Mỹ nhân mất cả sự nghiệp vì khoảnh khắc "máu lạnh" trên sân khấu, 19 năm sau hé lộ sự thật không ngờ

Cách đây gần 2 thập kỷ, Nam Gyuri là 1 trong những nữ thần Kpop hot nhất. Cô vừa có sắc, lại vừa có tài khi là giọng ca chính nhóm nhạc vocal thực lực SeeYa. Tuy nhiên đang trên đà đi lên, Nam Gyuri bất ngờ lụi bại vì 1 sự cố trên sân khấu.

Năm 2006, khi SeeYa đang trình diễn trực tiếp trên truyền hình thì 1 vũ công phụ họa bất ngờ ngất xỉu, lên cơn co giật, đổ gục xuống sân khấu. Dù Nam Gyuri ở ngay bên cạnh nhưng cô vẫn tiếp tiếp tục thực hiện phần vũ đạo và hát như không có chuyện gì xảy ra. Nữ ca sĩ này không hề dừng lại để giúp vũ công đang đau đớn nằm đó, hay ra hiệu cho người khác giúp. Khoảng 20 giây sau, nhân viên mới chạy tới và cõng cô gái đang bất tỉnh rời khỏi sân khấu.

Nam Gyuri và SeeYa vẫn biểu diễn, bỏ mặc vũ công lăn lộn đau đớn trên sân khấu

Tình huống này được truyền hình trực tiếp trên toàn đất nước Hàn Quốc. Rất nhanh chóng, Nam Gyuri đối mặt làn sóng phẫn nộ dữ dội trong công chúng. Nhiều người đã lên án nữ thần Kpop là người "vô cảm", "lạnh lùng" và thiếu tình người. Họ cho rằng cô đã đặt màn trình diễn lên trên sự an toàn của đồng nghiệp, bất chấp việc vũ công kia đang ở tình trạng nguy kịch.

Công ty quản lý giải thích rằng Nam Gyuri bối rối, hoảng loạn vì sự cố diễn ra quá nhanh. Hơn nữa, vì là một chương trình trực tiếp, các nghệ sĩ được yêu cầu phải tiếp tục trình diễn dù có chuyện gì xảy ra nên Nam Gyuri đã "không hành xử 1 cách thỏa đáng". Công ty bày tỏ thiện chí bằng cách hủy mọi lịch trình của SeeYa để chăm sóc cho vũ công phục hồi. Dù vậy, những gì xảy ra đều không thể vãn hồi. Sự cố này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Nam Gyuri vào thời điểm đó. Từ mỹ nhân đang lên như diều gặp gió, Nam Gyuri bị công chúng ghẻ lạnh, từ đó đến nay chỉ có được sự nghiệp "tàng tàng".

Nam Gyuri phải hứng chịu cơn bão chỉ trích

Đến nay, Nam Gyuri mới trực tiếp lên tiếng về vụ việc này qua video mang tên "Tại sao SeeYa không thể tái hợp?" trên kênh YouTube 1theK Originals. Nữ idol kiêm diễn viên khẳng định cô không nhìn thấy tình huống đó, chứ không phải là thấy vũ công ngã gục nhưng vẫn diễn tiếp. "Đó là sự cố lớn. Ánh đèn nhấp nháy mạnh đến nỗi tôi không nhìn thấy chấm đỏ báo hướng nhìn trên máy quay luôn. Lúc đó tôi có quá nhiều lịch trình nên chỉ học vũ đạo trong 2-3 ngày. Tôi tập trung vào thực hiện vũ đạo và khi không mắc phải lỗi nào, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi sự cố xảy ra" - Nam Gyuri oan ức kể lại.

"Tôi ở phía trước đội hình nên không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tôi ước gì công ty hỏi tôi rõ mọi chuyện trước khi đưa ra phát ngôn như thế... Nếu tôi thấy tình huống đó, tôi không phải kiểu người chỉ biết đứng nhìn. Tôi sẽ tìm cách ra hiệu" - Nam Gyuri làm rõ công ty tự ý đưa ra phát ngôn cô "không hành xử 1 cách thỏa đáng", trong khi sự thật là cô không trông thấy vũ công bị ngã.

Mỹ nhân sinh năm 1985 ngậm ngùi chia sẻ ảnh hưởng tiêu cực của scandal này đến cô: "Từ đó trở đi, tôi bị chấn thương tâm lý. Đi đâu tôi cũng bị chỉ trích. Ở cửa hàng tiện lợi, ai nhận ra tôi cũng đều chửi rủa tôi. Những bình luận ác ý trên mạng thì tôi có thể bỏ qua, nhưng bị chửi thẳng mặt ở cái tuổi còn quá nhỏ ấy khiến tôi đau lòng. Thật khó chịu vì cảm giác như bị chồng chất hiểu lầm vậy".

Sau 19 năm, nữ idol kiêm diễn viên mới lên tiếng làm rõ hiểu lầm trong quá khứ

Khi những lời giải thích muộn màng của Nam Gyuri được lan tỏa, nhiều khán giả tỏ ra thông cảm cho cô, đồng thời chỉ trích công ty quản lý hủy hoại sự nghiệp của nữ idol. Nam Gyuri có tên thật là Nam Mijeong, sinh năm 1985. Cô ra mắt với tư cách là trưởng nhóm và giọng ca chính của bộ ba nhạc pop-ballad nữ SeeYa vào năm 2006. Nhóm nhanh chóng gặt hái thành công với các bản hit ballad và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất thế hệ thứ hai. Giọng hát đầy cảm xúc và ngoại hình xinh đẹp như búp bê đã giúp Nam Gyuri trở thành gương mặt nổi bật của nhóm.

Tuy nhiên đến năm 2009, cô gây chấn động khi tuyên bố rời nhóm sau những bất đồng với công ty quản lý, dẫn đến một cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng. Mặc dù sau đó cô và công ty đã giải quyết mâu thuẫn, nhưng việc rời nhóm đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Nam Gyuri chuyển sang làm diễn viên, năm 2011 ghi dấu ấn với bộ phim truyền hình nổi tiếng 49 Days. Tuy nhiên từ đó đến nay, nữ thần 1 thời có sự nghiệp khá "tàng tàng", không mấy nổi bật.

Nam Gyuri từng là nữ thần nhan sắc đình đám 1 thời

Nguồn: Koreaboo