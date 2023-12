Mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở lần đầu kể chuyện mang thai: "Chồng vô thức đá bụng tôi lúc ngủ, sợ hãi đến bật khóc"

Vào tháng 11 vừa qua, nữ diễn viên Hwang Bo Ra (Hẹn Hò Chốn Công Sở) thông báo mang thai con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn. Được biết, Hwang Bo Ra và ông xã Cha Hyun Woo phải trải qua 4 lần làm thụ tinh ống nghiệm mới có thể lên chức bố mẹ.

Đến nay, nữ diễn viên xuất hiện trong chương trình Lovers of Joseon và chia sẻ những khó khăn trong quá trình mang thai. Trong đó có 1 lần chồng Hwang Bo Ra bật khóc vì lỡ đá phải bụng cô lúc đang ngủ. "Trong lúc đang ngủ, anh ấy từng vô thức đá vào bụng tôi. Tôi ôm lấy bụng và hét lên. Bình thường anh ấy rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc, nhưng bỗng tuôn nước mắt và liên tục nói: 'Phải làm sao đây? Tại sao anh lại làm vậy'. Rồi anh ấy không thể ngủ ngon giấc được" - mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở bộc bạch.

Hwang Bo Ra chia sẻ về lần bị ông xã đá phải bụng bầu lúc đang ngủ

Câu chuyện của Hwang Bo Ra nhận được nhiều sự đồng cảm từ các khách mời. Cô nhận được nhiều lời chúc mẹ tròn con vuông sau hơn 1 năm theo đuổi lộ trình thụ tinh ống nghiệm. Em bé của Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo có profile khủng. Bé sẽ trở thành cháu ruột của nam diễn viên đình đám Ha Jung Woo và là cháu nội đầu tiên của tài tử gạo cội Kim Yong Gun.

Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo chính thức hẹn hò từ năm 2012. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ ảnh từ những buổi hẹn hò lãng mạn, ấm cúng. Cặp đôi tổ chức hôn lễ cổ tích và chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 11 năm ngoái.

Hwang Bo Ra và Kim Young Hoon kết hôn vào năm 2022, sau 10 năm hẹn hò

Đến tháng 11 năm nay, cô vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng sau 4 lần thụ tinh ống nghiệm

Hwang Bo Ra sinh năm 1983, bước chân vào làng giải trí Hàn khi mới 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ các vai phụ ấn tượng trong loạt phim ăn khách như My Girl, Thư ký Kim sao thế, Hẹn hò chốn công sở, Fight For My Way, Vagabond...

Trong khi đó, Cha Hyun Woo tên thật là Kim Young Hoon, sinh năm 1980. Anh là con trai tài tử Kim Yong Gun (Sắc đẹp ngàn cân), em trai của nam diễn viên nổi tiếng Ha Jung Woo. Cha Hyun Woo từng hoạt động với tư cách diễn viên kiêm nhà sản xuất phim trước khi trở thành CEO 1 công ty giải trí tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh góp mặt ở một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Great Seer, The Neighbors…

Hwang Bo Ra và Cha Hyun Woo có 10 năm hẹn hò trước khi về chung 1 nhà

Nguồn: Sports Chosun