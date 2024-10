Go Joon Hee là nữ diễn viên từng nổi đình đám khắp châu Á bởi vai nữ phụ xinh đẹp, sang chảnh ở bộ phim She Was Pretty ra mắt năm 2015. Lẽ ra sự nghiệp của cô đã có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nếu không vô tình vướng phải án oan chấn động khi bị đồn có dính dáng tới bê bối Burning Sun. Thời gian gần đây, khi vụ án Burning Sun một lần nữa được khui lại, Go Joon Hee cũng tiếp tục lên tiếng kêu oan và thanh minh cho chính mình, cũng nhờ vậy mà cô có nhiều cơ hội tái xuất hơn. Mới đây nhất, nữ diễn viên xinh đẹp cũng trở lại với vai trò diễn viên trong những tiểu phẩm hài ngắn của chương trình nổi tiếng SNL Korea.

Go Joon Hee tái xuất ở SNL Korea

Trong một loạt tiểu phẩm của SNL Korea lên sóng cuối tuần vừa qua, Go Joon Hee có cơ hội thử sức mình với những vai diễn hài hước, điều mà trước đây cô hiếm khi thể hiện. Đáng nói hơn khi một lần nữa khán giả được thấy dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ của cô trên màn ảnh sau nhiều năm Go Joon Hee không thể tìm được cơ hội diễn xuất. So với thời kỳ hoàng kim ở She Was Pretty cách đây 9 năm thì hiện tại, Go Joon Hee không hề già đi, thậm chí còn có phần nóng bỏng, xinh đẹp hơn.

Go Joon Hee 9 năm trước

Và hiện tại

Nữ diễn viên được khen ngợi bởi dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ

Màn tái xuất của Go Joon Hee hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả Hàn. Điều này khiến ngay cả bản thân cô cũng choáng ngợp và không khỏi xúc động. Go Joon Hee chia sẻ: "Tôi thực sự không biết ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào. Tôi có thể tận hưởng sân khấu nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cảm ơn mọi người đã tạo ra cho tôi những kỷ niệm đẹp."

Go Joon Hee sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2001, khi mới 16 tuổi. Ban đầu cô được biết đến với vai trò người mẫu, phải tới 2003 mới bắt đầu bén duyên với phim ảnh. Diễn xuất ổn nhưng những năm đầu sự nghiệp, Go Joon Hee không mấy được quan tâm, phải tới khi quyết định cắt bỏ mái tóc dài thành kiểu tóc pixie cá tính, đổi gu ăn mặc sang hơi hướm quyến rũ, cá tính, Go Joon Hee mới bất ngờ được chú ý. Chỉ tiếc là sau màn đổi đời nhờ She Was Pretty, Go Joon Hee lại bị đồn là có liên quan đến các hoạt động môi giới bán hoa và buôn bán chất kích thích của Seungri cho nhóm khách VIP tại Burning Sun. Dù đã nỗ lực minh oan cho bản thân nhưng mỹ nhân họ Go vẫn mất trắng sự nghiệp và phải ở ẩn suốt nhiều năm. Cho đến hiện tại, khi đã 39 tuổi, cô mới bắt đầu tái xuất nhiều hơn thông qua các chương trình giải trí, talk show.

Nguồn ảnh: Naver