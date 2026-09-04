Nam ca sĩ nổi tiếng 1 thời nay bán cà phê ở phường Tân Định có thay đổi cực bất ngờ

Hơn hai tháng kể từ ngày khai trương, quán cà phê của nam ca sĩ không còn cảnh khách xếp hàng check-in như những ngày đầu nhưng lượng người ghé quán vẫn duy trì khá ổn định.

Uống thử trà đường thường và trà đường ăn kiêng tại BO'S COFFEE của anh Bo Đan Trường khác nhau thế nào?

Quay trở lại lần này, thực đơn đã có thêm một số món mới, đồng thời giá bán cũng được điều chỉnh nhẹ. Dù vậy, điều đáng chú ý nhất vẫn là chính sách cho phép thực khách đổi sang đường ăn kiêng ở gần như toàn bộ món mà không phải trả thêm phí. Đây cũng là chi tiết từng khiến quán được nhiều người chú ý và trở thành lý do không ít thực khách muốn tự mình trải nghiệm.

Sau hơn 2 tháng, quán cà phê của Đan Trường giờ ra sao?

Hồi giữa tháng 5, Bo's Coffee từng là một trong những quán cà phê được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Việc nam ca sĩ Đan Trường lấn sân kinh doanh F&B nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, kéo theo lượng khách đông kín trong những ngày đầu khai trương. Nhiều người tìm đến không chỉ để uống cà phê mà còn muốn tận mắt xem quán của nam ca sĩ có gì khác biệt so với hàng loạt thương hiệu đang có mặt trên thị trường.

Hơn hai tháng sau, Có như lời đồn quay trở lại với một câu hỏi khá đơn giản: Khi hiệu ứng "quán của Đan Trường" dần lắng xuống, điều gì còn giữ chân khách?

Một buổi sáng trong tuần, Bo's Coffee vẫn khá nhộn nhịp. Không còn cảnh phải xếp hàng để gọi đồ uống hay tìm chỗ ngồi như thời điểm mới mở cửa, nhưng lượng khách vẫn duy trì ổn định. Quán vẫn liên tục có người ra vào, bên cạnh những người lần đầu ghé thử vì tò mò, dễ bắt gặp không ít khách quen quay lại, chủ yếu là dân văn phòng hoặc các nhóm bạn trẻ.

Dù vậy, điều khiến Có như lời đồn chú ý hơn cả lại không nằm ở không gian hay lượng khách, mà là cuốn menu trên bàn. So với lần ghé đầu tiên, Bo's Coffee đã có một số điều chỉnh đáng chú ý.

Chính sách hiếm quán nào làm: Đổi đường ăn kiêng miễn phí cho gần như toàn bộ menu

Theo quản lý, Bo's Coffee vẫn duy trì chính sách thay đường thông thường bằng đường ăn kiêng nhập khẩu từ Mỹ đối với gần như toàn bộ menu. Khách chỉ cần báo nhu cầu ngay khi gọi món và nhân viên sẽ ghi chú để điều chỉnh trong quá trình pha chế.

Không phải món nào cũng có thể áp dụng. Một số đồ uống có công thức cố định như cà phê kem dẻo sử dụng phần kem đã được chuẩn bị sẵn nên không thể thay loại đường khác. Cà phê sữa cũng buộc phải dùng sữa đặc để giữ nguyên hương vị. Ngoài những trường hợp này, hầu hết các món đều có thể thay thế mà không phát sinh thêm chi phí. Đây là điểm khiến chính sách này khác với nhiều nơi khác, bởi một số quán có hỗ trợ đổi đường nhưng thường tính thêm phụ phí hoặc chỉ áp dụng cho vài món nhất định.

Theo quản lý quán, loại đường ăn kiêng được sử dụng là sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ và được lựa chọn nhằm phục vụ nhóm khách muốn giảm lượng đường nhưng vẫn giữ được vị ngọt khi thưởng thức đồ uống.

