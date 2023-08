Mỹ nhân từng bị "đuổi" khỏi phim vì diễn quá kém, thất nghiệp hơn 1 năm đến độ phải đổi nghề?

Park Hae Eun là nữ diễn viên tân binh sinh năm 1997, được chú ý bởi nhan sắc tương đối xinh đẹp, gương mặt dễ nhớ. Đáng tiếc sự nghiệp của cô lại tương đối mờ nhạt, dù đã vào nghề được 3 năm nhưng chưa để lại dấu ấn nào với khán giả.

Sự kiện đáng nhớ nhất trong 3 năm làm nghề của Park Hae Eun là khi cô bị loại khỏi dàn diễn viên chính của bộ phim Alchemy of Souls hồi năm 2020 do kỹ năng diễn xuất yếu kém. Ban đầu cô vốn là nữ chính của bộ phim này, thậm chí đã từng cùng Lee Jae Wook, Arin và Minhyun đọc kịch bản cũng như quay những cảnh phim đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, cô đã rời đoàn phim, để cơ hội lại cho đàn chị Jung So Min. Lập tức truyền thông Hàn đưa tin rằng Park Hae Eun vì thiếu những kỹ năng diễn xuất cần thiết nên đã bị loại khỏi dự án. Mặc dù không có gì lạ với việc các nam nữ diễn viên rời khỏi đoàn phim nhưng với lý do "diễn xuất yếu kém" thì đây có thể coi là lần đâu tiên xảy ra trong lịch sử ngành truyền hình Hàn.