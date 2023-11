Mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở tiết lộ hành trình mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm: 4 lần làm IVF mới thành công, kết hợp Đông Tây y

Vào hôm 20/11, nữ diễn viên Hwang Bo Ra (Hẹn Hò Chốn Công Sở) vỡ òa thông báo chuẩn bị lên chức mẹ. Được biết, người đẹp sinh năm 1983 mang thai nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tới tối 27/11, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube Walk Talk, Hwang Bo Ra đã chia sẻ về hành trình thực hiện phương pháp IVF đầy gian nan.

Nữ diễn viên quyết định nhờ y học hỗ trợ từ hơn 1 năm trước. Cô từng trải qua lần thụ tinh đầu tiên thất bại nhưng không có ý định bỏ cuộc: “Lần đầu thất bại do thể trạng lúc đó của tôi không tốt. Nhiều người vì quá mệt mỏi mà từ bỏ nhưng tôi vẫn kiên trì cố gắng đến khi có con mới thôi”. Trải qua 4 lần làm IVF , Hwang Bo Ra mới mang thai sau khi chuyển 2 phôi vào tử cung.

Hwang Bo Ra không thành công trong lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên

Bên cạnh các kỹ thuật của y học phương Tây, mỹ nhân Hwang Bo Ra còn sử dụng cả thảo dược phương Đông để tăng khả năng có thai. Nữ diễn viên cho biết phải dậy sớm để đi lấy thuốc: “Tôi có duyên gặp gỡ 1 bác sĩ Đông y. Ông ấy nói rằng dùng thảo dược là cách hỗ trợ rất tốt cho quá trình thực hiện IVF. Vậy nên, tôi đã đi lấy thảo dược từ sáng sớm. Tôi nỗ lực rất nhiều với mong muốn sớm có em bé”.

Đến nay, khi đã thực hiện được ước mơ, Hwang Bo Ra hạnh phúc bày tỏ: “Quá trình chờ đợi được xem là 1 thử thách. Nhưng sau tất cả, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, tôi đang tràn đầy năng lượng và theo 1 lối sống khoa học. Hy vọng em bé sẽ chào đời bình an, mạnh khỏe”.

Cô thực hiện được ước mơ có con sau hơn 1 năm nhờ y học phương Tây hỗ trợ và dùng thảo dược phương Đông

Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo chính thức hẹn hò từ năm 2012. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ ảnh từ những buổi hẹn hò lãng mạn, ấm cúng. Cặp đôi tổ chức hôn lễ cổ tích và chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 11 năm ngoái.

Hwang Bo Ra sinh năm 1983, bước chân vào làng giải trí Hàn khi mới 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ các vai diễn ấn tượng trong loạt phim ăn khách như My Girl, Thư Ký Kim Sao Thế, Hẹn Hò Chốn Công Sở, Fight For My Way, Vagabond...

Trong khi đó, Cha Hyun Woo tên thật là Kim Young Hoon, sinh năm 1980. Anh là con trai tài tử Kim Yong Gun (Sắc Đẹp Ngàn Cân), em trai của nam diễn viên nổi tiếng Ha Jung Woo. Cha Hyun Woo từng hoạt động với tư cách diễn viên kiêm nhà sản xuất phim trước khi trở thành CEO 1 công ty giải trí tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh góp mặt ở một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Great Seer, The Neighbors…

Hwang Bo Ra trở nên quen mặt với khán giả châu Á sau khi tham gia diễn xuất trong loạt phim ăn khách như Thư Ký Kim Sao Thế, Hẹn Hò Chốn Công Sở...

Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo hẹn hò từ năm 2012…

… và chính thức về chung 1 nhà hồi cuối năm ngoái

Nguồn: Kbizoom