Ngày 25/10, tạp chí Oricon Style đã công bố danh sách "Những sao nữ có khuôn mặt lý tưởng được phái đẹp bình chọn" lần thứ 18, Kitagawa Keiko có hai năm liên tiếp đứng thứ nhất. Không những vậy, trong mọi bảng xếp hạng khác tại Nhật Bản, "mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại" cũng liên tục dẫn đầu.

Sức hấp dẫn của nữ diễn viên sinh năm 1986 không hề suy giảm trong suốt 15 năm sự nghiệp. Chỉ trong hai năm Kitagawa Keiko bất bại trong 8 bảng xếp hạng khác từ "người tình lý tưởng", "ngôi sao bạn muốn hẹn hò vào dịp lễ", "ngôi sao bạn muốn đi nghỉ hè cùng", "ngôi sao có gương mặt tỷ lệ vàng hoàn hảo", "ngôi sao được khát khao nhất", "minh tinh gợi cảm nhất"... Vị trí thống trị của Kitagawa Keiko chỉ bị lung lay bởi Aragaki Yui, ngọc nữ cũng được khen ngợi là "quốc bảo nhan sắc". Cả hai thường xuyên thay nhau xếp thứ nhất-nhì dù thực tế hai nữ diễn viên đều đã lập gia đình và bước vào lứa tuổi U40.

Vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ và có nét lai Tây của Kitagawa Keiko khiến khán giả mê đắm.

Kitagawa Keiko tốt nghiệp Đại học Meiji khoa Khoa học Thương mại sau đó nhờ ngoại hình nổi bật trở thành người mẫu của hãng Seventeen. Tuy nhiên, nếu chỉ có vẻ đẹp thôi là chưa đủ, nữ diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm thành công, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong nhiều năm, trong đó, vai diễn Rei Hino (Thủy Thủ Sao Hỏa) trong live action Thủy Thủ Mặt Trăng là nhân vật tiêu biểu của Kitagawa Keiko.



Nữ diễn viên còn góp mặt trong các bộ phim ăn khách như Cô Nàng Quét Dọn, Bạn Thân Ơi, Nụ hôn thiên đường, Tớ muốn ăn tụy của cậu, Miền đất hứa... và có cơ hội "lấn sân" sang cả Hollywood khi tham gia bom tấn The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Nữ diễn viên từng nhận được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 41 cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Vai diễn kinh điển Thủy Thủ Sao Hỏa của Kitagawa Keiko

Vẻ đẹp dịu dàng không kém phần sexy chính là vũ khí bí mật đốn tim phái mạnh của Keiko.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Keiko còn có cuộc hôn nhân đẹp với nam ca sĩ nhạc rock Daigo của nhóm nhạc mang tên BREAKERZ. Daigo còn là cháu trai của thủ tướng Nhật Bản Noboru Takeshita. Năm 2016, Kitagawa Keiko từng vướng scandal lộ ảnh nóng, tuy nhiên, tình cảm mà khán giả Nhật Bản dành cho cô vẫn không suy giảm.

Cô từng được bầu chọn là một trong số 3 mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại của Nhật Bản năm 2014.

Trong Top 5 sao nữ đẹp nhất Nhật Bản năm 2024 còn có "thần tượng ngàn năm có một" Hashimoto Kanna, ngọc nữ Aragaki Yui xếp thứ ba, "nữ thần nội y" Imada Mio đứng thứ tư và thứ năm là "Mỹ nữ Kimono thế hệ mới" Hamabe Minami.