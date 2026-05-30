Nam ca sĩ đình đám giấu chuyện có con suốt 14 năm qua, nay đùng phát tung ảnh vợ con ai nấy đẹp như tiên giáng trần

Đời tư kín như bưng của nam ca sĩ này bỗng trở thành chủ đề gây bàn tán khắp cõi mạng.

Chiều 29/5, tờ Newsen đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc KCM mới đây bất ngờ lần đầu tiên công bố bức ảnh chụp đầy đủ các thành viên trong gia đình gồm vợ và 3 người con. Trước đó, anh đã cố gắng giấu kín chuyện có con suốt 14 năm qua. KCM kín như bưng tới mức trong suốt hơn 1 thập kỷ, ngay cả fan ruột cũng tưởng nam ca sĩ này chưa được lên chức bố. Phải tới thời gian gần đây, công chúng mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng KCM đã đón con đầu lòng từ tận năm 2012 và con cả của anh đã lớn tướng ra dáng thiếu nữ rồi. Được biết, sau khi tự xác nhận đã lên chức bố, KCM còn cởi mở để lộ luôn chuyện mình có hẳn 3 người con.

Dù giấu kín chuyện con cái song nam nghệ sĩ lại từng công bố tin kết hôn trên báo chí, chỉ có điều anh quyết không để lộ diện mạo bà xã suốt nhiều năm qua. Và cũng phải tới nay, KCM mới công khai dung mạo vợ yêu trong bức ảnh chụp gia đình.

Ngay sau khi công bố loạt ảnh vợ con mới đây, KCM đã leo hot search như vũ bão, trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội trong ngày 29/5. Nguyên nhân xuất phát từ visual của vợ con nam ca sĩ đình đám xứ kim chi. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt bày tỏ vẻ sửng sốt, thậm chí bị sốc visual khi được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của các thành viên trong gia đình KCM. Không chỉ bà xã KCM nhận “cơn mưa” lời khen nhờ visual ngọt ngào, quyến rũ mà 2 cô con gái rượu của nam ngôi sao cũng khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa không ngớt trước dung mạo trong trẻo, xinh như hoa. Trong đó, nhan sắc cùng thần thái của vợ KCM được khen là chẳng hề thua kém Hoa hậu, còn cô con gái lớn nhà nam ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ trở thành ứng viên sáng giá nếu đăng ký tham dự các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

KCM gây sốt khi lần đầu công bố bức ảnh chụp gia đình có vợ và các con. Ảnh: Naver

Vợ KCM được khen xinh như Hoa hậu, còn con gái anh cũng được ví von là tiểu tiên nữ nhờ diện mạo cuốn hút. Ảnh: Nate

Ngay bên dưới loạt ảnh gia đình của KCM, công chúng đã đồng loạt thả tim, không tiếc lời tán dương: “Sốc với visual nhà này quá. Vợ con đẹp như tiên nữ giáng trần luôn ý”, “Trong số những cô vợ của người nổi tiếng mà tôi từng thấy từ trước đến nay, vợ của KCM trông còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ nữa ấy chứ”, “Mấy bé đẹp xuất sắc luôn”, “Mặt bé lớn nét quá, nhìn thanh thoát, cuốn hút thật sự”, “Chị vợ nhìn xinh như Hoa hậu” ,...

KCM đã đón con gái đầu lòng từ năm 2012. Phải tới tận thời điểm cách đây không lâu, anh mới lần đầu thông báo chuyện mình đã lên chức bố với truyền thông và người hâm mộ. Được biết, KCM chào đón con gái thứ 2 hồi năm 2022 vào thời điểm nam ca sĩ đang tích cực tham gia quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe. Và tới cuối năm ngoái, anh cùng bà xã hạnh phúc đón chào thêm 1 bé trai, đến nay vợ chồng anh đã có “đủ nếp đủ tẻ”

Trước đó, KCM gây xôn xao khi có nhiều chia sẻ đầy bất ngờ về cuộc hôn nhân của mình trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ Star News hồi tháng 3 năm ngoái. Theo lời nam ca sĩ 8X, anh và vợ từng hoãn cưới tận 9 năm vì gặp khủng hoảng tài chính sau khi trở thành nạn nhân từ 1 vụ lừa đảo. Phải tới năm 2021, anh và vợ mới có thể tổ chức hôn lễ nhỏ, giản dị chỉ có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình. Lúc trước, anh cũng từng gây sốt mạng xã hội khi khoe bà xã sở hữu ngoại hình giống với “tường thành nhan sắc” Han Ga In và nữ idol nổi tiếng Minji (NewJeans). Khi ấy, anh vẫn còn giấu kín như bưng ảnh rõ nét về bà xã và phải tới giờ này mới chịu công khai hình cận mặt của người bạn đời.

Anh được biết đến là nam nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất ở Kbiz. Ảnh: Nate

KCM sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 21 tuổi qua nhạc phẩm I Know - OST của bộ phim truyền hình Punch. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower... Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.

KCM cùng nhóm nhạc MSG Wannabe “làm mưa làm gió” ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Naver

