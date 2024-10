Son Ye Jin bị cấm đóng phim 18+

Ngày 25/10, Naver đưa tin có thông tin Son Ye Jin sẽ tham gia đóng bản truyền hình của bộ phim 18+ Untold Scandal cùng Ji Chang Wook do Netflix sản xuất. Đây là tác phẩm trở lại sau 2 năm của nữ diễn viên sau khi kết hôn và làm mẹ. Chính vì vậy, chủ đề của phim bị đánh giá là quá nhạy cảm

Untold Scandal (tên Việt: Nỗi Ô Nhục Họ Cho ) từng có phiên bản điện ảnh do Bae Yong Joon, Jeon Do Yeon và Lee Mi Sook đóng chính được phát hành năm 2003. Tác phẩm khá thành công khi thu về 3 triệu vé. Đây cũng là bộ phim mà ông hoàng Hallyu Bae Yong Joon đặt kỳ vọng để thay đổi hình tượng của mình trở nên mạnh mẽ nam tính hơn.

Untold Scandal từng có phiên bản do Bae Yong Joon, Jeon Do Yeon đóng chính

Tuy nhiên, thực tế Untold Scandal không được đánh giá cao về nội dung. Đây không phải tác phẩm kinh điển khiến khán giả yêu thích tới mức nhất định phải xem, do đó việc phim có phiên bản truyền hình khiến người xem khó hiểu.

Mặt khác, theo Naver, Son Ye Jin là ngôi sao không ngại đóng cảnh nóng nếu kịch bản yêu cầu. Là tình đầu quốc dân thế hệ đầu tiên của showbiz Hàn, Son Ye Jin từng phá vỡ hình tượng ngoan hiền để diễn hết mình trong các phim như Đêm Trắng, Tuyết Tháng Tư ... Thậm chí, cô còn được gọi là "nữ hoàng cảnh nóng" sánh vai bên Jo Yeo Jung và Song Ji Hyo.

Son Ye Jin từng đóng cảnh nóng khi còn trẻ

Tuy nhiên, khán giả cho rằng hiện tại cô không nên đóng phim 18+

Tuy nhiên, khi chuẩn bị kết hôn với Hyun Bin, Son Ye Jin tự ý thức được việc thay đổi hình tượng vì vậy trong phim Tuổi 39 , nữ diễn viên đã yêu cầu cắt bớt cảnh thân mật với bạn diễn nam. Vì vậy dự án Untold Scandal không hợp với hình tượng của cô hiện tại.

Phim mới của Son Ye Jin có thể sẽ do đạo diễn Jung Ji Woo chỉ đạo. Đây là đạo diễn nổi tiếng với các bộ phim người lớn như Eungyo (Nàng Thơ) do Kim Go Eun đóng chính phát hành năm 2012 và phim Somebody, là những tác phẩm có nội dung khiêu dâm cao.

"Tại sao Son Ye Jin lại nhận lời đóng phim này", "Chủ đề quá nhàm chán, chị ơi, có rất nhiều webtoon có nội dung mới mẻ hấp dẫn để chị thử sức", "Cô ấy không còn ở độ tuổi cần cảnh nóng để chứng minh bản thân dũng cảm và có tâm với nghề, đừng đóng phim 18+", "Nội dung cũ kỹ quá, thật phí phạm dàn diễn viên", "Đây cũng không phải là kiệt tác mà phải chuyển thể nhiều lần như vậy", "Đây là dự án quan trọng đánh dấu sự trở lại sau khi kết hôn, Son Ye Jin đừng đóng phim khiêu dâm", nhiều khán giả để lại lời nhắn không hài lòng với thông tin Son Ye Jin sẽ đóng phim 18+.

Người hâm mộ yêu cầu Son Ye Jin cẩn trọng trong việc chọn dự án mới

Phim lấy bối cảnh những năm 1700 và Son Ye Jin sẽ đảm nhận vai Phu nhân Cho. Đây là người phụ nữ bề ngoài có vẻ như một người vợ tận tụy, thế nhưng trong thâm tâm lại mang đầy oán hận với chồng và gia đình chồng. Chính vì thế, cô ta lên một kế hoạch thâm độc khi để cho gã em họ Cho Won cắm sừng chồng mình, bằng cách bảo anh ta có con với nàng tiểu thiếp sắp cưới của chồng.

Về phần Cho Won do Ji Chang Wook thủ vai, anh ta luôn mang trong tim một tình yêu cấm kỵ với chị họ nhưng không thể có được cô. Vì thế, Cho Won trở thành một gã trăng hoa xem việc quyến rũ phụ nữ làm niềm vui. Cho Won nhận lời giúp Phu nhân Cho vì cô ta hứa sẽ cho phép anh ta được chiếm lấy cơ thể của mình. Đảm nhận vai Cho Won dĩ nhiên không ai khác ngoài tài tử Ji Chang Wook.