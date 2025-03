"When life gives you tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đang là hiện tượng bất ngờ của phim truyền hình Hàn tháng 3. Điểm nhấn lớn nhất của phim chính là IU trong vai chính Ae Soon. Lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhìn thấy mẹ vất vả lặn biển kiếm sống hàng ngày nên Ae Soon sớm trở thành cô gái tần tảo, mạnh mẽ kiên cường. Tuy có lúc mỏ hỗn để bảo vệ bản thân nhưng Ae Soon vẫn là một cô gái tốt bụng, lương thiện, không ngừng nỗ lực.