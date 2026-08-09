10 loại cây lọc không khí tốt nhất

Không chỉ tạo mảng xanh, một số cây cảnh còn có khả năng hấp thụ một phần chất ô nhiễm trong điều kiện nhất định.

Sơn, keo dán, thảm, đồ nội thất và chất tẩy rửa có thể phát tán các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào không khí. Nghiên cứu của NASA năm 1989 cho thấy lá, rễ, đất trồng cùng các vi sinh vật quanh rễ của một số cây có khả năng làm giảm chất ô nhiễm trong những buồng thí nghiệm kín.

Dựa trên danh sách thường được nhắc đến trong các nghiên cứu về cây cảnh và chất lượng không khí, dưới đây là 10 lựa chọn đáng cân nhắc cho không gian sống.

1. Cây lan ý

Cây lan ý có khả năng lọc không khí (Ảnh: Getty).

Lan ý nổi bật với lá xanh đậm và những mo hoa trắng trang nhã. Trong thí nghiệm phòng kín, cây được ghi nhận có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi qua lá, rễ và hệ vi sinh vật trong đất.

Lan ý phù hợp với phòng khách, bàn làm việc và nơi có ánh sáng gián tiếp. Đất cần được giữ ẩm vừa phải, tránh ngập úng.

2. Cây nha đam

Nha đam có lá mọng nước, hình dáng khỏe khoắn và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Cây thường được nhắc đến trong các danh sách hỗ trợ giảm một số hóa chất có thể phát sinh từ sơn, keo dán hoặc chất tẩy rửa trong điều kiện thí nghiệm.

Phần gel trong lá còn được sử dụng phổ biến để chăm sóc da. Cây cần nơi sáng, đất thoát nước tốt và không nên tưới quá thường xuyên.

3. Cây si cảnh

Cây si cảnh (Ảnh: Plant Drop).

Cây si cảnh, hay si lá nhỏ, có cành mềm và bộ lá xanh bóng, thích hợp trang trí những căn phòng rộng. Loài cây này từng được nghiên cứu về khả năng giảm một số hợp chất liên quan đến keo dán và sản phẩm xử lý bề mặt.

Nhựa cây có thể gây kích ứng, đồng thời cây không an toàn nếu vật nuôi nhai phải. Vì vậy, nên đặt cây xa tầm với của trẻ nhỏ và thú cưng.

4. Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston có những tàu lá cong, rủ xuống mềm mại, phù hợp với chậu treo hoặc kệ cao. Quá trình thoát hơi nước của cây có thể góp phần tăng độ ẩm quanh khu vực trồng.

Cây thích không khí ẩm, ánh sáng tán xạ và đất không bị khô kéo dài. Tuy nhiên, tưới quá nhiều có thể làm đất phát sinh nấm mốc.

5. Cỏ lan chi

Cỏ lan chi có lá dài với những sọc trắng hoặc vàng nổi bật. Đây là một trong những cây phù hợp với người mới bắt đầu vì dễ thích nghi và nhanh tạo cây con.

Cây có thể trồng trong chậu treo, trên kệ hoặc gần cửa sổ. Ánh sáng gián tiếp và lượng nước vừa phải giúp lá giữ được màu sắc đẹp.

6. Cây phất dụ

Một loại phất dụ (Ảnh: Gardener's Path).

Các loại phất dụ thuộc chi Dracaena được ưa chuộng nhờ dáng cao, tán lá gọn và phù hợp với nội thất hiện đại. Một số giống phất dụ đã được đưa vào những nghiên cứu về khả năng làm giảm chất ô nhiễm trong phòng kín.

Cây có thể phát triển khá cao nên phù hợp với phòng khách, sảnh hoặc khu vực có trần rộng. Nên tránh đặt ở nơi nắng chiếu trực tiếp quá mạnh.

7. Cây cọ lá tre

Cọ lá tre có nhiều thân mảnh mọc thành bụi, lá xanh tạo cảm giác giống một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ. Cây được nhắc đến trong nghiên cứu NASA liên quan đến khả năng xử lý một số hợp chất dễ bay hơi trong môi trường kín.

Do có thể phát triển lớn, cọ lá tre cần không gian rộng, ánh sáng phù hợp và chậu đủ sâu để bộ rễ phát triển.

8. Hoa cúc

Hoa cúc mang lại màu sắc tươi sáng với nhiều lựa chọn như vàng, trắng, đỏ hoặc hồng. Trong một số thử nghiệm, cây được ghi nhận có khả năng làm giảm những hóa chất liên quan đến sơn và keo dán.

Để cây tiếp tục ra hoa, cần đặt ở nơi sáng, có ánh nắng và thông thoáng. Phấn hoa hoặc hương hoa có thể gây khó chịu cho người có cơ địa dị ứng.

9. Cây thường xuân Anh

Cây thường xuân (Ảnh: Gardener's Path).

Thường xuân Anh là cây dây leo, thích hợp trồng trong chậu treo hoặc cho bò trên khung. Cây từng được nghiên cứu về khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí.

Cây cần ánh sáng gián tiếp và môi trường tương đối mát. Không nên để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi ăn lá cây.

10. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có những chiếc lá dày, mọc thẳng và chịu hạn tốt. Nhờ hình dáng gọn, cây phù hợp với phòng ngủ, bàn làm việc hoặc những góc nhà có diện tích hạn chế.

Đây cũng là loại cây ít cần tưới nước. Đất phải thoát nước tốt vì úng rễ là nguyên nhân phổ biến khiến cây chết.

Cây xanh có thực sự lọc sạch không khí?

Các kết quả tích cực ban đầu chủ yếu được ghi nhận trong những buồng nhỏ, kín và có điều kiện kiểm soát. Một nghiên cứu tổng hợp công bố năm 2020 kết luận rằng cây trồng trong chậu loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi quá chậm để tạo ra khác biệt rõ rệt trong những ngôi nhà thông thường.

Theo American Lung Association, có thể cần từ 10 đến 1.000 cây trên mỗi mét vuông mới đạt được hiệu quả tương tự một số thí nghiệm. Thông gió tự nhiên thường loại bỏ chất ô nhiễm nhanh hơn vài chậu cây cảnh.

Vì vậy, cây xanh nên được xem là biện pháp hỗ trợ trang trí và cải thiện cảm giác sống, không phải thiết bị lọc khí. Gia đình vẫn cần mở cửa thông thoáng, dùng quạt hút khi nấu ăn, hạn chế nguồn phát sinh hóa chất và sử dụng máy lọc không khí phù hợp khi cần thiết.

Lam Chi

Nguồn: Garden Health