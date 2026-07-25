4 hành động thể hiện bạn là người EQ thấp

Người có EQ (trí tuệ cảm xúc) thấp thường dễ hành động theo cảm tính, vô tình khiến cả bản thân lẫn người khác rơi vào những tình huống khó xử.

Khó từ chối, sẵn sàng giúp ngay cả khi vượt quá khả năng

Đây là biểu hiện khá phổ biến ở những người có EQ thấp. Họ thường cảm thấy áy náy khi phải nói "không", sợ người khác đánh giá mình ích kỷ hoặc không coi trọng tình cảm. Vì vậy, dù bản thân cũng đang gặp khó khăn, họ vẫn cố gắng cho vay tiền, đứng ra bảo lãnh hoặc nhận giúp những việc vượt ngoài khả năng.

Ban đầu, hành động này có thể khiến người khác cảm kích. Nhưng nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn, cả hai bên đều dễ rơi vào tình huống khó xử. Người cho vay ngại nhắc chuyện tiền bạc, còn người vay cũng có thể cảm thấy áp lực hoặc né tránh.

Thay vì hỗ trợ bằng mọi giá, người có EQ cao thường lựa chọn những cách khác phù hợp hơn như chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cơ hội hoặc cùng tìm giải pháp. Điều đó vừa thể hiện thiện chí, vừa giúp hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ

Luôn muốn giải quyết vấn đề thay người khác

Không ít người tin rằng giúp đỡ nghĩa là phải làm thay. Từ việc sửa báo cáo cho đồng nghiệp đến việc giải quyết các quyết định quan trọng thay bạn bè hay người thân, họ đều nghĩ đó là cách thể hiện sự quan tâm.

Tuy nhiên, việc làm thay quá nhiều đôi khi lại khiến người khác mất đi cơ hội học hỏi từ chính những sai sót của mình. Theo thời gian, sự hỗ trợ này có thể hình thành tâm lý phụ thuộc, khiến người giúp ngày càng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.

Người có EQ cao thường chọn cách đồng hành thay vì bao bọc. Họ sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ khi cần, nhưng vẫn để đối phương tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Dễ bị cuốn vào mâu thuẫn của người khác

Ảnh minh hoạ

Một đặc điểm khác của người có EQ thấp là khó giữ được sự khách quan trong các mối quan hệ.

Khi bạn bè hoặc người thân xảy ra tranh cãi, họ thường nhanh chóng đứng về một phía vì cho rằng đó là biểu hiện của sự trung thành. Họ sẵn sàng truyền đạt thông điệp, phân xử hoặc lên tiếng thay người khác mà chưa thực sự hiểu hết câu chuyện.

Tuy nhiên, không ít trường hợp mâu thuẫn giữa hai bên rồi cũng được hóa giải, trong khi người đứng giữa lại trở thành người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Những lời nói hoặc hành động lúc nóng vội đôi khi để lại khoảng cách khó hàn gắn.

Vì vậy, người có EQ cao thường lựa chọn lắng nghe nhiều hơn, chỉ đưa ra lời khuyên khi cần thiết và hạn chế can thiệp quá sâu vào những tranh chấp không thuộc về mình.

Dễ để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bản thân

Đồng cảm là một điểm mạnh, nhưng nếu thiếu ranh giới, điều này cũng có thể trở thành gánh nặng. Nhiều người có EQ thấp luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự, trả lời tin nhắn vào đêm khuya hoặc dành hàng giờ để giúp người khác giải tỏa cảm xúc. Họ cho rằng đó là cách để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, nếu việc này diễn ra thường xuyên, bản thân người giúp cũng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi về tinh thần. Họ dành quá nhiều năng lượng cho cảm xúc của người khác mà quên chăm sóc chính mình.

Người có EQ cao vẫn lắng nghe và đồng cảm, nhưng họ biết cách đặt giới hạn. Thay vì chỉ chia sẻ cảm xúc, họ thường khéo léo hướng cuộc trò chuyện đến những giải pháp tích cực, giúp đối phương từng bước tự vượt qua khó khăn.

Theo Toutiao