Mỹ nhân Hàn làm ca sĩ ở Việt Nam 10 năm không yên ổn: Đổi 2 công ty quản lý, danh tiếng trồi sụt thất thường

Thông báo mới nhất về nữ ca sĩ này gây chú ý.

Sau gần một thập kỷ hoạt động tại thị trường Việt Nam, Han Sara tiếp tục bước sang một ngã rẽ mới khi chính thức kết thúc hợp tác với công ty quản lý +84 Entertainment. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ người Hàn Quốc chia tay một đơn vị quản lý lớn kể từ khi bước chân vào showbiz Việt, nối dài hành trình nhiều biến động của một trong những nghệ sĩ ngoại quốc hiếm hoi lựa chọn phát triển sự nghiệp lâu dài tại Việt Nam.

Ca sĩ Han Sara

Han Sara lại rời công ty quản lý

Ngày 15/6, +84 Entertainment phát đi thông báo chính thức về việc kết thúc hợp đồng hợp tác với Han Sara. Theo nội dung được công bố, kể từ ngày 15/6/2026, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên chính thức khép lại trên cơ sở đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau sau khi hoàn thành các kế hoạch cũng như nghĩa vụ trong giai đoạn trước.

Phía công ty cho biết Han Sara đã có những đóng góp tích cực cho các dự án chung, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nỗ lực của nữ nghệ sĩ trong suốt thời gian đồng hành. +84 Entertainment khẳng định đây là sự kết thúc diễn ra trong không khí thiện chí, mở ra những định hướng phát triển mới phù hợp hơn cho cả công ty lẫn Han Sara trong tương lai.

Ngày 15/6, +84 Entertainment phát đi thông báo chính thức về việc kết thúc hợp đồng hợp tác với Han Sara

Đơn vị quản lý cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thành các công việc còn dang dở trong giai đoạn chuyển giao, đồng thời gửi lời chúc Han Sara duy trì phong độ và đạt được nhiều thành công hơn trên hành trình nghệ thuật sắp tới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Han Sara chỉ mới gia nhập +84 Entertainment từ cuối năm 2024. Như vậy, sau chưa đầy hai năm hợp tác, nữ ca sĩ tiếp tục chia tay một công ty quản lý lớn, đánh dấu lần thay đổi quan trọng thứ hai trong sự nghiệp của mình.

Sau chưa đầy hai năm hợp tác, Han Sara tiếp tục chia tay một công ty quản lý lớn, đánh dấu lần thay đổi quan trọng thứ hai trong sự nghiệp của mình

Người Hàn muốn làm ca sĩ Việt, sự nghiệp - danh tiếng trồi sụt

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 10 tuổi, cô theo gia đình sang Việt Nam sinh sống và học tập. Dù mang quốc tịch Hàn Quốc, nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định mong muốn được công chúng nhìn nhận như một nghệ sĩ trưởng thành từ thị trường Việt Nam.

Tên tuổi Han Sara bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng Hát Việt 2017. Thời điểm đó, màn trình diễn ca khúc Haru Haru cùng khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát giúp cô trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất chương trình. Hình ảnh cô gái Hàn Quốc trẻ tuổi theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ tại Việt Nam nhanh chóng nhận được thiện cảm từ khán giả.

Tên tuổi Han Sara bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng Hát Việt 2017

Sau cuộc thi, Han Sara gia nhập 6th Sense Entertainment - công ty quản lý của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Đây được xem là bệ phóng quan trọng giúp nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, năng động và tiếp cận đông đảo khán giả Gen Z.

Trong giai đoạn hoạt động dưới mái nhà 6th Sense, Han Sara sở hữu nhiều sản phẩm được giới trẻ yêu thích như Tớ Thích Cậu, Vì Yêu Là Nhớ, Đếm Cừu hay Tận Cùng Nỗi Nhớ kết hợp cùng Will. Những ca khúc này giúp cô duy trì độ nhận diện ổn định, trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của Vpop cuối thập niên 2010. Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, Han Sara xác nhận rời công ty Đông Nhi vào tháng 5/2022. Nữ ca sĩ cho biết bản thân muốn bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp.

Trong giai đoạn hoạt động dưới mái nhà 6th Sense, Han Sara sở hữu nhiều sản phẩm được giới trẻ yêu thích như Tớ Thích Cậu, Vì Yêu Là Nhớ, Đếm Cừu hay Tận Cùng Nỗi Nhớ kết hợp cùng Will

Khoảng thời gian hậu chia tay 6th Sense được xem là một giai đoạn tương đối khó khăn với Han Sara. Dù vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, nữ ca sĩ chưa tạo ra được dấu ấn đủ mạnh để duy trì sức nóng như thời điểm mới ra mắt. Trong bối cảnh Vpop liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ mới, cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn với một nghệ sĩ đang trong quá trình định hình lại bản thân.

