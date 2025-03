Clip hot: IU làm gì Park Bo Gum mà khiến tài tử bấn loạn, hoảng hồn, "ngũ quan bay tán loạn" thế này?

Sáng 7/3, tờ News1 đưa tin, Park Bo Gum vừa làm khách mời trên talk show Yoo In Radio do nữ minh tinh Yoo In Na làm chủ xị và có những chia sẻ đáng chú ý về công việc, những người đồng nghiệp thân thiết. Đáng nói, "em gái quốc dân" IU cũng xuất hiện trong buổi ghi hình mà Park Bo Gum không hề hay biết. Thậm chí, ở trong hậu trường, "em gái quốc dân" còn lên kế hoạch cho 1 màn chơi khăm dành cho nam tài tử Reply 1988. Cụ thể, IU đã đeo khẩu trang đóng giả làm nhân viên bước vào căn phòng nơi Park Bo Gum - Yoo In Na đang ghi hình, đồng thời chỉnh micro giúp nam diễn viên đình đám. IU thoải mái đi lại trong căn phòng trước sự chứng kiến của Park Bo Gum nhưng nam tài tử vẫn cứ tưởng cô là staff đang làm công việc của mình.

Chưa dừng lại ở đó, IU còn xin chữ ký Park Bo Gum, tiếp cận nam diễn viên ở cự ly gần nhưng anh vẫn không thể nhận ra được "em gái quốc dân xứ Hàn". Rồi IU rời khỏi căn phòng để lui về hậu trường với vẻ thích thú. 1 lúc sau, nữ ca sĩ mới quay lại căn phòng, tháo khẩu trang và "hiện nguyên hình" trước sự ngỡ ngàng của Park Bo Gum. Tới lúc này, nam tài tử tỏ ra bấn loạn, hoảng hồn vì phát hiện ra mình bị IU chơi khăm từ nãy tới giờ.

Clip ghi lại biểu cảm của Park Bo Gum sau khi bị IU chơi khăm đã trở nên viral mới đây

IU đeo khẩu trang đóng giả làm staff, thoải mái đi lại trong căn phòng nhưng Park Bo Gum không hề nhận ra nữ ca sĩ. IU còn thành công xin chữ ký của Park Bo Gum. nhưng anh lại cứ tưởng cô thực sự là 1 fan

Park Bo Gum hoảng hốt, "ngũ quan bay tán loạn" sau khi IU cởi bỏ khẩu trang, "hiện nguyên hình"

1 lúc lâu sau đó, nam tài tử vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước màn chơi khăm của bạn diễn nữ

Biểu cảm của Park Bo Gum khi phát hiện bị chơi khăm trong talk show mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn. Nhiều khán giả không khỏi thích thú âu cũng là bởi 1 ngôi sao đình đám luôn chú ý tới hình tượng như Park Bo Gum hóa ra cũng có những lúc biểu cảm mất kiểm soát tới mức ngũ quan bay tán loạn như vậy.

Park Bo Gum - IU trong thời gian qua liên tục chiếm sóng truyền thông và cộng đồng mạng nhờ màn hợp tác ở tác phẩm mang tên When Life Gives You Tangerines. Trong buổi họp báo cho bộ phim cách đây 2 ngày, những khung hình "gấp đôi visual" của IU - Park Bo Gum đã trở thành chủ đề gây sốt, được netizen xứ kim chi bàn tán sôi nổi.

Màn khoe sắc của Park Bo Gum - IU đã gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm mới đây

Nguồn: News1