Tối ngày 22/5, Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 (Music Awards Japan - MAJ) đã diễn ra tại nhà hát ROHM Kyoto, nhằm tôn vinh tới những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Nhật Bản và châu Á. Không chỉ nghệ sĩ nước nhà, sự kiện còn quy tụ nhiều đại diện từ các nước trong khu vực tới tham dự. Đặc biệt, giải thưởng International Special Awards được trao tặng cho nghệ sĩ từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Đây là giải thưởng do CEIPA (Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa và Giải trí Nhật Bản) hợp tác với các giải thưởng âm nhạc uy tín từ 6 quốc gia ở châu Á. MAJ tôn vinh các ca khúc và nghệ sĩ đã từng giành giải thưởng Ca khúc xuất sắc nhất hoặc giải thưởng lớn tương đương trong nước. Những đại diện lên nhận giải hạng mục này là SEVENTEEN với God Of Music (Hàn Quốc/MAMA Awards); Châu Thâm với Shao Guan Wo - Watch Ur Manners (Trung Quốc/Tencent Music Entertainment Awards); Jeff Satur với Ghost (Thái Lan/TOTY Music Awards); Salma Salsabil với Bunga Hati (Indonesia/AMI Awards); Tùng Dương với Tái Sinh (Việt Nam/Giải thưởng Cống hiến) và Lola Amour với Raining In Manila (Philippines/AWIT Awards).

Tùng Dương là 1 trong 6 đại diện châu Á được trao tặng giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025

Tại đây, Tùng Dương diện lên mình chiếc áo dài màu đỏ - vừa đem đến nét văn hóa đặc trưng của Tổ quốc qua trang phục, vừa thể hiện tinh thần yêu nước qua sắc đỏ cờ đỏ sao vàng. Nam divo bước lên sân khấu phát biểu: "Xin chào quý vị. Tôi rất vinh dự được đứng ở đây, chính âm nhạc đã đưa chúng ta lại gần với nhau trong buổi lễ trao giải tối nay. Trong suốt hơn 20 sự nghiệp của mình, tôi đã dùng âm nhạc để chia sẻ tư tưởng và ý thức hệ của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới MAJ đã ghi nhận âm nhạc của tôi.

Tùng Dương diện áo dài đỏ mang tinh thần Việt Nam

Nam danh ca vinh dự lên nhận giải, đồng thời không quên ngẫu hứng hát Một Vòng Việt Nam

Phải nói rằng tôi rất tự hào trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng to lớn này. Tôi cũng mong muốn gửi lời biết ơn tới những người thân yêu, bố mẹ, vợ và con của tôi, đội ngũ ekip, nhà sản xuất âm nhạc và người hâm mộ. Hôm nay đánh dấu mốc quan trọng về một hành trình âm nhạc mới trong tôi. Xin chân thành cảm ơn!”.

Anh thể hiện sự biết ơn tới những người thân yêu

Tùng Dương cao hứng hát vang rền đầy tự hào khiến khán giả vỗ tay không ngừng

Nam ca sĩ cao hứng hát vang khúc ca Một Vòng Việt Nam, không cần nhạc đệm. Giọng hát rền vang, nội lực vốn đã là dấu ấn đặc trưng của Tùng Dương trên bản đồ âm nhạc Việt. Vì thế, dù chỉ hát acapella ngẫu hứng vài câu nhưng chất lượng âm thanh Tùng Dương đem đến vẫn rất ấn tượng. Tâm thế tràn đầy tự tin, sự tự hào của Tùng Dương khiến toàn bộ khán đài hò reo, vỗ tay không ngừng.

Netizen xem qua màn hình có 1 dịp “phổng mũi” với nước bạn, tấm tắc khen ngợi Tùng Dương đã lan tỏa tinh yêu nước và sức mạnh dân tộc chỉ qua vài câu hát ngắn. Một số bình luận cho rằng Tùng Dương không hổ danh là divo hiếm hoi của làng nhạc Việt, và giải thưởng đặc biệt MAJ hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực sáng tạo, sự nghiêm túc của anh trong âm nhạc.

Một số bình luận cho rằng Tùng Dương không hổ danh là divo hiếm hoi của làng nhạc Việt

Kết thúc Lễ trao giải, Tùng Dương đã kịp “flex” trên trang cá nhân, bày tỏ sự vinh dự khi được bạn bè quốc tế công nhận âm nhạc của mình. Anh chia sẻ: “Diện chiếc áo dài Việt Nam để tận hưởng những giây phút và khoảnh khắc được vinh danh chính thức với giải thưởng International Special Awards ( Nghệ sĩ quốc tế đặc biệt) - Music Awards Japan 2025. Chỉ để trong lòng trào dâng và muốn hét lên thật to ‘Tôi tự hào vì là người Việt Nam’”.

Tùng Dương cập nhật trạng thái trên trang cá nhân hậu Lễ trao giải

Thành tựu ấn tượng này càng khẳng định 1 điều: Âm nhạc Việt đang chứng kiến những bước đi mạnh mẽ, chậm nhưng vững chắc. Thời gian qua, những dự án âm nhạc mang đậm bản sắc dân tộc như Bắc Bling, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh… đã và đang tạo hiệu ứng phủ sóng rộng rãi, đặc biệt trong không khí hân hoan ngày Đại lễ 30/4 vừa qua. Tái Sinh và những ca khúc trên sẽ góp phần quảng bá âm nhạc quốc nội và nâng cao tiêu chuẩn, quy mô âm nhạc Việt.

Tái Sinh là là 1 trong số ít sản phẩm live performance của 1 nghệ sĩ Việt, lọt Top 1 Trending Việt ở mảng Âm Nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương có được vị trí đầu bảng như này xuyên suốt nhiều năm trong nghề. Không còn mang nặng tính hàn lâm, Tùng Dương pha trộn chất “quái lạ” đặc trưng cùng với màu sắc trẻ trung hiện đại, dưới bàn tay của Tăng Duy Tân. Từ đó, Tái Sinh tạo nên cơn sốt không tưởng, ai nấy cũng sử dụng sound nhạc bài hát trên nền tảng TikTok.