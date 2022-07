Mỹ nhân tân binh được so sánh với Suzy: Vào nghề 1 năm mà 3 lần đóng chính, diễn ăn đứt đàn chị

Làng phim Hàn đang ngày càng có thêm nhiều những tân binh xuất sắc, dù mới vào nghề nhưng diễn xuất không thua gì các tiền bối. Tân binh sinh năm 1999 - Won Ji An đang là một trong số những cái tên đầy triển vọng. Mới vào nghề được 1 năm nhưng cô đã có cơ hội góp mặt trong kha khá dự án lớn bên cạnh các diễn viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Won Ji An là nữ diễn viên thuộc công ty Hiin Entertainment. Cô xuất hiện lần đầu trong series phim D.P của Jung Hae In. Tuy chỉ là vai khách mời nhưng Won Ji An lại gây chú ý mạnh mẽ vì một lý do: sự tương đồng về nhan sắc với tình đầu quốc dân Suzy. Nhiều người còn cho rằng, cô là "bản lai" giữa Suzy với nữ diễn viên nổi danh Seo Hyun Jin. Bên cạnh đó, diễn xuất của Ji An ở vai diễn đầu tay cũng được đánh giá rất cao. Thậm chí so với Suzy thời mới đá sân sang diễn xuất, màn thể hiện của Won Ji An còn được cho là nhỉnh hơn đàn chị.



Won Ji An trong D.P

Won Ji An ở D.P được cho là gợi nhắc tới Suzy ở Vagabond

Sau vai khách mời đầu tiên, Won Ji An có sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Cô lập tức có luôn một vai chính trong bộ phim điện ảnh quy tụ dàn sao khủng mang tên A Year-End Medley. Diễn xuất bên cạnh những cái tên như Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha Neul, Im Yoona, Lee Kwang Soo,... nhưng Won Ji An không hề bị lép vế. Sau đó, A Year-End Medley còn có một phiên bản mở rộng kéo dài 6 tập chiếu trên màn ảnh nhỏ khiến Ji An được phô diễn năng lực một cách trọn vẹn hơn.

Sau A Year-End Medley, Won Ji An tiếp tục khẳng định bản thân ở lĩnh vực truyền hình khi đảm nhận vai nữ chính ở hai phần Hope or Dope lên sóng nửa đầu năm nay. Tuy đây không phải một dự án nổi danh do quy tụ dàn sao khá trẻ, không có cái tên "câu view" nhưng diễn xuất của Won Ji An lại được đánh giá rất cao

Hiện tại, Won Ji An đang chuẩn bị tái xuất trong dự án If You Wish Upon Me, đóng chính bên cạnh ba diễn viên đình đám là Ji Chang Wook, Sooyoung (SNSD) và "ông bố quốc dân" Sung Dong Il. Khán giả đang vô cùng mong chờ màn tái xuất này và tin chắc rằng đây sẽ là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Ji An, giúp cô được biết đến nhiều hơn. Trong phim, Ji An vào vai Ha Joon Kyung, cụ thế nhân vật của cô ra sao thì vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn sẽ có liên quan mật thiết với nam chính Yoon Gyeo Rye (Ji Chang Wook) - một đứa trẻ mồ côi với cuộc sống vô cùng khó khăn.

Những hình ảnh đầu tiên của Won Ji An trong If You Wish Upon Me, đối diễn với Ji Chang Wook

