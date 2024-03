Nam ca sĩ bị tống vào tù, đáng phẫn nộ hơn cả là hành động thông đồng với nữ golf thủ đánh lừa cảnh sát

Sáng 8/3, tờ Newsen đưa tin Tòa án quận Tây Seoul vừa tuyên phạt nam ca sĩ Hàn Quốc Eru 1 năm tù giam vì lái xe trong tình trạng say xỉn, cung cấp lời khai sai sự thật và tiếp tay cho cá nhân vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ đã lộ tẩy hành vi thông đồng với 1 nữ golf thủ họ Park nhằm đánh lừa cảnh sát rằng, cô này mới là người cầm lái chiếc xe bị "tuýt còi". Chưa hết, Eru cho 1 đồng nghiệp mượn xe dù biết người này bị say rượu, không được tỉnh táo.

Tại tòa án, luật sư phía Eru nêu ra loạt tình tiết giảm nhẹ cho nam ca sĩ: "Eru đã thú nhận hành vi sai phạm. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu nam ca sĩ phạm tội. Từ khi ra mắt tới nay, Eru tích cực quảng bá với tư cách ca sĩ dẫn đầu làn sóng Kpop ở Indonesia, đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc. Ngoài ra, mẹ Eru bị mất trí nhớ, hiện phải phụ thuộc rất nhiều vào nam nghệ sĩ". Thế nhưng, tòa án đã quyết định giữ nguyên mức án do công tố viên đề nghị từ trước. Được biết, phía Eru vừa nộp đơn kháng cáo. Phát quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo của nam ca sĩ sẽ được đưa ra vào ngày 26/3 tới đây.

Eru đeo khẩu trang kín mít xuất hiện ở tòa án vào hôm 7/3 mới đây

Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi công chúng trong lần lộ diện tại tòa án hồi tháng 6 năm ngoái

Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái, Eru bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Xét thấy hình phạt này quá nhẹ so với những tội lỗi bị cáo đã gây ra, tòa án đã quyết định xét xử lại vụ việc.

Eru sinh năm 1983, tên thật là Jo Seong Hyeon. Nam nghệ sĩ bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 22 tuổi. Tới năm 2007, Eru vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp tại Hàn Quốc với album Eru Returns "làm mưa làm gió" trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Tên tuổi nam nghệ sĩ dần trở nên mờ nhạt tại quê nhà chỉ vài năm sau đó. Dần bị lãng quên tại Hàn nhưng Eru lại được người yêu nhạc tại Indonesia đón nhận nồng nhiệt. Nam nghệ sĩ 8X còn được khán giả tại xứ sở vạn đảo trìu mến gọi là "hoàng tử Indonesia" nhờ danh tiếng vượt trội ở quốc gia này. Bên cạnh ca hát, Eru cũng tham gia diễn xuất ở 1 số bộ phim truyền hình như You Are Too Much, Angel’s Last Mission: Love...

Eru đã hoạt động ở làng giải trí được gần 20 năm

Nguồn: Allkpop