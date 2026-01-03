Năm 2026, TPHCM cần nhiều nhân lực ở ngành nghề nào?

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM vừa công bố Báo cáo Thông tin thị trường lao động thành phố năm 2025 và dự báo năm 2026.

Theo đó, thị trường lao động TPHCM thời gian tới được nhận định tiếp tục trong tình trạng "cầu vượt cung". Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vẫn cao trong khi nguồn lao động chưa đáp ứng đủ về cả số lượng và chất lượng.

Nhu cầu lao động tiếp tục vượt xa nguồn cung

Theo báo cáo, trong năm 2025, 3 khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây có tổng nhu cầu tuyển dụng 313.681 lao động, cao hơn nhiều so với 191.790 người tìm việc. Điều này phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt lao động diễn ra trên diện rộng. Bước sang năm 2026, sự mất cân đối này dự báo tiếp tục duy trì.

Thực tiễn cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất cân đối cung - cầu lao động. Trong đó, việc định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030 cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành sử dụng hàm lượng chất xám cao, trong khi chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng cả chất lượng lẫn số lượng.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung lao động vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Tỉ lệ lao động có nghề ngắn hạn còn thấp, chỉ đạt 8,2%; lao động trên 45 tuổi chiếm hơn 20% tổng số người tìm việc.

Trong khi đó, cơ cấu giới tính tiếp tục "lệch pha", khi nguồn cung thiên về lao động nữ nhưng nhu cầu tuyển dụng lại nghiêng về lao động nam.

Những hạn chế này khiến tình trạng thiếu hụt lao động tiếp tục diễn ra trong năm 2026, trở thành thách thức lớn của thành phố.

Đáng chú ý, tuyển dụng trực tuyến tiếp tục trở thành xu hướng chủ đạo. Năm 2025, hình thức này chiếm gần 76% tổng số doanh nghiệp tuyển dụng và được dự báo tiếp tục áp đảo trong năm 2026, nhất là đối với các vị trí văn phòng, dịch vụ và công nghệ.

5 ngành nghề cần nhiều nhân lực nhất

Từ bức tranh chung của thị trường lao động, báo cáo nêu trên cũng chỉ ra sự phân hóa rõ nét về nhu cầu nhân lực giữa các địa bàn trong vùng.

Xét theo không gian địa lý, cơ cấu phân bố nhu cầu nhân lực trong năm 2026 dự kiến giữ ổn định như năm trước. Khu vực TPHCM tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng với 136.340 lao động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực văn phòng, tài chính, CNTT, thương mại điện tử, bán lẻ, F&B, du lịch và chăm sóc khách hàng.

Khu vực Bình Dương đứng thứ hai với 105.080 lao động, trong đó lao động phổ thông và lao động vận hành dây chuyền vẫn chiếm tỉ trọng lớn.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu tuyển dụng 72.261 lao động, dự báo tập trung nhiều ở các lĩnh vực logistics, vận tải và du lịch biển...

Xét theo nhóm ngành nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết trật tự ưu tiên tuyển dụng trong năm 2026 cơ bản không thay đổi so với năm 2025. Trong đó, lao động giản đơn tiếp tục chiếm cao nhất (39,82%), tiếp đến là công nghiệp chế biến – kỹ thuật (23,23%) và thương mại – dịch vụ – logistics (8,99%).

Các nhóm ngành chuyên môn cao như tài chính – kế toán – bất động sản (6,34%), hành chính – pháp luật – quản trị (4,83%), giáo dục – xã hội (2,64%), CNTT – truyền thông (1,89%), y tế – chăm sóc sức khỏe (0,31%)... duy trì nhu cầu ổn định.