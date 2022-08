Mỹ nhân nổi lên sau 1 đêm nhờ vai phụ cô dâu: Nét đẹp quá giống Shin Se Kyung, học tận 2 trường đại học danh giá thế giới

Bên cạnh bộ đôi Kang Tae Oh và Park Eun Bin, Ahn Ha Young cũng là 1 trong những nữ diễn viên được quan tâm nhất hiện nay chỉ sau 1 vai phụ trong bộ phim gây sốt. Chỉ nhờ 1 vai phụ trong 1 tập phim của tác phẩm hiện tượng, tên tuổi của Ahn Ha Young đã vụt sáng sau 1 đêm. Không chỉ thu hút khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp hao hao minh tinh Shin Se Kyung, Ahn Ha Young còn khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì trình độ học vấn cực khủng trước khi bước chân vào làng giải trí.

Nữ diễn viên sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học nữ sinh Ehwa và học tiếp cao học tại Trường Nghệ thuật thị giác New York. Đây đều là những ngôi trường đại học hàng đầu Hàn Quốc và thế giới. Đến tận năm 2019, nữ diễn viên mới ra mắt làng giải trí qua vai diễn trong bộ phim Doctor Prisoner. Đáng chú ý nhất, từng có tin đồn Ahn Ha Young là sĩ quan phục vụ trong quân đội Hàn Quốc cho đến tận năm 2018, nhưng công ty quản lý của cô đã lên tiếng phủ nhận.

Nữ diễn viên sinh năm 1993 gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, đôi mắt trong sáng, sống mũi cao đáng ghen tỵ

Diện mạo của Ahn Ha Young đặc biệt trong diện mạo cô dâu mới đây đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội nhờ bộ phim hiện tượng. Nhìn khoảnh khắc này, dân tình mới ngỡ ngàng khi thấy được nét tương đồng của Ahn Ha Young...

... và minh tinh "mặt đơ" Shin Se Kyung

Đại học nữ sinh Ehwa và Trường Nghệ thuật thị giác New York đều là những trường học hàng đầu Hàn Quốc và thế giới. Chẳng ai ngờ rằng Ahn Ha Young lại có thể ghi danh vào cả 2 ngôi trường danh giá này

Dù mới chỉ gia nhập làng giải trí 3 năm, nhưng Ahn Ha Young đã "bỏ túi" hàng loạt vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như Private Lives, Mouse, Now We Are Breaking Up... Nhan sắc đẹp dịu dàng pha lẫn sắc sảo của Ahn Ha Young gợi nhớ đến mỹ nhân đình đám Shin Se Kyung.

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên đăng ảnh đời thường khoe khéo gương mặt đẹp không tì vết. Với năng lực diễn xuất và gương mặt đẹp, mỹ nhân sinh năm 1993 có nhiều tiềm năng bứt phá trong tương lai.

Nhan sắc của Ahn Ha Young được nhận xét là rất giống đàn chị Shin Se Kyung, cả hai trông như chị em ruột

Làn da căng bóng, ngũ quan sắc nét của Ahn Ha Young vẫn nổi bật mà không cần trang điểm đậm

Vóc dáng của nữ diễn viên này cũng khiến khán giả phải trầm trồ. Đôi chân dài miên man của Ha Young là niềm mơ ước của biết bao cô gái

Nụ cười ngọt ngào của cô "đốn tim" khán giả

Góc nghiêng hoàn hảo càng làm nhan sắc Ahn Ha Young thêm phần sang chảnh, quyến rũ

Phong cách thời trang năng động giúp Ahn Ha Young trông trẻ hơn tuổi thật

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/my-nhan-noi-len-sau-1-dem-nho-vai-phu-co-dau-net-dep-qua-giong-shin-se-kyung-hoc-tan-2-truong-dai-hoc-danh-gia-the-gioi-20220731181722583.chn