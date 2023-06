Mỹ nhân Hàn để mặt mộc xuyên suốt 2 tập phim, diện mạo ra sao mà khán giả cho là "đáng báo động"?

Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden) hiện đã lên sóng hai tập và tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về phía nữ chính Lim Ji Yeon. Không chỉ thể hiện rất xuất sắc vai diễn, cô còn xuất hiện với một diện mạo rất khác biệt so với những vai diễn trước đây. Không còn như thời là "biểu tượng thời trang" của The Glory, lần này Lim Ji Yeon xuất hiện với bộ dạng khắc khổ nhất có thể. Cô không hề trang điểm trong cả hai tập phim, thậm chí tóc tai cũng chẳng hề chải gọn, quần áo thì tối giản nhất có thể.



Sở dĩ xuất hiện với bộ dạng này là bởi trong phim, Lim Ji Yeon vào vai Sang Eun, một người phụ nữ mang bầu 5 tháng, bị chồng bạo hành và cuộc sống thì rất thiếu thốn. Khán giả dành lời khen cho Lim Ji Yeon vì đã khắc họa quá thành công hình tượng nhân vật Sang Eun, từ diễn xuất đến ngoại hình đều gây ám ảnh cho người xem. Thêm vào đó, dù để mặt mộc nhưng có thể thấy tình trạng làn da của Lim Ji Yeon rất tốt, không hề có bất kỳ khuyết điểm nào.

Lim Ji Yeon không hề trang điểm trong suốt hai tập phim

Gương mặt vẫn rất xinh đẹp dù để mặt mộc nhưng khán giả vẫn cảm thấy vô cùng lo ngại khi phát hiện ra, Lim Ji Yeon dường như đã giảm cân rất nhiều vì vai diễn này. Trong phân đoạn cô cởi bỏ áo khoác để chụp lại những vết thương khắp hai cánh tay, khán giả mới nhận ra bắp tay của cô rất nhỏ, xương quai xanh lộ rõ nét. Hay trong buổi chụp ảnh poster cùng Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon để lộ vóc dáng nhỏ con, bờ vai quá nhỏ, tạo cảm giác không còn cân đối với phần đầu. Khán giả lo ngại, sợ nữ diễn viên bị ảnh hưởng sức khỏe vì vai diễn lần này.

Lim Ji Yeon ở buổi chụp poster cùng đàn chị

Xem hình ảnh gần nhất có thể thấy cô gầy đi rất nhiều

Nguồn ảnh: ENA