Nghe có vẻ chỉ là một thay đổi nhỏ trong công thức pha chế, nhưng trên thực tế, hương vị liệu có khác biệt rõ rệt? Đó cũng là lý do Có như lời đồn quyết định gọi cùng lúc hai ly trà ô long nhiệt đới để so sánh.

Thử cùng lúc hai ly trà ô long: Khác biệt không chỉ nằm ở độ ngọt

Để cảm nhận rõ nhất sự khác biệt, chúng mình gọi cùng lúc hai ly trà ô long nhiệt đới size M, giá 54.000 đồng, cả hai đều yêu cầu không đá và giữ nguyên lượng topping. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai ly nằm ở loại đường: một ly dùng đường thông thường, ly còn lại thay bằng đường ăn kiêng. Khi vừa được mang ra, gần như không thể phân biệt hai ly bằng mắt thường. Cả hai đều có màu trà vàng hổ phách trong, phần topping trái cây gồm cam, thanh long, dưa hấu, chanh dây, đào và vải được cho khá đầy đặn, nhìn tổng thể hai ly giống hệt nhau.

Ngụm đầu tiên của ly đường thường mang lại cảm giác cân bằng. Hương trà ô long nổi bật nhất, sau đó mới đến vị ngọt dịu và mùi thơm trái cây. Độ ngọt vừa phải, không gắt, cũng không để lại cảm giác khé ở cổ họng. Vị chanh dây và đào trong phần topping giúp ly nước có thêm nhiều lớp hương vị mà không lấn át mùi trà.

Ngược lại, ly đường ăn kiêng mang đến trải nghiệm khác hẳn so với dự đoán ban đầu. Quản lý quán từng chia sẻ rằng sự khác biệt sẽ không quá rõ rệt, nhưng khi uống trực tiếp, điều dễ nhận ra nhất lại không phải là độ ngọt giảm đi mà là vị chua của trái cây được đẩy lên rõ hơn hẳn. Hương trà vì thế cũng dịu xuống, nhường chỗ cho vị trái cây chiếm ưu thế.

Uống thêm vài ngụm, sự khác biệt giữa hai ly càng bộc lộ rõ. Ly đường thường vẫn giữ được sự cân bằng xuyên suốt, vị trà hòa quyện cùng vị ngọt dịu và hương trái cây, tạo cảm giác tròn vị, không bị phần topping lấn át dù được cho khá nhiều. Trong khi đó, ly đường ăn kiêng tuy vẫn đủ ngọt để dễ uống, không hề nhạt như nhiều người vẫn nghĩ về các sản phẩm thay đường, nhưng chính việc giảm cảm giác ngọt lại khiến vị chua tự nhiên từ chanh dây, cam và các loại trái cây khác trở nên nổi bật hơn. Hương trà theo đó cũng lùi lại một bước, tạo cảm giác thanh nhẹ hơn nhưng phần nào kém đậm đà so với bản gốc.

Từ trải nghiệm thực tế, có thể thấy hai phiên bản không đơn thuần khác nhau ở độ ngọt mà tạo ra hai tổng thể hương vị riêng biệt. Ai yêu thích cảm giác cân bằng, vị trà rõ và hậu vị đầy đặn nên chọn đường thường. Ngược lại, những người đang ăn kiêng hoặc muốn giảm lượng đường nạp vào cơ thể vẫn có thể yên tâm với phiên bản đường ăn kiêng, bởi độ ngọt cần thiết vẫn được giữ lại mà không làm mất đi nét đặc trưng của món nước. Nếu chọn phiên bản này, nên gọi ít đá hoặc không đá, vì đá tan nhanh sẽ khiến hương trà loãng đi trong khi vị chua trái cây càng lấn át, làm mất đi sự cân bằng vốn có.

Menu bổ sung món mới, giá điều chỉnh theo chi phí nguyên liệu nhập khẩu

Bên cạnh chính sách về đường, lần quay lại này cũng cho thấy một vài điều chỉnh khác trên menu. Nhìn menu một lúc, có thể thấy Bo's Coffee đã bổ sung thêm một số đồ uống mới, giúp thực khách có nhiều lựa chọn hơn bên cạnh các dòng cà phê và trà trái cây vốn là thế mạnh từ ngày đầu.

