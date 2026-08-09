3 thói quen khi rang thịt cần bỏ ngay

Một số cách chế biến tưởng như giúp món thịt ngon hơn lại có thể làm gia tăng các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Rang thịt đến cháy xém

Đây là thói quen đầu tiên nên hạn chế. Khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, đặc biệt khi bề mặt bị cháy đen, nhiều phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình gia nhiệt.

Với các loại thịt, việc nấu ở nhiệt độ cao có thể hình thành một số hợp chất như amine dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Đây là những chất được quan tâm vì có khả năng gây tổn thương DNA trong các nghiên cứu thực nghiệm và được xem là những chất có nguy cơ liên quan đến ung thư.

Không nên hiểu rằng cứ ăn một miếng thịt rang vàng, khét cạnh là sẽ gây ung thư. Vấn đề nằm ở mức độ, tần suất và việc để thịt cháy khét thường xuyên.

Khi rang thịt, nên điều chỉnh nhiệt vừa phải, đảo đều và tránh để phần thịt tiếp xúc trực tiếp với nhiệt quá lâu khiến bề mặt chuyển sang màu đen.

Rang thịt (Ảnh minh họa).

Dùng lửa quá lớn để thịt nhanh săn

Nhiều người có thói quen bật lửa thật lớn ngay từ đầu với suy nghĩ thịt sẽ nhanh săn, giữ được độ ngon. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao có thể khiến bên ngoài thịt nhanh cháy trong khi bên trong chưa đạt độ chín cần thiết.

Đặc biệt, khi rang các loại thịt có nhiều mỡ, chất béo chảy xuống chảo ở nhiệt độ cao có thể tạo khói và thúc đẩy quá trình hình thành một số hợp chất không mong muốn.

Cách tốt hơn là dùng nhiệt vừa phải, đảo thịt thường xuyên và kiểm soát thời gian nấu. Với thịt có nhiều mỡ, nên tránh để mỡ cháy tạo khói trong chảo.

Tận dụng phần thịt cháy đen để ăn cho "đậm vị"

Một số người lại thích phần thịt cháy cạnh, thậm chí cạo phần cháy rồi tiếp tục ăn vì cho rằng đây là phần thơm ngon nhất.

Tuy nhiên, phần cháy đen, khét không mang lại lợi ích dinh dưỡng đặc biệt. Ngược lại, đây chính là phần nên loại bỏ hoặc hạn chế ăn.

Nếu thịt chỉ chuyển sang màu vàng nâu, tạo lớp caramel hóa và có mùi thơm đặc trưng thì không đồng nghĩa với việc thịt đã bị cháy. Điều đáng lưu ý là khi bề mặt chuyển sang nâu sẫm rồi đen, có mùi khét, nguy cơ hình thành các hợp chất không mong muốn sẽ cao hơn.

Rang thịt thế nào để vừa ngon vừa an toàn?

Không cần loại bỏ hoàn toàn món thịt rang khỏi thực đơn. Điều quan trọng là thay đổi cách chế biến: không để thịt cháy đen, hạn chế nhiệt quá cao, tránh tạo khói và không ăn phần thịt bị khét.

Ngoài ra, có thể thái thịt thành miếng vừa phải để thịt chín đều, ướp thịt trước khi nấu và sử dụng nhiệt độ phù hợp. Với các món thịt áp chảo, nướng hoặc rang, việc kiểm soát nhiệt và thời gian nấu là yếu tố quan trọng để giảm hình thành các hợp chất không mong muốn.

Một miếng thịt vàng nâu, chín đều không đáng lo; điều cần bỏ ngay là thói quen cố rang đến cháy đen chỉ vì nghĩ như vậy món ăn sẽ thơm và ngon hơn.