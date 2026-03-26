Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật khi vừa được Trung ương Đoàn vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạt danh hiệu này. Thông tin vừa được chính nữ ca sĩ chia sẻ trên fanpage gần 4 triệu người theo dõi. Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn Thanh niên, Ban Tổ chức Giải thưởng cùng khán giả đã đồng hành. Đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực.

Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật khi vừa được Trung ương Đoàn vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng”

Việc liên tiếp được vinh danh cấp quốc gia cho thấy mức độ ghi nhận vượt ra ngoài phạm vi giải trí đơn thuần. Phương Mỹ Chi không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh một ca sĩ thành công mà còn là đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Trong bối cảnh Vbiz ngày càng cạnh tranh, việc duy trì hình ảnh ổn định, định hướng rõ ràng và gắn với giá trị văn hóa là yếu tố giúp cô tạo nên sự khác biệt.

Bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013 với danh hiệu Á quân, Phương Mỹ Chi sớm trở thành hiện tượng của dòng nhạc dân ca

Bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013 với danh hiệu Á quân, Phương Mỹ Chi sớm trở thành hiện tượng của dòng nhạc dân ca. Ca khúc Quê em mùa nước lũ là dấu ấn quan trọng, giúp cô xây dựng hình ảnh “chị Bảy” gần gũi và chinh phục nhiều thế hệ khán giả. Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ hoạt động dưới sự dìu dắt của Quang Lê, liên tục lưu diễn trong và ngoài nước, phát hành các sản phẩm như Quê em mùa nước lũ hay Thương về miền Trung, củng cố vị trí trong thị trường nhạc trữ tình.

Từ năm 2022, Phương Mỹ Chi bắt đầu thay đổi định hướng, từng bước rời khỏi vùng an toàn để làm mới bản thân. Không còn bó buộc trong hình ảnh dân ca truyền thống, cô thử nghiệm với nhiều màu sắc âm nhạc hiện đại hơn. Ở tuổi 19, nữ ca sĩ thành lập công ty giải trí riêng PMC Entertainment, trực tiếp tham gia điều hành và phát triển các dự án cá nhân.

Ở tuổi 19, nữ ca sĩ thành lập công ty giải trí riêng PMC Entertainment, trực tiếp tham gia điều hành và phát triển các dự án cá nhân

Dự án “Chi?” đánh dấu giai đoạn chuyển mình rõ nét khi Phương Mỹ Chi làm mới các ca khúc quen thuộc bằng màu sắc lo-fi và pop đương đại. Tuy nhiên, cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp hiện tại là album Vũ trụ Cò bay phát hành năm 2023. Sản phẩm kỷ niệm 10 năm ca hát này được đánh giá cao khi kết hợp yếu tố văn học dân gian với âm nhạc điện tử, tạo nên hướng đi riêng biệt. Các ca khúc như Vũ trụ có anh hay Bóng Phù Hoa nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, giúp cô thoát khỏi định kiến “ca sĩ nhí” và khẳng định tư duy nghệ thuật rõ ràng.

Phương Mỹ Chi có định hướng nghệ thuật rõ ràng

Năm 2025 chứng kiến giai đoạn hoạt động mạnh mẽ của Phương Mỹ Chi trên nhiều mặt trận. Tại chương trình Em Xinh “Say Hi”, cô vượt qua 29 thí sinh để giành vị trí quán quân, đồng thời trở thành thành viên nhóm Em Xinh Best 5. Ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng trong chương trình ghi nhận hơn 63 triệu lượt xem sau 4 tháng, tạo hiệu ứng lớn trên nền tảng số. Ở đấu trường quốc tế Sing! Asia 2025 tổ chức, nữ ca sĩ lọt Top 3 chung cuộc, là đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất. Các tiết mục như Bóng Phù Hoa, Rock Hạt Gạo hay Lạc Trôi góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra khu vực.

Phương Mỹ Chi biểu diễn tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đồng thời góp mặt trong sân khấu đồng diễn Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Song song với hoạt động giải trí, Phương Mỹ Chi còn xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia. Năm 2025, cô biểu diễn tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với ca khúc Mùa xuân trên TP.HCM, đồng thời góp mặt trong sân khấu đồng diễn Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Việc được lựa chọn cho các sân khấu quy mô lớn này phản ánh mức độ uy tín và hình ảnh tích cực mà nữ ca sĩ xây dựng.

Kết lại 2025 đại thành công, Phương Mỹ Chi được vinh danh trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

Kết lại 2025 đại thành công, Phương Mỹ Chi được vinh danh trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, giải thưởng do cộng đồng bình chọn. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng không chỉ đến từ sản phẩm âm nhạc mà còn từ hành trình theo đuổi hướng đi riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đầu năm 2026, Phương Mỹ Chi tự mình tổ chức fanmeeting miễn phí với hàng nghìn khán giả tham dự và ngưỡng mộ tâm huyết nghệ thuật của cô gái nhỏ.

Đầu năm 2026, Phương Mỹ Chi tự mình tổ chức fanmeeting miễn phí với hàng nghìn khán giả tham dự và ngưỡng mộ tâm huyết nghệ thuật của cô gái nhỏ

Từ một hiện tượng dân ca đến nghệ sĩ có tư duy sáng tạo rõ ràng và tầm ảnh hưởng xã hội, hành trình của cô cho thấy khả năng phát triển bền vững của một nghệ sĩ trẻ khi có định hướng phù hợp. Việc hai năm liên tiếp được Trung ương Đoàn vinh danh là sự ghi nhận cho quá trình này, đồng thời củng cố vị thế của Phương Mỹ Chi như một trong những gương mặt Gen Z tiêu biểu nhất hiện nay.

