Nam chính The Odyssey: Khổ nhất là trên phim, giàu nhất là ngoài đời

Ngôi sao The Odyssey có danh mục bất động sản trải dài ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ.

Có một câu đùa quen thuộc rằng Matt Damon hầu như chỉ vào vai những nhân vật luôn tìm đường trở về nhà. Từ Saving Private Ryan, Interstellar, The Martian cho đến bom tấn sử thi mới của Christopher Nolan là The Odyssey, trong đó Damon vào vai Odysseus trên hành trình dài trở về Ithaca. Nhưng ngoài đời thực, Matt Damon sống ở đâu?

Matt Damon (Ảnh: Getty Images)

Hiện nam diễn viên chủ yếu sinh sống tại New York (Mỹ). Ngôi sao sinh ra ở bang Massachusetts cũng sở hữu một nơi ở tại Hollywood để thuận tiện cho công việc làm phim. Dưới đây là những bất động sản nổi bật nhất trong danh mục nhà đất của Matt Damon, bao gồm cả căn penthouse từng lập kỷ lục giá bán tại Brooklyn.

Biệt thự tại Miami Beach

Năm 2005 (giữa thời điểm tham gia hai phần Ocean's Twelve và Ocean's Thirteen), Matt Damon chi 14,5 triệu USD (381,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) để mua hai khu đất liền kề tại Miami Beach.

Đây được xem là tổ ấm tân hôn của nam diễn viên, bởi cũng trong năm đó anh kết hôn với Luciana Barroso - người vợ gặp gỡ tại chính thành phố đầy nắng này.

Khu nhà ở Miami Beach từng thuộc sở hữu của Damon (Ảnh: Getty Images)

Theo hồ sơ giao dịch, khu đất rộng khoảng 0,4 ha với hơn 50m mặt tiền hướng ra vịnh Biscayne. Toàn bộ khuôn viên gồm căn nhà chính hai tầng theo phong cách Địa Trung Hải và một nhà khách hai phòng ngủ, tổng diện tích hơn 1.100m².

Biệt thự có 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm rưỡi, hồ bơi lớn tích hợp bồn spa, khu cabana với bếp ngoài trời và sân thượng ngắm cảnh. Bên trong còn có rạp chiếu phim riêng, hầm rượu, phòng làm việc và sân hiên riêng dành cho phòng ngủ chính.

Sau gần 10 năm sở hữu, Damon bán khu bất động sản này vào năm 2014 với giá 15,4 triệu USD (hơn 405 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Biệt thự tại Pacific Palisades

Từ năm 2012 đến 2021, Matt Damon sở hữu một biệt thự tại Pacific Palisades (Los Angeles). Nam diễn viên đoạt giải Oscar mua căn nhà với giá 15 triệu USD (gần 395 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Biệt thự rộng khoảng 1.250m², gồm 7 phòng ngủ và 10 phòng tắm.

Không gian mang phong cách Zen với nhiều chi tiết bằng gỗ gụ. Điểm nhấn là khu giếng trời cao hơn 10m nằm giữa ngôi nhà, kết nối phòng khách, phòng ăn và phòng bi-a. Các cửa kính cao từ sàn đến trần mở ra khuôn viên rộng khoảng 2.750m² với hồ bơi, khu nghỉ ngoài trời lấy cảm hứng từ Hawaii và hồ cá koi.

Đầu năm 2021, khi quyết định chuyển New York thành nơi ở chính, Damon rao bán căn biệt thự với giá 21 triệu USD (552,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Đến tháng 11 cùng năm, bất động sản được sang nhượng với mức giá 18 triệu USD (473,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Ngôi nhà của Matt Damon ở Pacific Palisades (Ảnh: Alexis Adam & The MLS)

Căn penthouse lập kỷ lục tại Brooklyn

Tại New York, Matt Damon sở hữu một căn penthouse triplex trong tòa nhà cao cấp The Standish ở Brooklyn Heights.

Cuối năm 2018, anh chi 16,745 triệu USD (440,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) để mua căn hộ này, lập kỷ lục là căn nhà có giá bán cao nhất từng được giao dịch tại Brooklyn vào thời điểm đó (kỷ lục sau này bị vượt qua bởi một biệt thự tại Gravesend được bán với giá 32 triệu USD - 842 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại - vào tháng 11/2025).

