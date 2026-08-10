4 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá lâu: Món thứ 2 là sai lầm "kinh điển", nhiều gia đình mắc phải!

Tủ lạnh giúp thực phẩm giữ được lâu hơn, nhưng không phải cứ cho vào tủ lạnh là có thể yên tâm ăn mãi. Một số món quen thuộc nếu để quá lâu còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm, nhưng không phải là “lá chắn” có thể ngăn mọi nguy cơ. Nếu thức ăn được bảo quản quá lâu, làm nguội không đúng cách hoặc liên tục lấy ra để ngoài rồi cất lại, nguy cơ nhiễm khuẩn và hư hỏng vẫn có thể gia tăng.

Tủ lạnh mang lại sự tiện lợi cho nhiều gia đình trong việc bảo quản thực phẩm, nhưng không phải món ăn nào cũng an toàn nếu được lưu trữ quá lâu (Ảnh: Baidu)

Đáng chú ý, có 4 nhóm thực phẩm quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong tủ lạnh của các gia đình nhưng dễ bị bảo quản sai cách.

1. Thịt đã nấu chín

Thịt kho, thịt luộc, thịt gà, thịt quay hay các món thịt đã thái sẵn thường được nhiều gia đình nấu một lần rồi bảo quản để ăn dần. Tuy nhiên, thực phẩm đã nấu chín vẫn có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình chia, cắt, đóng hộp hoặc lấy ra sử dụng.

Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chủ yếu làm chậm sự phát triển của vi sinh vật chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng. Vì vậy, nếu thịt chín được để trong hộp không kín, đặt cạnh thực phẩm sống hoặc thường xuyên lấy ra ngoài ở nhiệt độ phòng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ tăng lên.

Một điểm đáng lưu ý là không phải thực phẩm nhiễm khuẩn nào cũng lập tức có mùi khó chịu hoặc thay đổi rõ rệt về màu sắc. Do đó, không nên chỉ dựa vào việc “ngửi thấy vẫn bình thường” để quyết định có ăn hay không.

Tốt nhất, thịt đã nấu chín nên được chia thành từng phần vừa đủ dùng, cho vào hộp kín và làm lạnh sớm sau khi nguội bớt. Nếu thực phẩm đã để quá lâu hoặc có dấu hiệu bất thường, nên bỏ thay vì cố tận dụng.

2. Cơm và cháo để qua nhiều ngày

Cơm nguội và cháo là những món rất dễ trở thành thực phẩm thừa trong gia đình. Sai lầm phổ biến là để cơm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, sau đó mới cho vào tủ lạnh với suy nghĩ rằng nhiệt độ thấp sẽ “cứu” được thực phẩm.

Thực tế, một số loại vi khuẩn có thể phát triển khi cơm được để ở nhiệt độ không phù hợp. Khi đó, việc đưa cơm vào tủ lạnh chỉ giúp làm chậm quá trình phát triển chứ không thể đảo ngược những thay đổi đã xảy ra.

Cách bảo quản cũng rất quan trọng. Cơm nên được làm nguội và đưa vào tủ lạnh trong thời gian hợp lý, đựng trong hộp sạch, kín và tránh để chung với thực phẩm sống. Khi ăn lại, chỉ nên hâm nóng lượng vừa đủ cho một bữa thay vì liên tục lấy ra, để nguội rồi lại cất vào tủ lạnh.

Đặc biệt, nếu cơm hoặc cháo đã có mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc từng được để ở nhiệt độ phòng quá lâu, không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng.

3. Rau lá xanh đã nấu chín

Rau xanh như rau bina, cải xanh, xà lách và nhiều loại rau lá khác có hàm lượng nước cao nên dễ thay đổi chất lượng trong quá trình bảo quản. Sau khi nấu chín, nếu để lâu trong điều kiện không phù hợp, rau có thể mất độ tươi, đổi màu và giảm chất lượng.

Không nên để rau đã nấu qua đêm quá lâu, đặc biệt khi thực phẩm không được làm lạnh và bảo quản đúng cách (Ảnh: Baidu)

Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng nitrat và nitrit trong rau có thể thay đổi trong quá trình bảo quản, tùy loại rau và điều kiện bảo quản. Tuy nhiên, không nên hiểu đơn giản rằng cứ ăn rau để qua đêm là sẽ gây ung thư. Nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có loại rau, thời gian và điều kiện bảo quản.

Điều đáng quan tâm hơn trong thực tế là rau đã nấu chín có thể bị nhiễm khuẩn nếu để lâu hoặc bị lấy ra khỏi tủ lạnh nhiều lần. Vì vậy, rau nên được nấu với lượng vừa đủ cho bữa ăn. Nếu còn thừa, hãy cho vào hộp sạch, đậy kín và làm lạnh sớm, đồng thời ưu tiên sử dụng trong thời gian ngắn.

4. Sữa tươi, sữa đậu nành đã mở nắp

Nhiều người có thói quen thấy chai sữa vẫn được đặt trong tủ lạnh, chưa xuất hiện mùi chua hay dấu hiệu bất thường thì tiếp tục sử dụng, dù chai đã mở nắp từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, đây có thể là một sai lầm trong bảo quản thực phẩm.

Sữa tươi, sữa đậu nành và các loại đồ uống giàu dinh dưỡng có hàm lượng nước cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu không được bảo quản đúng cách. Sau khi mở nắp, sản phẩm có thể tiếp xúc với không khí, tay hoặc các bề mặt bên ngoài, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Việc đặt sữa trở lại tủ lạnh chỉ giúp làm chậm quá trình phát triển của vi sinh vật, chứ không thể giữ sản phẩm an toàn vô thời hạn. Vì vậy, sau khi mở nắp, người dùng nên đậy kín, bảo quản ở nhiệt độ phù hợp và ưu tiên sử dụng trong khoảng thời gian được nhà sản xuất khuyến cáo.

Đặc biệt, “chưa hết hạn” không có nghĩa là sản phẩm chắc chắn còn an toàn sau khi đã mở nắp. Hạn sử dụng trên bao bì thường áp dụng khi sản phẩm được bảo quản đúng theo hướng dẫn. Sau khi mở, người dùng cần chú ý thêm khuyến cáo về thời gian sử dụng và điều kiện bảo quản.

Nếu sữa có mùi, vị, màu sắc hoặc trạng thái bất thường, tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng, ngay cả khi ngày hết hạn in trên bao bì vẫn chưa đến.

Một chiếc tủ lạnh sạch, được duy trì ở nhiệt độ phù hợp có thể làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm, nhưng không thể thay thế việc bảo quản đúng cách.

Người dùng nên tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín, đựng thức ăn thừa trong hộp kín, hạn chế thời gian để thực phẩm ở nhiệt độ phòng và không tiếp tục sử dụng những món đã có dấu hiệu bất thường.

Quan trọng nhất, đừng vì tiếc thức ăn mà cố sử dụng những thực phẩm đã được bảo quản quá lâu. Trong nhiều trường hợp, bỏ đi một phần thức ăn thừa vẫn là lựa chọn an toàn hơn so với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Nguồn: Baidu