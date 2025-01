Hé lộ trợ thủ đắc lực mới được gia đình Pam iu ơi và Ninh Dương Story “giao phó” việc nhà

Chuẩn mực an toàn mới nhờ công thức từ thiên nhiên

Sản phẩm nước rửa chén đáp ứng cả hai yêu cầu sạch và an toàn luôn khiến các gia đình, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ như gia đình Pam iu ơi đau đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, mẹ Salim và ba Long Hạt Nhài đã tìm thấy một loại nước rửa chén vừa làm sạch mọi vết dầu mỡ mà vẫn siêu an toàn, ngay cả với bát đĩa, đồ dùng của Pam và các bạn nhỏ, đó chính là nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên mới. Với công nghệ độc quyền Rhamno Clean chứa thành phần làm sạch từ đường ngô lên men, 100% gốc thực vật, 0% chất tẩy rửa gốc dầu mỡ, Sunlight đã nâng chuẩn an toàn nước rửa chén thế hệ mới, giải quyết tất cả những lo lắng của người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh khi không chỉ làm sạch chén đĩa hiệu quả mà còn an toàn ngay cả với bình sữa, đồ chơi của trẻ nhỏ.

Các bậc phụ huynh thường ưu tiên lựa chọn sản phẩm nước rửa chén bát có nguồn gốc thiên nhiên với độ an toàn cao và không gây kích ứng.

Giống như mọi ông bố bà mẹ khác, gia đình Pam iu ơi luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm nước rửa bát có khả năng loại bỏ hoàn toàn vết dầu mỡ nhưng không chứa hoá chất độc hại. Vì thế, những loại nước rửa chén chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, không gây kích ứng và dễ dàng rửa trôi trở thành lựa chọn ưu tiên của các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả nhà.

Ba mẹ yên tâm rửa bát, chẳng lo hại da tay nhờ hoạt chất làm sạch Rhamnolipids

Nhiều mẹ ngại nhất là da tay bị khô sau khi rửa bát. Vì thế, khi biết Sunlight ứng dụng công nghệ Rhamno Clean chứa Rhamnolipids từ đường ngô lên men có chứa thành phần thường chỉ có trong sản phẩm chăm sóc da đã yên tâm sử dụng vì đây là chuẩn an toàn mới mà nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên mang lại, ngay cả với làn da nhạy cảm, tay cũng không bị khô ngứa sau khi rửa chén bát. Nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên với công nghệ xanh này đã vượt qua các thử nghiệm da liễu nghiêm ngặt, đảm bảo dịu nhẹ với da, sau khi sử dụng.

Nhờ chứa thành phần thường được dùng trong sản phẩm chăm sóc da Rhamnolipids nên da tay lúc nào cũng mềm mại, không bị khô nứt, ngứa hay kích ứng.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng công thức và bảng thành phần, ba Long Hạt Nhài yên tâm lựa chọn nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên để làm sạch chén dĩa của cả gia đình sau mỗi bữa ăn.

Với công thức không chứa thành phần từ gốc dầu mỏ cùng hệ vi bọt mềm mịn mạnh mẽ đánh bay dầu mỡ, sạch trơn kin kít để bất kì ai trong nhà cũng có thể vệ sinh chén dĩa nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn cho cả sức khỏe và dịu nhẹ cho da tay.

Công ty Ninh - Dương đã "kiểm chứng" chuẩn mực an toàn mới của nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên, thật sự sạch vượt trội. Bên cạnh đó, nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên còn đảm bảo an toàn, dịu nhẹ cho da tay, giúp "quý công ty" hoàn toàn yên tâm sau mỗi lần rửa chén.

Ngoài ra, nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên cũng ghi điểm với thành phần 99,7% phân hủy sinh học. Khả năng phân huỷ này mang đến sự an toàn không chỉ cho chén dĩa mà còn thân thiện với môi trường nên cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của những người hướng tới lối sống xanh.

Nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên cùng công nghệ độc quyền Rhamno Clean với thành phần làm sạch từ đường ngô lên men, đảm bảo sạch an toàn cho cả chén dĩa của bé. Hãy trải nghiệm nước rửa chén Sunlight mới để tự mình kiểm chứng hiệu quả làm sạch chén bát cả gia đình, hướng tới bảo vệ sức khỏe cả gia đình nhờ khả năng làm sạch an toàn, lành tính từ trong thành phần sản phẩm. Gia đình Pam iu ơi và Ninh Dương Story đã tin dùng, bạn thì sao?