Nam chính "When the Phone Rings" Yoo Yeon-seok đang hẹn hò?

Yoo Yeon-seok, quý ông quyến rũ tuổi 40, đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với vai diễn lãng mạn đầy mộng mơ trong "When the phone rings". Phản ứng hóa học bùng nổ giữa anh và Chae Soo-bin đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" và không ai có thể phủ nhận sức hút khó cưỡng khi nam diễn viên khi hóa thân thành chàng trai si tình. Trong khi những mối tình màn ảnh của anh được cả thế giới dõi theo, đời tư của nam diễn viên lại là một ẩn số. Tuy nhiên, cái tên Yoo Yeon-seok vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang báo lá cải và diễn đàn trực tuyến, liên quan đến những tin đồn tình ái đầy thú vị.

Phản ứng hóa học tuyệt vời của anh với các bạn diễn đã biến Yoo Yeon-seok trở thành "nam thần" trong mắt người hâm mộ, khiến ai nấy đều tò mò về người phụ nữ may mắn chiếm được trái tim anh. Dù là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Yoo Yeon-seok đã hé lộ về mẫu người lý tưởng của mình trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Theo Soompi, anh không phải là người quá rụt rè nhưng cũng không quá táo bạo khi thích ai đó. "Nếu có người khiến tôi rung động, tôi sẽ không ngại bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng sau đó, tôi có thể sẽ hơi do dự một chút", anh chia sẻ.

Về việc công khai mối quan hệ, nam diễn viên cho biết anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện "khoe" chuyện tình yêu với cả thế giới. "Có quá nhiều cặp đôi công khai hẹn hò rồi lại chia tay sau đó. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc kỹ lưỡng khi đến thời điểm thích hợp," anh nói thêm.

Hiện tại, Yoo Yeon-seok được cho là vẫn còn độc thân, vì cả anh và công ty quản lý đều chưa xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, những tin đồn hẹn hò với bạn diễn Chae Soo-bin trong "When The Phone Rings" và Kim Ji-won trong "Queen of Tears" đã làm dấy lên sự tò mò trong cộng đồng mạng.

Yoo Yeon-seok và Chae Soo-bin: Phim giả tình thật?

Những cảnh quay tình tứ đến nghẹt thở trong "When the phone rings", đặc biệt là cảnh giường chiếu "nóng bỏng" ở tập 12, cùng những khoảnh khắc thân mật trong hậu trường đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Nhiều fan tin rằng Yoo Yeon-seok và Chae Soo-bin đang hẹn hò ngoài đời thực. Khi được hỏi về phản ứng hóa học tuyệt vời với Chae và việc người hâm mộ "đẩy thuyền", Yoo đã chia sẻ với Sports Chosun: "Tôi rất biết ơn vì mọi người khen phản ứng hóa học của chúng tôi tốt. Tôi vui vì khán giả đã đắm chìm vào câu chuyện tình yêu của chúng tôi". Tuy nhiên, anh cũng phủ nhận chuyện cả hai đang hẹn hò.

Yoo Yeon-seok và Kim Ji-won: Mối tình "bí mật" kéo dài hơn một thập kỷ?

Một trong những tin đồn "ồn ào" nhất K-town chính là mối quan hệ giữa Yoo Yeon-seok và Kim Ji-won, được cho là đã kéo dài hơn 10 năm. Cả hai quen nhau trên phim trường "Horror Stories" năm 2012 và dần trở nên thân thiết. Trong nhiều năm, các trang tin liên tục đưa tin về mối tình nghiêm túc của họ, thậm chí còn khẳng định họ đã ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, các công ty quản lý đều đã lên tiếng phủ nhận. Năm 2016, Sports Chosun từng đưa tin bắt gặp cả hai hẹn hò ở Gangnam, nhưng sự việc này cũng bị phủ nhận. Cho đến nay, tin đồn về mối tình "bí mật" này vẫn chưa có lời giải đáp.

Yoo Yeon-seok và Shin Hyun-bin

Tin đồn hẹn hò của Yoo Yeon-seok với Shin Hyun-bin bắt nguồn từ bộ phim "Hospital Playlist", nơi họ được biết đến với cái tên "cặp đôi Wintergarden". Phản ứng hóa học ngọt ngào trên màn ảnh và những lần xuất hiện chung trước công chúng đã làm dấy lên nghi ngờ về một mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, Shin Hyun-bin đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, khẳng định rằng cả hai chỉ là bạn bè.