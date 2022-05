Mỹ nhân tân binh chăm chỉ nhất năm đây rồi: Liên tục đóng 3 phim nhưng sao toàn bị dìm visual thế này?

Yoon Sang Jeong là mỹ nhân tân binh sinh năm 1998, chỉ mới bắt đầu vào nghề chưa lâu nhưng lại xuất hiện liên tục trong loạt bom tấn truyền hình của năm 2022. Từ đầu năm tới nay, Yoon Sang Jeong xuất hiện trong 3 bộ phim, cả 3 đều vào vai nhân viên công sở. Thứ nhất là vai một nhân viên dưới trướng nữ chính ở Our Beloved Summer; thứ 2 là thành viên chung đội với Ha Ri ở A Business Proposal và hiện tại là nữ quản lý thành viên nhóm nhạc ở một công ty giải trí trong bộ phim Shooting Stars.

Our Beloved Summer

A Business Proposal

Shooting Stars

Trên phim toàn đóng vai dân công sở ăn diện đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, đã vậy còn là nữ phụ ít đất diễn thế nên Yoon Sang Jeong thường xuất hiện với nhan sắc nhạt nhòa, khiến khán giả khó lòng nhớ tới. Thực tế ở ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1998 đáng yêu, xinh xắn ăn đứt trên phim. Nhìn những hình ảnh của Sang Jeong ngoài đời, nhiều khán giả phải xao xuyến bởi nét trong trẻo, nhẹ nhàng của cô.

Về sự nghiệp diễn xuất, Yoon Sang Jeong mới chỉ bắt đầu đóng phim từ năm 2019 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim điện ảnh Tune in for Love. Mãi tới 2021, cô mới chịu tái xuất ở bộ phim truyền hình You Are My Spring và sau đó là liên tục phủ sóng ở 3 bộ phim kể trên. Hi vọng sắp tới Yoon Sang Jeong có nhiều cơ hội hơn để thể hiện được năng lực của mình.

