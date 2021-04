Mỹ nhân "Vườn Sao Băng" 39 tuổi vẫn diện đồ trẻ trung quá đỗi, chị em 30+ nên học theo

Những khán giả từng say mê hit truyền hình huyền thoại của xứ Hàn – "Vườn Sao Băng" - chắc chắn sẽ không còn thấy lạ với nhân vật Oh Min Ji (Lee Si Young) – cô bạn thân có chút thảo mai, chiêu trò của "nàng Cỏ" Geum Jan Di (Goo Hye Sun). Và mặc dù có tính tình khó ưa nhưng phải công nhận, nhan sắc của Oh Min Ji vẫn tỏa sáng với vẻ ngọt ngào, baby và hút mắt không kém bất cứ mỹ nhân nào cùng phim. Vai diễn này là do mỹ nhân Lee Si Young đảm nhận và trải qua hơn một thập kỷ, Lee Si Young nay đã bước sang tuổi 39.

Nhân vật Oh Min Ji (Vườn Sao Băng) do Lee Si Young đảm nhận

Và dẫu sắp chạm tới cột mốc tứ tuần đến nơi nhưng kinh ngạc thay, nhan sắc của bà mẹ một con Lee Si Young vẫn vô cùng trẻ trung, tươi sáng. Thêm một điều đáng nói nữa là mỹ nhân này sở hữu gu thời trang rất ấn tượng, vừa sành điệu, vừa hack tuổi hiệu nghiệm. Ngắm nhìn những set đồ dưới đây của Lee Si Young, chị em chắc chắn sẽ tìm thấy được rất nhiều chiêu để trẻ hóa phong cách.



Rất đơn giản, Lee Si Young chỉ mix áo blouse hoa với quần jeans thôi là đã có ngay set đồ trẻ trung, tươi sáng. Việc chọn áo blouse có thiết kế tay siêu bồng cũng tăng vẻ ấn tượng cho cả outfit, chụp ảnh sống ảo cực xinh

Áo blouse trắng quần jeans xanh thì cho bạn set đồ cực kỳ trẻ trung, sành điệu mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Combo này lý tưởng dành cho mọi chị em thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là những nàng 30

Lee Si Young gợi ý đến các chị em công thức đơn giản nhưng không bao giờ "fail" trong khoản hack tuổi, đó chính là combo áo blouse trắng chân váy ngắn đen. Đừng quên sơ vin gọn gàng combo này để tăng gấp bội hiệu quả hack dáng

Vào những ngày trời không nóng nực, chị em có thể tận dụng những chiếc áo len gilet mỏng từ mùa Đông, sau đó mix với áo thun cộc tay, quần jeans để tạo nên set đồ trẻ trung, cá tính mà vẫn ngọt ngào

Áo len tăm mang tông màu hồng khi mix với quần jeans xanh sẽ cho bạn bộ đồ cực kỳ nổi bật, tươi sáng. Combo này hack tuổi siêu hiệu nghiệm nhưng không bị "cưa sừng làm nghé". Điểm đáng học hỏi ở đây là Lee Si Young đã khéo chọn mẫu áo dáng lửng, giúp hé lộ hoàn toàn phần cạp cao để tăng tối đa hiệu quả hack dáng

Áo thun hồng nhạt quần jeans là bộ đôi cho hiệu quả hack tuổi "bất bại". Thế nhưng điều đáng nói ở đây là nhờ động tác sơ vin, Lee Si Young đã hoàn thiện được outfit đủ độ thanh lịch, hoàn toàn không bị "cưa sừng làm nghé". Cuối cùng, đôi loafer cô chọn đã tăng độ cá tính, sành điệu cho cả set trang phục

Áo blouse trắng dáng lửng quần jeans sẽ giúp chị em khoe khéo vòng eo thon gọn, tăng điểm sexy nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch và thời thượng

Điểm ấn tượng trong phong cách của Lee Si Young là cô thường lên đồ với những items đơn giản nhưng chính điều này lại là bảo chứng cho vẻ ngoài siêu sành điệu và thời thượng, như combo áo len tăm dáng lửng quần jeans này chẳng hạn

Áo sơ mi kẻ sọc đang là item siêu hot. Lý do là bởi bạn chỉ cần mix&match hết sức tinh giản bằng cách kết hợp với quần jeans, outfit đã ghi trọn điểm sành điệu, thanh lịch

Bộ jumpsuit này trông đơn giản mà toát lên trọn vẹn vẻ thanh lịch, thời thượng và sang trọng. Ý tưởng diện đồ này hợp để áp dụng trong những dịp trang trọng, và bạn có thể ghim để "triển" ngay vào những hôm trời mát mẻ

Ảnh: Instagram nhân vật