Đến tháng 11/2024, Han Sara chính thức đầu quân cho +84 Entertainment, công ty giải trí do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đồng sáng lập. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực tái định vị hình ảnh.

Khoảng thời gian hậu chia tay 6th Sense được xem là một giai đoạn tương đối khó khăn với Han Sara

Tại môi trường mới, Han Sara được định hướng phát triển theo mô hình nghệ sĩ biểu diễn toàn năng mang màu sắc idol Kpop. Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng sân khấu, cô cũng bắt đầu tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tác và xây dựng sản phẩm âm nhạc.

Năm 2025 đánh dấu một trong những hoạt động nổi bật nhất của Han Sara khi cô tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Sở hữu ngoại hình sáng, kỹ năng hát và nhảy đồng đều, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn về danh tiếng. Tuy nhiên, hành trình của cô tại chương trình lại không diễn ra như kỳ vọng ban đầu. Han Sara dừng chân sau Live Stage 3 và chưa thực sự có cơ hội bứt phá mạnh mẽ giữa dàn thí sinh sở hữu màu sắc cá nhân nổi bật.

Năm 2025 đánh dấu một trong những hoạt động nổi bật nhất của Han Sara khi cô tham gia chương trình Em Xinh Say Hi

Dẫu vậy, Em Xinh Say Hi vẫn mang đến cho Han Sara lượng thảo luận đáng kể trên mạng xã hội. Đặc biệt, những tương tác giữa cô và LyHan từng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, giúp tên tuổi nữ ca sĩ xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng trực tuyến.

Ngay sau khi rời chương trình, Han Sara phát hành EP Unfrozen cùng một miniconcert riêng vào cuối tháng 7/2025. Đây cũng là dự án đánh dấu bước trưởng thành mới khi cô trực tiếp tham gia viết lời cho ba ca khúc trong EP.

Ở +84, Han Sara có nhiều bước tiến đáng kể

Bước sang năm 2026, nữ ca sĩ đón nhận tin vui lớn khi giành chiến thắng tại Korea First Brand Award 2026 diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Han Sara sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, đồng thời trở thành một cột mốc đáng nhớ với nghệ sĩ từng lựa chọn rời quê hương để theo đuổi con đường ca hát ở nước ngoài.

Bước sang năm 2026, nữ ca sĩ đón nhận tin vui lớn khi giành chiến thắng tại Korea First Brand Award 2026 diễn ra tại Hàn Quốc

Nữ ca sĩ sở hữu không ít lợi thế: xuất phát điểm tốt từ một chương trình truyền hình ăn khách, được hậu thuẫn bởi những công ty giải trí có tiếng, có ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn toàn diện cùng câu chuyện cá nhân đặc biệt. Thế nhưng, từng đó vẫn chưa đủ để giúp cô tạo nên cú bứt phá mang tính quyết định.

Sau khi rời công ty cũ, Han Sara từng trải qua khoảng lặng kéo dài gần hai năm khi thiếu vắng những sản phẩm tạo được sức ảnh hưởng lớn. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ liên tục có các bản hit viral hoặc xác lập được màu sắc âm nhạc riêng biệt, nữ ca sĩ vẫn trong quá trình tìm kiếm công thức phù hợp nhất cho bản thân.

Han Sara chưa thể tiến lên nhóm ngôi sao hạng A của Vpop

Các sản phẩm gần đây như Do Anh Si, Xinh hay Black Rose nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả trẻ nhưng chưa đạt độ lan tỏa đủ lớn để trở thành những bản hit quốc dân. Đây cũng là rào cản lớn nhất khiến Han Sara chưa thể tiến lên nhóm ngôi sao hạng A của Vpop. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường cũng khiến áp lực dành cho nữ ca sĩ lớn hơn. Việc tiếp tục chia tay công ty quản lý sau chưa đầy hai năm hợp tác một lần nữa đặt Han Sara trước một ngã rẽ quan trọng.

Han Sara có sự nghiệp thăng trầm, nhiều lần thay đổi công ty quản lý

Con đường ấy đã mang đến cho Han Sara nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Và sau những lần thay đổi môi trường làm việc, điều mà nữ ca sĩ cần nhất có lẽ vẫn là một cú hích đủ lớn từ âm nhạc để biến tiềm năng thành vị thế thực sự trên bản đồ Vpop.

Ảnh: FBNV