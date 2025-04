Mỹ nữ thảm nhất "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt": Làm công nhân nhà máy, xoay xở với 7 công việc để kiếm sống

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life gives You Tangerines) là bộ phim ăn khách của Hàn Quốc, gây sốt trên toàn châu Á vào đầu năm nay. Tác phẩm giúp các diễn viên từ chính đến phụ nhận được sự chú ý lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đổi đời chỉ sau 1 đêm nhờ thành công của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Chae Seo An, người đóng vai Yeong Ran - vợ của nhân vật phản diện Sang Gil hay còn gọi là Hak-ssi (do Choi Dae Hoon thủ vai) trong phim, là ví dụ điển hình.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar Korea mới đây, Chae Seo An chia sẻ cô hoàn thành việc ghi hình Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt vào năm 2023. Sau đó, nữ diễn viên hết hạn hợp đồng với công ty quản lý và rơi cảnh "bơ vơ" khi không tìm được bến đỗ mới. Theo Chae Seo An, cô đã phải chuyển sang làm công nhân bán thời gian, xoay xở với 7 công việc khác nhau mới đủ sống.

Chae Seo An được biết đến với vai diễn vợ của Hak-ssi trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Nữ diễn viên cho biết cô có cuộc sống chật vật, phải xoay xở mưu sinh với 7 công việc bán thời gian

"Tôi đã làm việc tại 1 nhà máy làm bánh gạo, nhà máy sản xuất bánh quy, 1 nhà máy điện tử, 1 cơ sở nghiên cứu chuyên sản xuất thiết bị đầu cuối, khóa cửa và lắp ráp ổ cắm PVC... Đầu năm nay, tôi vẫn là 1 thành viên trong nhóm kiểm tra chất lượng CCTV của 1 công ty. Tôi đã làm công nhân gia công bán thời gian ở nhiều công ty khác nhau trong 2 năm qua", Chae Seo An kể về tình cảnh khó khăn của mình.

Theo Chae Seo An, vai diễn của cô trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có thời lượng lên hình rất ngắn. Vì vậy, dù phim gây bão màn ảnh, nữ diễn viên cũng không có nhiều kỳ vọng về việc bản thân sẽ đổi đời. Nhưng may mắn cô cũng nhận được sự yêu mến của khán giả. Nữ diễn viên mong rằng điều này sẽ giúp bản thân có được nhiều cơ hội nghề nghiệp và thành công trong thời gian tới.

Chae Seo An hy vọng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sẽ là bàn đạp, giúp cô có được thành công trong thời gian tới

Chae Seo An sinh năm 1996, vào showbiz với vai trò diễn viên từ năm 2021 với tác phẩm Police University của đài KBS2. Sau đó, cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim thành công như The Witch: Part 2, Moonshine, Pale Moon...

Nguồn: KoreaBoo