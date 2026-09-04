Đà Nẵng chơi gì ngoài đi biển? Một "lịch trình sảng khoái" từ không gian lạnh sâu -1°C đến cú nhảy tự do 10m

Những ngày đầu tháng 9 tại Đà Nẵng thường bắt đầu với biển, nắng và những cuộc hẹn quen thuộc. Nhưng năm nay, một lịch trình "độc lạ" đang thu hút nhiều nhóm bạn trẻ: khoác áo phao giữa mùa hè, bước vào cái lạnh -1°C, thử sức ở độ cao 10m rồi tiếp tục cuộc vui cùng Crystal Bar và sân khấu âm nhạc khi thành phố sáng đèn.

Không khí tại Đà Nẵng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi dòng người đổ về các điểm vui chơi, giải trí vào dịp lễ năm nay. Giữa những lựa chọn quen thuộc của thành phố biển, Đại Tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái đang trở thành một điểm hẹn mới với chuỗi hoạt động kéo dài từ chiều đến tối.

Một trải nghiệm chưa từng có - mặc "áo phao" giữa mùa hè

Trước khi bước vào không gian âm 1°C, người chơi khởi động tại "Đường Trượt Tan Ca", nơi những chiếc ghế văn phòng quen thuộc bất ngờ hóa thành phương tiện đưa họ vào hành trình sảng khoái.

Chỉ sau một cánh cửa, cái nóng mùa hè Đà Nẵng lập tức nhường chỗ cho cái lạnh âm 1°C. Giữa làn sương trắng, người chơi khoác áo phao, xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn hào hứng tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc "mùa đông giữa hè" hiếm có tại thành phố biển.

Tại đây, người tham gia còn được trực tiếp thưởng thức Tiger Crystal mát lạnh, nơi công nghệ lọc lạnh đặc trưng của thương hiệu được đưa vào một trải nghiệm đa giác quan. Người tham gia chia sẻ: "Đây là lần đầu mình được ở trong một không gian lạnh đến vậy. Được thưởng thức Tiger Crystal ngay tại đây khiến trải nghiệm càng đặc biệt, rất lạnh nhưng cũng rất sảng khoái".

Trải nghiệm bật tung sảng khoái ở độ cao 10m

Cú nhảy tự do từ độ cao 10m là một trong những thử thách thu hút nhất tại sự kiện, đưa người chơi từ khoảnh khắc hồi hộp trên bục nhảy đến cảm giác sảng khoái khi chạm đất.

Khu vực nhảy tự do luôn tấp nập người chơi đăng ký thử sức, sau 2 ngày đã có hơn 100 cú nhảy được thực hiện, cho thấy được sức hút của trải nghiệm độc đáo này.

Nói về trải nghiệm "Cú Nhảy Bật Tung Sảng Khoái" ngay giữa lòng thành phố, người chơi chia sẻ: "Đây là lần đầu mình thử nhảy từ độ cao 10m. Vì khá thích những trò mạo hiểm nên ban đầu mình cũng tự tin, nhưng khi lên tới nơi vẫn có chút hồi hộp. Nhưng lúc tiếp đất mình cảm thấy đã và sảng khoái cực kỳ. Chắc chắn đây sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình!"

Cuộc vui tiếp tục được nâng tầm tại Crystal Bar đa tầng

Không khí tại Crystal Bar liên tục được khuấy động khi bartender mở màn bằng những màn tung hứng điêu luyện, ảo thuật gia bất ngờ xuất hiện với loạt tiết mục mới lạ, khiến người chơi không ngừng tò mò và hào hứng theo dõi. Đặc biệt hơn, người chơi sẽ được thưởng thức Tiger Crystal trong ly đá mát lạnh, mang đến một cách tận hưởng mới lạ và nhân đôi cảm giác sảng khoái.

Sân khấu sáng đèn, năng lượng tiếp tục bùng nổ

Nhiều fan đã có mặt từ sớm để chờ đợi nghệ sĩ mình yêu thích. Những tiếng gọi tên, những cánh tay giơ cao và từng tràng reo hò liên tục vang lên, báo hiệu một đêm nhạc đầy năng lượng đang chờ phía trước.

Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, không khí phía dưới sân khấu lập tức nóng lên. Với những bản hit quen thuộc, phong cách trình diễn cuốn hút và nguồn năng lượng mạnh mẽ, (S)TRONG Trọng Hiếu và Ưng Hoàng Phúc khiến hàng nghìn khán giả không ngừng hát theo, nhún nhảy và hòa mình vào từng nhịp nhạc.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 04-05/09, Da LAB và Quân A.P hứa hẹn tiếp tục khuấy động sân khấu với loạt màn trình diễn bùng nổ hơn nữa tại Đại Tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái.

Hãy cùng tham gia để trải nghiệm cảm giác sảng khoái độc đáo tại Công viên Biển Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

Người dưới 18 tuổi không sử dụng rượu, bia.

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