Menu cũ

Đi cùng sự thay đổi đó là việc điều chỉnh giá bán. Hầu hết đồ uống đều tăng thêm khoảng 5.000 đồng mỗi món. Nếu trước đây các loại nước phổ biến có giá 49.000 đồng cho size M và 59.000 đồng cho size L thì nay đều tăng lên tương ứng. Riêng nhóm matcha cũng được điều chỉnh từ mức 59.000 - 69.000 đồng lên cao hơn khoảng 5.000 đồng mỗi ly.

Menu mới

Mức tăng này không quá bất ngờ nếu nhìn vào định hướng của quán ngay từ đầu. Theo chia sẻ của anh Tuấn- Quản lý của Bo’s Coffee, phần lớn nguyên liệu sử dụng tại Bo's Coffee đều được nhập khẩu, từ các loại bột pha chế, đường cho đến bánh ngọt. Việc cập nhật giá được thực hiện sau một thời gian vận hành để phù hợp hơn với chi phí nguyên liệu.

Không chỉ đầu tư vào lựa chọn đường, Bo's Coffee còn muốn tạo dấu ấn bằng hạt cà phê nhập từ Pháp

Sau khi hoàn thành phần trải nghiệm đồ uống, chúng mình tiếp tục trò chuyện với đại diện quán để tìm hiểu thêm về những nguyên liệu được sử dụng. Đây cũng là lúc câu chuyện phía sau những ly cà phê, dòng sản phẩm được xem là "xương sống" của Bo's Coffee được hé lộ.

Theo chia sẻ từ đại diện quán, toàn bộ hạt cà phê đều do Đan Trường trực tiếp lựa chọn và được nhập khẩu từ Pháp. Quán cho biết quá trình rang xay được kiểm soát nhằm giữ hương vị ổn định giữa các mẻ, đồng thời hạn chế pha trộn để giữ đặc tính nguyên bản của hạt cà phê.

Không chỉ hạt cà phê, nhiều nguyên liệu khác như đường, bột pha chế hay một số dòng bánh ngọt cũng được lựa chọn từ các nhà cung cấp nước ngoài. Đây cũng là lý do Bo's Coffee chấp nhận định vị ở phân khúc giá nhỉnh hơn so với một số chuỗi cà phê phổ thông trên thị trường.

Đại diện quán cho biết thêm, dòng cà phê này hiện cũng được một số khách sạn 5 sao sử dụng. Dù trải nghiệm thực tế của mỗi người sẽ là thước đo rõ nhất về chất lượng, thông tin này phần nào cho thấy định hướng mà Bo's Coffee theo đuổi ngay từ đầu là đầu tư vào nguyên liệu và sản phẩm, thay vì chỉ tạo sức hút từ tên tuổi của chủ quán.

Nhìn chung, lần quay trở lại này cho thấy Bo's Coffee đã có những thay đổi nhất định sau hơn hai tháng hoạt động. Menu được bổ sung thêm món mới, giá bán điều chỉnh nhẹ để phù hợp với chi phí nguyên liệu, trong khi lượng khách cũng dần ổn định sau giai đoạn khai trương.

Điều khiến Có như lời đồn nhớ nhất sau buổi trải nghiệm lại không nằm ở những thay đổi đó. Thay vào đó là cách quán tạo ra hai trải nghiệm hương vị khác nhau chỉ bằng việc thay đổi loại đường trong cùng một món nước, và giữ nguyên chính sách này mà không thu thêm của khách một đồng nào. Đây là một chi tiết không quá lớn, nhưng đủ để tạo cảm giác khách hàng có thêm quyền lựa chọn theo nhu cầu và khẩu vị của mình.

*Bài viết dựa trên trải nghiệm thực tế và cảm nhận cá nhân của người viết. Mỗi thực khách sẽ có khẩu vị khác nhau, vì vậy những đánh giá trên chỉ mang tính tham khảo. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!



