Ha Ji Won - nữ diễn viên từng gây bão khắp châu Á với bộ phim Sex is Zero mới đây bất ngờ xuất hiện trong một đoạn clip hậu trường ngắn, chỉ dài vỏn vẹn 13 giây nhưng đủ để khiến mạng xã hội dậy sóng. Không tạo hình cầu kỳ, Ha Ji Won vào vai một nhân viên văn phòng, ngồi trước màn hình máy tính trong không gian làm việc đơn giản nhưng nhan sắc thật của cô lại khiến ai nấy đều choáng ngợp.

Ha Ji Won ở hậu trường phim mới

Nữ diễn viên phim Sex is Zero diện áo sơ mi trắng phối cùng áo len xanh pastel nhẹ nhàng, tóc xõa tự nhiên, gương mặt gần như không trang điểm, nhưng làn da căng bóng, nét mặt thanh tú và thần thái tươi sáng lại khiến người xem không thể rời mắt. Đặc biệt, trong khoảnh khắc bị quay lén, Ha Ji Won vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc. Mãi đến khi phát hiện ra máy quay, cô mới bật cười rạng rỡ. Xem clip này, nhiều người thậm chí không tin đây là hình ảnh thật ở thời điểm hiện tại, bởi Ha Ji Won đã 47 tuổi. “Không thể tin đây là clip mới, như thời đóng phim Sex is Zero vậy.” “Nét đẹp này không phải người thường.” “Mang phim mới ngay ra đây chị ơi”, “Ha Ji Won giống như bị thời gian bỏ quên”… là những bình luận nổi bật trong đoạn clip.

Nhan sắc của Ha Ji Won ở tuổi U50

Dù đoạn clip không đề rõ là hậu trường của dự án nào, nhưng khán giả đang nghi ngờ đây là một trong hai bộ phim truyền hình sắp tới của cô: Climax hoặc Murder Case of a Visiting Tutor in J Apartment. Dù là dự án nào, chỉ riêng việc cô xuất hiện cũng đủ khiến người hâm mộ háo hức mong chờ màn tái xuất sau thời gian vắng bóng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng thường xuyên khoe những hình ảnh trên phim trường càng khiến dân mạng phấn khích.

Bức hình nghiên cứu kịch bản gần đây của Ha Ji Won

Ha Ji Won sinh năm 1978, được biết đến rộng rãi qua vai diễn táo bạo trong phim Sex is Zero (2002) - một bộ phim hài 18+ đình đám từng gây tranh cãi nhưng cũng góp phần đưa tên tuổi cô lên hàng sao. Trong phim, cô hóa thân thành nữ sinh cá tính, gợi cảm, khác xa hình tượng nữ chính truyền thống lúc bấy giờ. Vai diễn này không chỉ giúp Ha Ji Won nổi tiếng khắp châu Á, mà còn mở ra một chặng đường sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn hai thập kỷ.

Ha Ji Won ở phim Sex is Zero

Sau phim Sex is Zero, Ha Ji Won chinh phục khán giả bằng khả năng biến hóa trong nhiều thể loại với những tác phẩm đình đám như Damo, Sector 7, Secret Garden, Empress Ki,… Cô không ngại làm mới bản thân, chọn những vai diễn khó nhằn và luôn khiến công chúng bất ngờ với sức bền, chiều sâu diễn xuất. Những năm gần đây, nữ diễn viên hạn chế nhận phim, dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân thế nên việc cô chia sẻ nhưng hình ảnh hậu trường dự án mới khiến khán giả đứng ngồi không yêu, chờ đợi ngày minh tinh hạng A tái xuất.