Tòa nhà The Standish (Ảnh: Google Maps)

Căn penthouse rộng khoảng 576m² với 6 phòng ngủ. Năm 2020, Damon gây chú ý khi chuyển đến ở. Để đưa đồ nội thất và cây xanh lên sân hiên rộng lớn, ê-kíp phải phong tỏa cả một dãy phố và sử dụng cần cẩu cao hơn 14 tầng.

Tòa nhà The Standish ban đầu được xây dựng năm 1903 với tên gọi Standish Arms Hotel theo phong cách Beaux-Arts, do kiến trúc sư Frank S. Lowe thiết kế. Công trình từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Death of a Salesman và Superman, nơi đây từng được dùng làm căn hộ của Clark Kent.

Nhiều ngôi sao khác như Emily Blunt, John Krasinski từng sở hữu căn hộ tại đây, còn Adam Driver mới bán căn hộ của mình. Matt Damon vẫn giữ căn penthouse này.

Khu điền trang tại Bedford Hills

Mùa hè năm 2022, ngôi sao The Bourne Identity tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản khi chi 8,5 triệu USD (223,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) mua một khu điền trang tại Bedford, hạt Westchester, bang New York.

Khu điền trang nhìn từ trên cao xuống (Ảnh: Google Earth)

Ngôi nhà theo phong cách Colonial được xây dựng năm 2004 với diện tích khoảng 670m², gồm 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm rưỡi.

Phòng ngủ chính có phòng gym riêng, quầy cà phê, phòng tắm sang trọng và mái hiên riêng. Các không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách có lò sưởi, phòng đọc sách tích hợp quầy bar, phòng sinh hoạt gia đình với lò sưởi thứ hai, bếp cao cấp có đảo bếp bằng đá cỡ lớn và phòng ăn trang trọng.

Matt Damon từng chia sẻ với People: “Gia đình chúng tôi luôn ăn tối cùng nhau mỗi ngày và điều đó là không thể thương lượng. Chúng tôi vẫn luôn duy trì như vậy”.

Nam diễn viên và vợ hiện có 4 con gái, độ tuổi từ 15 đến 27. Anh cho biết khi hai con lớn đã trưởng thành và rời khỏi nhà, cả gia đình càng trân trọng khoảng thời gian còn được ở bên nhau.

Khu đất rộng khoảng 5,5 ha còn có hồ bơi nước mặn dài gần 14m, sân bằng đá có mái che, suối, hồ nước, đường mòn trong rừng, cầu dây, nhà trên cây, nhà kính, chuồng ngựa, sân bóng rổ và sân tennis. Đến nay, Damon vẫn sở hữu khu điền trang này.

Căn hộ tại West Hollywood

Dù New York là nơi ở chính, Matt Damon vẫn duy trì một căn hộ tại West Hollywood để tiện sinh sống mỗi khi làm việc ở bờ Tây nước Mỹ. Năm 2024, anh mua căn hộ với giá 8,6 triệu USD (226,3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) trong một dự án căn hộ hạng sang mới hoàn thành.

Tòa nhà vốn được kiến trúc sư Richard Dorman thiết kế năm 1964 làm Trung tâm Thiết kế Quốc tế Los Angeles trước khi được công ty kiến trúc Olson Kundig cải tạo thành khu căn hộ cao cấp.

Toàn cảnh tòa nhà có căn hộ của Matt Damon (Ảnh: Robb Report)

Căn hộ của Damon rộng khoảng 242m², gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và sân hiên rộng gần 150m² với tầm nhìn ra đồi Hollywood thông qua hệ cửa kính từ sàn đến trần. Nội thất nổi bật với tay nắm cửa thủ công bằng đồng và da, thiết bị bếp cao cấp, hệ thống nhà thông minh, sàn gỗ sồi trắng, trần gỗ và các mảng tường ốp đá travertine.

Ngoài không gian sống riêng, Matt Damon còn được sử dụng nhiều tiện ích của tòa nhà như trung tâm gym và yoga rộng hơn 210m², hồ bơi chuẩn resort, khu ăn uống ngoài trời có lò sưởi, cùng dịch vụ lễ tân và valet hoạt động 24/7.

Phối cảnh bên trong căn hộ

(Nguồn: Architectural Digest)