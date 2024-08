Ngày 27/8, THE BLACK LABEL chính thức “nhá hàng” mảnh ghép thứ 4 của nhóm nữ mới toanh MEOVV. Không nằm ngoài dự đoán, Anna, thành viên người Nhật Bản sở hữu visual trong trẻo, thanh thuần, được nhận xét là mang nét đẹp của nhiều mỹ nhân Kpop đình đám như Tzuyu (TWICE), Xiaoting (KEP1ER), Shin Se Kyung, Han So Hee… Không chỉ vậy, đoạn clip giới thiệu 2 phút khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khí chất ngời ngời, đầy mỹ miều và trong veo như mối tình đầu nữ idol tân binh. Đồng thời, hình ảnh thời quá khứ của cô nàng cũng ngay lập tức được đào lên, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều khắp MXH.



Anna - thành viên thứ 4 được hé lộ của nhóm nhạc nữ MEOVV trực thuộc THE BLACK LABELgây sốt với visual đẹp không góc chết, đậm chất điện ảnh

Khác với visual vạn người mê ở thời điểm hiện tại, netizen không khó để chỉ ra một số điểm khác lạ trên khuôn mặt cô nàng trong những tấm hình pre-debut, dấy lên nghi vấn nữ idol sinh năm 2005 đã can thiệp “dao kéo”. Anna từng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, tuy nhiên, đường nét còn khá mờ nhạt và kém sắc sảo, đặc biệt là chiếc mũi có cấu trúc khá to và bè, gò má cao khuôn mặt chưa được thanh thoát lắm. Do đó, nhiều người cho rằng cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ phần mũi và cằm, hạ gò má để visual sắc bén hơn.

Hình ảnh quá khứ của Anna vẫn xinh xắn, ưa nhìn nhưng ngũ quan chưa được sắc nét, hài hòa cho lắm

Hot topic này hiện vẫn đang thu hút vô số lượt tương tác và bình luận, không ít người chia sẻ rằng việc thay đổi ngoại hình là điều tất yếu để có thể tồn tại trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt như Kbiz. Trái ngược, nhiều ý kiến cho rằng Anna đơn giản chỉ giảm cân và tìm được phong cách make up phù hợp - thế mạnh của Hàn Quốc nên visual tự khắc lên hương.

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang trở thành tâm điểm của sóng mạng nhờ nhan sắc trong trẻo, thanh thuần cùng khí chất tỏa sáng

