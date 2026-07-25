Đỗ Hoàng Hên đúng hên: Nhan sắc bạn gái nét căng

Trong trận Việt Nam - Timor Leste vừa qua, cô nàng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Hoàng Hên và đồng đội.

Sau chiến thắng 7 - 0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Timor Leste, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tiền vệ gốc Brazil nhanh chóng tạo dấu ấn khi lập cú đúp ngay trong trận ra quân, góp công vào chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, trên khán đài sân đấu tại Thái Lan còn có sự hiện diện của bạn gái Hoàng Hên - Lais Machado. Nàng WAG người Brazil đã sang Thái Lan để cổ vũ bạn trai, khiến chiến thắng và màn trình diễn ấn tượng của Hoàng Hên càng thêm ý nghĩa. Sau trận đấu, những thông tin về người đồng hành bên cạnh chàng cầu thủ cũng được người hâm mộ tìm kiếm.

Lais Machado chuẩn bị trước khi ra sân cổ vũ bạn trai

Nửa kia của Hoàng Hên và Tài Lộc cùng đi Thái Lan

Bạn gái của Hoàng Hên là Lais Machado, đồng hương Brazil với nam cầu thủ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo, mái tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ.

Bạn gái Hoàng Hên theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn thanh lịch. Cô sở hữu vóc dáng cân đối, làn da rám nắng khỏe khoắn và thường lựa chọn lối trang điểm nhẹ, tôn lên những đường nét gương mặt. Dù xuất hiện khá giản dị khi đến sân cổ vũ bạn trai, Lais vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin và gu ăn mặc tinh tế.

Lais Machado

Lais Machado trên khán đài cổ vũ ĐT Việt Nam

Trên Facebook, Lais khá cởi mở, thường đăng những khoảnh khắc ngọt ngào với Hoàng Hên thông qua những chuyến du lịch, ảnh lên sân cổ vũ,... Ngoài ra cô cũng đăng ảnh cùng các nàng WAG và con của các cầu thủ khác.

Chẳng hạn như đầu tháng 7 vừa qua, Lais Machado cùng Hoàng Hên tham dự đám cưới của cầu thủ Dương Thanh Hào. Cô thoải mái check-in cùng bạn bè của bạn trai, cho thấy sự hòa nhập và thân thiết với những người đồng nghiệp của Hoàng Hên trong làng bóng đá Việt Nam.

Đầu tháng 9/2025, cô đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 2 năm yêu Hoàng Hên. Trong bức hình, nàng WAG ôm bó hoa hồng lớn, mỉm cười hạnh phúc khi bạn trai trao nụ hôn ngọt ngào. Kèm theo đó là dòng chia sẻ đầy tình cảm: “Hai năm đã trôi qua và anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt lần đầu gặp gỡ. Lòng em xao xuyến đầy hạnh phúc”.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Kể từ khi Hoàng Hên sang Việt Nam thi đấu, Lais Machado cũng nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Hoàng Hên gia nhập V.League từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định, sau đó chuyển sang Thép Xanh Nam Định vào năm 2023. Cuối mùa giải 2024 - 2025, anh đầu quân cho CLB Hà Nội và tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn gái trong các trận đấu quan trọng.

Lais Machado cũng không ngại thể hiện tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Cô xăm hình lá cờ đỏ sao vàng cùng chữ “Viet Nam” trên cánh tay và chia sẻ (tạm dịch): "Tất cả hình xăm của tôi đều mang những ý nghĩa rất sâu sắc và việc xăm hình lá cờ Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Đối với tôi, đó là biểu tượng của quê hương, của một đất nước đã chào đón tôi bằng sự ấm áp, bằng những con người vui vẻ và đầy sự tôn trọng. Tôi thực sự yêu nơi này và yêu cuộc sống ở Việt Nam.

Đó là lý do tôi quyết định lưu giữ sự gắn kết ấy mãi mãi trên làn da của mình, như một cách để thể hiện tất cả tình yêu và lòng biết ơn.

Tôi thực sự rất yêu thích hình xăm này” .

Hình xăm đặc biệt của Lais Machado

(Ảnh: FBNV)