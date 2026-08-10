Mỹ nhân được phong "quốc bảo nhan sắc": Visual U35 khiến triệu người điêu đứng, mỗi lần xuất hiện đều đẹp như một cảnh phim

Nhan sắc đã nổi tiếng, gu mặc của mỹ nhân này còn là "kho ý tưởng" để hội mê thời trang học theo mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà Baifern Pimchanok được người hâm mộ ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của Thái Lan. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái vừa ngọt ngào vừa sang trọng, nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn nằm trong top những mỹ nhân có sức hút bền bỉ nhất xứ chùa Vàng. Sau thành công của loạt phim đình đám như A Little Thing Called Love, Friend Zone, The Fallen Leaf hay Beauty Newbie , Baifern không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất mà còn ghi điểm với gu thời trang ngày càng thăng hạng. Dù xuất hiện trên thảm đỏ, dạo phố hay trong những chuyến du lịch, cô luôn biết cách biến hóa linh hoạt, vừa trẻ trung, thanh lịch, vừa đủ thời thượng để trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho hội chị em.

Visual nét như AI của "quốc bảo nhan sắc" xứ chùa Vàng. Nguồn: TikTok,

Mở đầu là outfit mang đậm summer vibe với set váy hai dây họa tiết gingham đỏ trắng. Thiết kế áo ôm nhẹ kết hợp chân váy xòe mềm xuống chân giúp tôn vóc dáng thanh mảnh của Baifern mà vẫn rất thoải mái để vận động. Cô kết hợp cùng sneakers trắng và mũ lưỡi trai tối màu, biến một chiếc váy vốn rất "bánh bèo" trở nên năng động hơn hẳn.

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Baifern là minh chứng rõ nhất cho việc không cần phối đồ cầu kỳ vẫn có thể nổi bật. Chiếc váy trắng ngắn dáng babydoll với phần chân váy bí phồng nhẹ giúp cô trông trẻ trung, ngọt ngào đúng chuẩn "girl next door". Điểm nhấn nằm ở đôi giày Mary Jane đỏ nổi bật kết hợp cùng tất trắng cao cổ, tạo nên bảng màu trắng - đỏ đầy bắt mắt. Chỉ một vài món phụ kiện đơn giản nhưng đủ giúp outfit trở nên có điểm nhấn mà vẫn giữ được sự tinh khôi.

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Một trong những item nữ diễn viên yêu thích nhất là váy hoa nhí dáng ngắn. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể, kết hợp chất liệu mỏng nhẹ khiến tổng thể vừa nữ tính vừa bay bổng. Thay vì chọn túi trung tính, cô phối cùng chiếc túi vàng chanh nổi bật, đồng điệu với màu váy để tạo hiệu ứng màu sắc đầy sức sống. Nếu muốn kín đáo hơn, nàng cỏ thể khoác nhẹ cardigan hoặc sơ mi trắng bên ngoài nhé!

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Không chỉ ghi điểm ở những set đồ nữ tính, người đẹp sinh năm 1992 còn rất biết cách mặc đẹp với những item cơ bản. Chiếc cardigan hồng pastel dáng ôm phối cùng quần jeans xanh ống suông là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Cô hoàn thiện tổng thể bằng kính mắt mèo và phụ kiện túi da màu nâu, giúp outfit tăng thêm điểm thanh lịch và thời thượng.

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Khi đi biển, Baifern cũng không chạy theo phong cách quá táo bạo. Cô lựa chọn bikini kẻ sọc xanh navy kết hợp khoác ngoài áo sơ mi trắng oversized, vừa kín đáo vừa tạo cảm giác phóng khoáng, năng động. Baifern đặt điểm nhấn vào phụ kiện bằng cách chọn phối cùng item vòng cổ nhiều màu sắc giúp tổng thể bớt đơn điệu.