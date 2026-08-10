Chủ cửa hàng hải sản tiết lộ: Đây là những loại cá họ bán nhiều nhất mỗi sáng

Đây là những loại cá nào, vì sao lại được mua nhiều hơn những loại cá khác?

Không phải những loại cá đắt tiền nhất mới bán chạy. Ghi nhận tại một khu chợ hải sản ở Thanh Đảo, Trung Quốc cho thấy những loại cá quen thuộc, đúng mùa, dễ chế biến lại thường được khách hàng lựa chọn nhiều hơn.

Theo Bandao News, tại chợ Linh Sơn Vệ, một tiểu thương chuyên bán hải sản lâu năm cho biết cá thu, cá hố và cá đù vàng là những mặt hàng có sức mua tốt, vì vậy người bán thường chủ động chuẩn bị lượng hàng nhiều hơn. “Những loại cá này bán nhiều nên chúng tôi nhập nhiều hơn”, tiểu thương chia sẻ. Ngay trong buổi sáng phóng viên có mặt, một khách đã mua cùng lúc 5 con cá.

Một ghi nhận khác của Qingdao Morning Post cũng cho thấy sức mua đáng kể đối với cá thu. Một chủ sạp cho biết đã nhập hơn 300 cân Trung Quốc cá tươi vào buổi sáng nhưng đến hơn 10 giờ lượng hàng còn lại không đáng kể. Theo người bán, mức giá phù hợp cùng tâm lý muốn thưởng thức cá tươi đúng mùa khiến loại này được khách mua khá nhanh.

3 loại cá được người bán cho biết có sức mua tốt

Loại đầu tiên được nhắc tới là một loài cá thu có tên khoa học Scomberomorus niphonius , phổ biến tại vùng biển Đông Á và đặc biệt quen thuộc ở khu vực Thanh Đảo. FishBase cho biết loài này phân bố chủ yếu ở Tây Bắc Thái Bình Dương, gồm vùng biển Trung Quốc, Hoàng Hải và vùng biển Nhật Bản. Đây cũng là loài có giá trị thương mại và thường được bán dưới dạng cá tươi.

Tuy nhiên, loại cá thu được bán phổ biến tại Thanh Đảo không nên được đồng nhất hoàn toàn với các loại cá thu người Việt thường mua. Việt Nam có nhiều loài cá thu khác thuộc cùng chi Scomberomorus, trong đó cá thu vạch (Scomberomorus commerson) là một loài thương phẩm quen thuộc. Loại thứ hai là cá hố. Loài cá này khá dễ nhận biết với thân dài, dẹt và lớp da ánh bạc. Cá hố có thể chiên, kho, nướng và từ lâu không còn xa lạ với bữa ăn của người Việt.

Trong các tài liệu về thủy sản tại Việt Nam, Trichiurus lepturus được ghi nhận với những tên gọi như cá hố, cá hố đầu rộng và thuộc nhóm thủy sản có giá trị khai thác, thương mại. Điều này có nghĩa loại cá được người bán tại Trung Quốc nhắc tới cũng hoàn toàn có thể bắt gặp trên thị trường Việt Nam.

Cái tên thứ ba là cá đù vàng. Đây là nhóm cá được ưa chuộng tại nhiều vùng ven biển Trung Quốc, đặc biệt khi bước vào mùa khai thác. Qingdao Morning Post ghi nhận cá đù vàng nhỏ cùng cá hố có nguồn cung khá dồi dào vào mùa xuân; chất lượng cá ở thời điểm này cũng được người bán đánh giá cao.

Cá hố và cá đù vàng (Ảnh Vasep)

Người Việt có mua được những loại cá này?

Câu trả lời là có, song cần phân biệt giữa đúng loài cá được bán ở Trung Quốc và những loài cùng nhóm đang phổ biến tại Việt Nam.

Với cá thu, loài Scomberomorus niphonius được người bán Thanh Đảo nhắc đến có vùng phân bố tập trung ở vùng biển Đông Á phía bắc. Vì vậy, không nên coi đây chính xác là loại cá thu thường xuất hiện tại chợ Việt. Dù vậy, người tiêu dùng trong nước có thể dễ dàng mua những loài cá thu khác cùng chi, trong đó có cá thu vạch.

Với cá hố, sự tương đồng rõ ràng hơn. Loài Trichiurus lepturus được ghi nhận trong các tài liệu thủy sản Việt Nam và được khai thác, kinh doanh trong nước. Cá hố có mặt tại nhiều chợ hải sản, cửa hàng thực phẩm và thường được bán dưới dạng cá tươi hoặc đông lạnh.

Cá đù cũng là nhóm cá quen thuộc với người Việt. Trong các tài liệu của ngành nông nghiệp, cá đù vàng lớn, còn có tên cá đỏ dạ, được xác định với tên khoa học Larimichthys crocea. Việt Nam từng có các nghiên cứu liên quan tới sản xuất giống nhân tạo loài cá này. Tuy nhiên, tên “cá đù” ngoài thị trường có thể được dùng cho nhiều loài khác nhau nên nếu muốn xác định chính xác, người mua cần xem thông tin về nguồn gốc và tên khoa học của sản phẩm.

Như vậy, những nhóm cá được người bán hải sản Trung Quốc nhắc tới thực tế không quá xa lạ với người Việt. Cá thu, cá hố và cá đù đều hiện diện trên thị trường trong nước, dù loài cụ thể và tên gọi có thể khác nhau giữa từng vùng.

Đi chợ buổi sáng vẫn cần biết cách chọn cá

Ghi nhận của Bandao News cho thấy để có hàng bán vào sáng sớm, một số tiểu thương tại Thanh Đảo đã bắt đầu tới chợ đầu mối hoặc bến cảng lấy cá từ khoảng 2-3 giờ sáng và bày hàng từ hơn 5 giờ. Điều này phần nào lý giải vì sao nhiều người thích đi chợ sớm, khi các sạp vừa có thêm nguồn hàng mới.

Tuy nhiên, mua cá vào buổi sáng không đồng nghĩa chắc chắn cá sẽ tươi hơn. Điều kiện vận chuyển và bảo quản vẫn đóng vai trò quan trọng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn cá được giữ lạnh hoặc đặt trên lớp đá sạch. Cá tươi thường có mùi nhẹ, không có mùi chua, khai hay tanh nồng; mắt sáng, thịt chắc và có độ đàn hồi. Với cá phi lê, phần thịt không nên bị đổi màu hoặc khô ở mép.