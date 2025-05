Mới đây, Điền Hi Vi đã tham gia ghi hình show Xin Chào Thứ 7 để quảng bá bộ phim cổ trang Tử Dạ Quy. Xuất hiện trong trang phục hồng điệu đà, thiết kế tinh tế làm nổi bật nét nữ tính, Điền Hi Vi lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Điểm nhấn trong tạo hình lần này chính là kiểu tóc đặc biệt khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh một bé mèo vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu, vô cùng phù hợp với khí chất của mỹ nhân sinh năm 1997.

Điền Hi Vi vô cùng xinh đẹp với tạo hình tham gia show Xin Chào Thứ Bảy để quảng bá cho phim Tử Dạ Quy.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Điền Hi Vi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, giúp cô nhận không ít lời khen. Một lần nữa, cô nàng khẳng định đẳng cấp nhan sắc hàng đầu trong lứa tiểu hoa 95. Sự trẻ trung, thu hút của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở thần thái và phong cách thời trang luôn được chăm chút kỹ lưỡng trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nói thêm về Tử Dạ Quy, đây là bộ phim ngôn tình cổ trang đan xen yếu tố kỳ ảo do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa, do đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát chỉ đạo sản xuất.

Tử Dạ Quy do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính là một dự án ngôn tình cổ trang cực kỳ đáng mong chờ.

Tử Dạ Quy mang tới câu chuyện tình yêu giữa Mai Trục Vũ, một tróc yêu sư trẻ tuổi của Thiên Hi Cung và Vũ Trinh – vị quận chúa xinh đẹp nhưng đã 26 tuổi vẫn còn "độc toàn thân". Mai Trục Vũ được giao nhiệm vụ xuống núi để tiêu diệt yêu ma, giữ gìn bình an cho nhân gian. Anh ẩn mình dưới thân phận Huyền Giám Ti, từ đó bắt đầu hành trình đầy hiểm nguy nhưng cũng lãng mạn không kém. Trong khi đó, Vũ Trinh lại chính là thủ lĩnh đứng đầu giới yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ.

Thực tế, kể từ khi những thông tin đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, Tử Dạ Quy đã nhận nhiều sự quan tâm. Không chỉ vậy, mỗi lần có những hình ảnh leak, cặp đôi chính Điền Hi Vi và Hứa Khải luôn thu về những lời có cánh từ netizen. Ngoài ra, phản ứng của khán giả sau khi xem trailer phim cũng rất tích cực. Chính vì thế khi Tử Dạ Quy lên sóng, phim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn.

Một vài hình ảnh đẹp của Điền Hi Vi:

Điền Hi Vi không hổ danh là một trong những nàng tiểu hoa đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc thời điểm hiện tại.

Mỹ nhân sinh năm 1997 vừa nữ tính, ngọt ngào lại tràn đầy năng lượng.

Visual của Điền Hi Vi thực sự là không góc chết, khiến netizen không thể không khen.

Trang phục của cô nàng khi xuất hiện cũng gây ấn tượng cho khán giả.

Thu Phong