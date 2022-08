Mỹ nhân Hàn sở hữu cái tên thú vị nhất màn ảnh, dành hết tuổi trẻ để chinh phục diễn xuất

Sinh năm 1985, Kim Kkot Bi có thể là cái tên không quen thuộc đối với khán giả ưa chuộng phim Hàn, song đây lại là cái tên độc đáo và thú vị nhất. Kkot Bi được ghép từ "kkot" có nghĩa là "hoa", và "bi" có nghĩa là "mưa". Và như một đóa hoa mọc và vươn mình mạnh mẽ sau cơn mưa, sự nghiệp của mỹ nhân 8X này trải qua nhiều thành công lớn mà không phải ai cũng biết.

Không lựa chọn những dự án phim đại chúng như lãng mạn, học đường như nhiều tân binh khác, Kim Kkot Bi "dấn thân" vào mảng phim hàn lâm, nghệ thuật ngay từ khi rất trẻ. Bởi lẽ, cô luôn luôn mong muốn khả năng diễn xuất của mình có thể phát triển đến đỉnh cao, hơn là danh vọng hay tiền tài. Cô bắt đầu sự nghiệp với một vai nhỏ trong phim Đại Ca Tôi Đi Học vào năm 2001, sau đó góp mặt trong nhiều phim nghệ thuật như Jealousy Is My Middle Name, This Charming Girl,...

Kim Kkot Bi chọn con đường hàn lâm khó nhằn

Đến năm 2009, Kim Kkot Bi mới bắt đầu được săn đón sau khi tham gia phim Breathless của đạo diễn Yang Ik June. Đây cũng được xem là bộ phim thành công nhất của mỹ nhân này tính đến hiện tại, khi mang về cho cô 2 giải thưởng tân binh tại lễ trao giải Rồng Xanh và Kim Chung, cũng như một đề cử tương tự tại Baeksang. Breathless còn giúp Kim Kkot Bi thắng hai giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Las Palmas de Gran Canaria và Pan Pacific. Chưa đầy 25 tuổi, Kim Kkbot Bi đã chứng tỏ được năng lực của mình ở dòng phim độc lập, một hướng đi mạo hiểm nhưng mang lại cho cô gái trẻ nhiều thành tích vẻ vang.

Kim Kkot Bi tham dự nhiều Liên hoan phim, giành nhiều giải thưởng nhờ Breathless

Tuy nhiên, Kim Kkot Bi dành tuổi trẻ để đóng vai phụ nhiều hơn là nữ chính. Cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim hợp tác với nước ngoài, song chỉ toàn giữ vai trò phụ họa. In the Room - bộ phim mà cô có cơ hội đóng cùng nam diễn viên Choi Woo Shik cũng là dự án cuối cùng trước khi cô bất ngờ "im hơi lặng tiếng" trên màn ảnh.

Cô và Choi Woo Shik hợp tác trong In the Room

Kim Kkot Bi rời xa màn ảnh từ năm 2015

Đã 7 năm rồi, Kim Kkot Bi không có dự án nào mới. Ở tuổi 37, mỹ nhân "hoa mọc sau mưa" có lẽ đã mỏi mệt sau thời gian dài "chinh chiến" trên màn ảnh nghệ thuật. Hiện tại cô đang dành thời gian cho bản thân và cuộc sống riêng, thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình hay phỏng vấn nhưng không có chia sẻ gì thêm về sự nghiệp trong tương lai.

Ngoại hình hiện tại của Kim Kkot Bi ở tuổi U40

Nguồn ảnh: SBS, Yonhap, Star News

https://kenh14.vn/my-nhan-han-so-huu-cai-ten-thu-vi-nhat-man-anh-danh-het-tuoi-tre-de-chinh-phuc-dien-xuat-20220809133922917.chn