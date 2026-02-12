Đoạn clip ghi lại cảnh tượng người đàn ông đang đu đưa nguy hiểm trên đường dây điện phía trên một con phố ở St Petersburg, Nga.

Những sợi dây điện bị mắc kẹt dưới nách người đàn ông khi anh ta tuyệt vọng cố gắng giữ thăng bằng và tránh rơi xuống đất.

Nam công nhân vệ sinh rơi khỏi mái nhà, lơ lửng trên đường dây điện

Người công nhân vệ sinh đang dọn tuyết và băng trên mái nhà thì bị trượt chân ngã xuống. Nhưng cú rơi của anh ta đã được các sợi dây điện ở tầng 6 đỡ lại.

Người này đã thoát chết trong gang tấc dù không đeo dây an toàn, thứ bắt buộc phải có khi dọn tuyết từ mái nhà.

Người đàn ông đu đưa nguy hiểm trên đường dây điện. Nguồn: East2West

Phát hiện ra sự việc, một người leo núi chuyên nghiệp đã tự mình đu dây xuống từ một tòa nhà gần đó. Nhưng theo các báo cáo, anh ta không thể tiếp cận được nam công nhân vệ sinh đang gặp nạn.

Những người qua đường nghe thấy người đàn ông la hét cầu cứu đã mang nệm ra và đặt phía dưới. Lực lượng cứu hộ đã đến và cuối cùng sử dụng thang kéo dài từ xe cứu hỏa để đưa nam công nhân xuống nơi an toàn.

Đám đông người xem vỗ tay tán thưởng khi người đàn ông được giải cứu thành công.

Người công nhân vệ sinh đã được xe cứu thương chờ sẵn đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng may mắn là không bị thương và không cần điều trị.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến các vi phạm an toàn có thể xảy ra.