưởng phim đơn giản, đi theo mô-típ “mèo vờn chuột” quen thuộc của thể loại hình sự, giật gân. Song, đạo diễn họ Park cũng có những sáng tạo riêng để nhào nặn thành một câu chuyện độc đáo.

Anh thêm vào một chút gia vị “hài đen” (black comedy) nhằm tăng tính giải trí, đồng thời tạo ra một tác phẩm “vừa hài hước vừa đáng sợ” - như tờ Korea Herald nhận xét. Điểm nhấn thuộc về nhân vật của Kim Seon Ho. Mỗi khi “quý công tử” xuất hiện, gã lại bày ra những trò đùa khôi hài nhưng có phần rùng rợn.

Với kinh nghiệm lâu năm, Park Hoon Jung thành công trong việc thiết lập không khí bí ẩn xuyên suốt. Người xem cũng như nhân vật chính Marco, gần như không biết chuyện gì thực sự đang diễn ra. Sự thật chỉ sáng tỏ khi những cú twist cuối cùng xuất hiện.

Đạo diễn giữ phong độ, cuốn người xem vào những cảnh hành động dồn dập và táo bạo. Anh chuộng tông màu lạnh, thổi vào phim không khí u ám, đen tối đúng theo phong cách quen thuộc.

Những màn rượt đuổi, đánh đấm được sắp xếp hợp lý, giữ được sức hút cho tác phẩm. Song, một số cảnh quay khá máu me, rùng rợn, khiến phim bị dán nhãn R (cấm khán giả dưới 18 tuổi).

Phim cuốn người xem vào loạt cảnh hành động, rượt đuổi đến nghẹt thở

Màn “lột xác” của Kim Seon Ho

Trong Hometown Cha-Cha-Cha , Kim Seon Ho gây ấn tượng với hình ảnh “mỹ nam” ngọt ngào, tâm lý. Anh chiếm trọn trái tim khán giả bằng gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng.

Lần này, nam diễn viên cao 1,83 m thực sự “lột xác” khi hóa thân thành gã sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn. Lai lịch không rõ ràng càng khiến cho nhân vật trở nên bí hiểm, đáng sợ. Đôi lúc, gã như lên cơn, nở nụ cười điên loạn không khỏi khiến người xem phải “lạnh gáy”.

Nhân vật phần nào gợi nhớ Joker - ác nhân khét tiếng trong phim siêu anh hùng DC. Đồng thời, vai diễn cũng phảng phất hình ảnh của Lee Jong Suk trong V.I.P (2017). Tất cả đều là những kẻ giết người không gớm tay, phảng phất dấu hiệu tâm thần.

Dẫu vậy, Kim Seon Ho cũng biết cách biến hóa với vai diễn. Anh duyên dáng trong các cảnh hài, đồng thời xử lý tốt những màn hành động, để lại nhiều ấn tượng với hình ảnh của một gã tài phiệt độc ác nhưng có nhiều thần thái.

Thậm chí, diễn xuất của Kim Seon Ho còn làm lu mờ bạn diễn Kang Tae Joo lẫn đàn anh Kim Kang Woo.

Diễn xuất của Kim Seon Ho là yếu tố giúp phim thu hút

Trang SCMP đánh giá cao sự trở lại của Kim Seon Ho, cho rằng anh thực sự tỏa sáng trong phim. Tác giả James Marsh nhận xét hình ảnh của anh phần nào gợi nhớ tài tử Choi Min Sik - nổi tiếng với Old Boy (2003) - nhưng trẻ trung và đẹp trai hơn.

Song, tác phẩm của Park Hoon Jung vẫn còn một vài điểm trừ, nhất là trong khâu kịch bản. Với thời lượng 118 phút, phim hơi lê thê ở đoạn đầu vì thiên về kể truyện. Đến nửa sau, nhiều tình tiết bị lướt qua quá nhanh mà không được giải thích rõ ràng.

Nhìn chung, Quý Công Tử vẫn mang đến cho người xem những giây phút giải trí thú vị. Màn tái xuất của Kim Seon Ho lột xứng đáng sự chờ đợi của khán giả suốt 2 năm. Sau tác phẩm này, anh còn cộng tác tiếp với đạo diễn Park Hoon Jung trong một phim khác tên Tyrant, dự kiến ra mắt năm sau.