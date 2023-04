Mỹ phẩm nội địa Trung có thực sự "ngon - bổ - rẻ" như lời đồn?

Giá "hạt dẻ" mà chất lượng quá ư… okela

Mỹ phẩm nội địa Trung đang làm mưa làm gió trong giới beauty, được chị em nhiệt tình săn đón bởi chất lượng sản phẩm siêu ổn và giá thành vô cùng "hạt dẻ". Đặc biệt, rẻ nhưng có nhiều sản phẩm đỉnh nhận về cả cơn mưa lời khen.

Style ngọt ngào với thương hiệu trang điểm Focallure

Nhiều cô bạn khoe màu son đẹp mê, hỏi ra mới biết chẳng phải sản phẩm hi-end, mà là thương hiệu nội địa Focallure và thương hiệu PinkFlash ngon-bổ-rẻ.



1001 kiểu kẻ mắt khó nhưng đều được xử lý mượt mà

Độ "hot" của cả 2 thương hiệu này thì khỏi phải bàn. Focallure và PinkFlash đều bán chạy nhất nhì trên Shopee Việt Nam. Cả hai có tuổi đời 8 năm mà vượt mặt nhiều thương hiệu hơn 100 tuổi. Chưa kể, doanh số tích lũy luôn đứng top tại nhiều quốc gia, đạt kỷ lục tiêu thụ ở Shopee Indonesia và Philippines vào các lễ hội mua sắm ngày đôi (9.9, 10.10, 11.11…).



Thương hiệu Focallure có đến 2,5 triệu lượt review, chấm hạng 4.9/5 sao

Chất lượng và độ an toàn thì sao?



Mỹ phẩm hi-end vẫn có người chê, thì nội địa giá rẻ càng khó tránh khỏi bị ý kiến. Gần đây, có không ít lo ngại về việc mỹ phẩm nội địa Trung gây kích ứng da, xài son bị ngứa và lên mụn, thực hư thế nào?

Bàn về vấn đề này, chuyên gia Hằng Da liễu với series clip chuyên về mụn và kích ứng da cho rằng: "Bất cứ thứ gì bạn sử dụng trên da đều có khả năng gây kích ứng, thậm chí là những thành phần lành tính nhất". Do đó, bạn phải soi bảng thành phần trước, bởi kích ứng hay không thì thứ nhất do sản phẩm, thứ nhì do cơ địa.

"Bất cứ thứ gì bạn sử dụng trên da đều có khả năng gây kích ứng, thậm chí là những thành phần lành tính nhất" – Chuyên gia Hằng chia sẻ

Đối chiếu với bảng thành phần sản phẩm của Focallure và PinkFlash, chị Hằng nhận xét:



"Tổng quan thì tất cả thành phần đều nằm trong mức độ an toàn, được đánh giá bởi Hội đồng Chuyên gia Đánh giá Mỹ phẩm (CIR). Các nghiên cứu cấp tính và cận lâm sàng trên những thành phần này cũng không cho thấy bằng chứng độc tính đối với da hoặc cơ thể".

Bất kể thương hiệu đến từ quốc gia nào, đắt tiền hay phổ thông, đều có thể xảy ra hiện tượng dị ứng da. Giá thành thấp có thể ảnh hưởng đến màu sắc, thời gian sử dụng chứ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì để được bán chính thống ra thị trường, sản phẩm nào cũng phải hợp quy và an toàn, được kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt trên toàn cầu.

Ở nội địa Trung, Focallure và PinkFlash có chứng nhận an toàn của Trung tâm Kiểm định Quốc tế (CTI) với 150 phòng thí nghiệm tại 11 khu vực trên toàn cầu. Về Việt Nam, có chứng nhận thương hiệu Shopee Mall, tức là được bên thứ ba đảm bảo tính xác thực và tuân thủ sản xuất. Trên Shopee, hãng cũng không ngại công bố các giấy tờ kiểm định kèm theo mỗi sản phẩm.

Giấy chứng nhận an toàn của Trung tâm Kiểm định Quốc tế (CTI) Bảng thành phần Focallure và PinkFlash có gì?



Focallure và PinkFlash có chứa những dưỡng chất tốt cho da, môi và mắt, tương tự trong các sản phẩm cao cấp khác. Bóc tách một số thành phần có thể gây kích ứng, chuyên gia Hằng cho hay nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khác cũng chứa các chất này.

Đầu tiên là Lauryl PEG-10 Tris Dimethicone đóng vai trò như chất nhũ hóa, có mặt trong nhiều mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, tóc, kem chống nắng. Thứ 2 là Ethylhexyl Palmitate tăng cường giữ ẩm và đàn hồi cho da bằng cách giảm mất nước qua thượng bì, rất hay gặp trong son dưỡng môi và kem nền. Thứ 3 là Ethylparaben, chất bảo quản ngăn ngừa nhiễm khuẩn, được xếp cuối bảng thành phần cho thấy nồng độ không đáng kể. Cuối cùng là Petroleum Jelly, còn gọi là dầu khoáng, hiện có các sản phẩm dưỡng da nổi tiếng chứa 100% thành phần này.

Giấy chứng nhận SGS (trái) và Giấy chứng nhận CIR (phải) cho chất lượng

"Nhận xét chung, tất cả hoạt chất này xét theo thang an toàn của AWG thì đạt 1:10, tức là mọi chỉ số gây hại (ung thư, sinh sản, thần kinh…) đều ở ngưỡng thấp và hoàn toàn an toàn cho da. Tra trên Inci Decoder, trang phân tích thành phần mỹ phẩm lớn nhất của Hoa Kỳ, thì có thể thấy các sản phẩm nội địa Trung này đều được công bố rõ ràng", chuyên gia phân tích thêm.



Mê màu son quá, cố xài mà lên mụn thì là do đâu? Dưới góc độ chuyên gia, lý do "chạy đâu cho khỏi nắng" có thể là tình trạng da trong quá trình sử dụng (da yếu, nhạy cảm, đang treatment…), sử dụng không đúng cách (chưa làm sạch hoặc tẩy trang kỹ). Bạn nên ngừng, dưỡng da phục hồi, và nếu vẫn mê màu son quá thì hẹn ngày xài trở lại khi da khỏe lên.

Lắng nghe chuyên gia, các fan Focallure và PinkFlash an tâm phần nào rồi nhé!