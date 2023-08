Nam ca sĩ bị chỉ trích vì khoe ảnh bạn gái cũ mặc bikini lên truyền hình, MC nổi tiếng cũng phải bức xúc

Sáng 15/8, tờ Wikitree đưa tin nam ca sĩ nổi tiếng Lee Sang Min (nhóm Roo'ra) vừa vướng chỉ trích vì hành động công khai hình ảnh bạn gái cũ trên sóng truyền hình. Theo nguồn tin, trong chương trình My Little Old Boy được phát sóng tối 14/8, Lee Sang Min đã đưa nam diễn viên hài Kim Joon Ho tới thăm nơi ở mới. Khi đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn, thành viên Roo'ra bỗng phát hiện chiếc máy ảnh lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của nam nghệ sĩ.

Với tâm trạng bồi hồi, Lee Sang Min đã bật chiếc máy ảnh và ôn lại những kỷ niệm ngày trước. Đáng chú ý, nam ca sĩ tiết lộ cả loạt ảnh bạn gái cũ diện bikini ngay trên sóng truyền hình. Diễn viên hài Kim Joon Ho còn trầm trồ tán thưởng diện mạo người yêu cũ của đồng nghiệp: "Tôi thấy gương mặt cô ấy là phép trung bình cộng hoàn hảo giữa diễn viên Kim Hee Sun và ca sĩ Kim Jun Hee".

Lee Sang Min (bên trái) cho nam diễn viên hài Kim Joon Ho xem những hình ảnh kỷ niệm trong máy ảnh của mình

Thành viên Roo'ra không ngần ngại tiết lộ loạt ảnh bạn gái cũ trong trang phục áo tắm

1 khách mời của show - nam danh hài kiêm MC nổi tiếng Shin Dong Yup khi xem tình huống nói trên đã không đồng tình, bày tỏ sự bức xúc trước việc Lee Sang Min lưu giữ hình bạn gái cũ trong máy ảnh. Bên cạnh đó, nhiều khán giả khi xem chương trình cũng chỉ trích thành viên Roo'ra thậm tệ. Theo những netizen này, việc Lee Sang Min công khai ảnh bạn gái cũ mặc bikini trên sóng truyền hình đã xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư của cô.

Danh hài Shin Dong Yup không đồng tình với việc Lee Sang Min lưu giữ những hình ảnh nóng bỏng của người yêu cũ

Giữa làn sóng chỉ trích hướng về phía thành viên Roo'ra, đại diện ekip show My Little Old Boy đã chính thức lên tiếng làm rõ mọi hiểu lầm. Theo đó, phía chương trình trước đó có liên hệ trực tiếp với người yêu cũ của Lee Sang Min và đã được cô cho phép sử dụng những hình ảnh bikini trong show.

Lee Sang Min ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1994 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Roo'ra. Không lâu sau khi ra mắt, Roo'ra đã gặt hái được những thành công vang dội, từng bước trở thành 1 huyền thoại của làng nhạc xứ kim chi với hàng loạt album ăn khách.

Bên cạnh việc ca hát, Lee Sang Min còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn tích cực góp mặt trên các show giải trí với nhiều vai trò khác nhau. Chỉ tính riêng trong năm 2023, thành viên Roo'ra xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Heart Signal 4, Knowing Bros, My Little Old Boy, Dolsing Fourmen, The War of the Roses, Men Who Top The Charts…

Nam ca sĩ hoạt động tích cực trong Kbiz với nhiều vai trò khác nhau

Nguồn: Koreaboo