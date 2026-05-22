Mỹ nhân showbiz yêu "hồng hài nhi" kém 12 tuổi: Sống đời "nữ hoàng", ở biệt thự trắng sang trọng và đắt đỏ

Lệ Quyên sinh năm 1981, được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà" nhờ sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và đầy tính đặc trưng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp âm nhạc bền vững suốt hơn hai thập kỷ, cô còn gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang sang chảnh, sành điệu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ và cuộc sống đủ đầy khiến nhiều người trầm trồ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi. Cặp đôi sinh sống trong căn biệt thự rộng gần 600m² tại TP.HCM, là cơ ngơi mà nữ ca sĩ dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để sửa sang, thiết kế lại theo đúng gu thẩm mỹ sang trọng, xa hoa của mình.

Toàn cảnh cơ ngơi bạc tỷ của Lệ Quyên

Từ một căn nhà mua lại, Lệ Quyên mất khoảng hai năm để cải tạo và thiết kế lại toàn bộ. Cơ ngơi rộng gần 600m² nổi bật với tông trắng chủ đạo cùng phong cách cổ điển sang trọng, tạo cảm giác vừa bề thế vừa tinh tế. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng với hệ đèn vàng phủ khắp không gian, khiến tổng thể trở nên lộng lẫy và nổi bật vào ban đêm.

Ngay từ cổng vào đã có khoảng sân rộng thoáng đãng, được nữ ca sĩ tận dụng làm nơi thư giãn và tiếp khách. Tại đây, Lệ Quyên đặt bộ bàn ghế màu trắng cạnh hồ nước nhỏ, kết hợp thêm cây xanh để tạo cảm giác chill và gần gũi như một góc nghỉ dưỡng ngay trong nhà.

Không gian bên trong biệt thự của Lệ Quyên càng gây choáng ngợp với phong cách xa hoa, lộng lẫy đúng chuẩn “nữ hoàng phòng trà”. Nội thất trong nhà chủ yếu mang tông trắng kem sang trọng, được lựa chọn kỹ lưỡng và đồng bộ theo phong cách cổ điển. Khu vực phòng khách và bếp được thiết kế mở giúp tổng thể thêm rộng rãi, thông thoáng. Điểm nhấn nổi bật trong nhà là chiếc cầu thang xoắn với các chi tiết uốn lượn mềm mại, tạo cảm giác vừa bề thế vừa rất nghệ thuật.

Ngoài bàn ăn cỡ lớn phục vụ những buổi tụ họp gia đình, khu vực bếp còn được bố trí đảo bếp rộng tiện nghi. Không gian bàn ăn được ốp kính tạo hiệu ứng mở rộng diện tích, giúp căn nhà càng thêm sáng và sang trọng. Đây cũng là góc mà Lệ Quyên yêu thích nhất vì là nơi các thành viên trong gia đình quây quần sau một ngày bận rộn.

Không gian phòng ngủ và phòng thay đồ là một trong những khu vực được Lệ Quyên chăm chút kỹ lưỡng nhất trong biệt thự. Phòng ngủ được thiết kế thông liền với khu vực thay đồ giúp việc di chuyển, chuẩn bị trang phục trở nên thuận tiện hơn. Tổng thể không gian mang tông màu nhẹ nhàng, sang trọng với nội thất được sắp xếp gọn gàng, tinh tế.

Khu vực thay đồ của nữ ca sĩ được thiết kế không khác gì một boutique thời trang cao cấp với hệ tủ kính lớn giúp dễ dàng nhìn thấy các món đồ trưng bày bên trong. Từ quần áo, túi xách đến giày dép đều được sắp xếp ngăn nắp, tạo cảm giác vừa sang xịn vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng của "nữ hoàng phòng trà".

photo-8-1674536948216310358235-144834.jpg

photo-6-167453694448078814789-144830.jpg

photo-7-1674536946346937527524-144834.jpg