Emilia Clarke thường được khán giả gọi thân thương với cái tên "Mẹ Rồng", là một trong những ngôi sao người Anh nổi tiếng bậc nhất thế giới. Cô được biết tới nhiều nhất với vai diễn Daenerys Targaryen trong Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền). Nhờ vai diễn này, Emilia Clarke một đêm trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới. Cô còn được nhận Huân chương Đế quốc Anh (Order of the British Empire).

Emilia Clarke sinh năm 1986 tại London, Anh với năng khiếu diễn xuất bộc lộ từ rất sớm. Theo học Trung tâm Kịch nghệ London nhưng mãi đến năm 23 tuổi, Clarke mới có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Doctors. Năm 2011, cô vụt sáng với vai diễn công chúa Daenerys Targaryen - là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Targaryen trong series phim Trò Chơi Vương Quyền.

Emilia Clarke thành công thể hiện vai diễn Daenerys Targaryen từ khi còn là nàng công chúa ngây thơ tới khi trở thành nữ hoàng cao quý

Daenerys Targaryen là nhân vật được hàng triệu khán giả trên thế giới yêu mến

Emilia Clarke chỉ cao 1m57 nhưng cô sở hữu những đường cong quyến rũ thân hình bốc lửa, vẻ gợi cảm phồn thực hút mắt, ánh mắt mơ màng và làn môi hờn dỗi. Nữ diễn viên đem đến cho nhân vật Daenerys Targaryen vẻ đẹp liêu trai thần thoại rất vương quyền.

Năm 2012, Emilia Clarke được chọn là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới do những nhà phê bình phim độc lập TC Candler bình chọn. Năm 2014, nữ diễn viên xếp ở vị trí thứ nhất trong cuộc bình chọn những phụ nữ được khao khát nhất thế giới do Askmen công bố. Cô cũng có mặt trong top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Maxim bình chọn.

Năm 2015, tạp chí danh tiếng Esquire lựa chọn Emilia Clarke là "Người phụ nữ đương đại gợi cảm nhất thế giới". Đến năm 2019, nữ diễn viên người Anh tiếp tục được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới".

Nữ diễn viên có tính cách thân thiện, không có scandal

Bên cạnh sự ngưỡng mộ về tài năng, sự nghiệp và ngoại hình quyến rũ, khán giả còn yêu mến Emilia Clarke bởi tính cách thân thiện và mạnh mẽ của nữ diễn viên. Cô từng hai lần đột quỵ nhưng đã nỗ lực chống lại bệnh tật để quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Năm 2022, trong buổi phỏng vấn, Emilia Clarke đã chia sẻ lại căn bệnh nguy hiểm đã từng khiến cô suýt thiệt mạng. Thời điểm bị liệt, nữ diễn viên đã nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp vừa chớm nở.

Theo đó, năm 2011, Emilia Clarke phát hiện mắc bệnh phình mạch máu não, khiến cô phải mất thời gian dài để hồi phục, đồng nghĩa với việc gặp vô vàn khó khăn khi tham gia diễn xuất với vai Mẹ Rồng trong 2 năm đầu tiên.

Mỹ nhân sinh năm 1986 cho biết cô gặp tình trạng phình mạch não 2 lần, vào năm 2011 và 2013. Cô chia sẻ: "Tôi có một phần não giờ đây không còn hoạt động nữa. Thật thần kỳ vì tôi vẫn có thể nói chuyện rành mạch dù chỉ rất ít khi và sống bình thường mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Tôi nằm trong số lượng rất, rất, rất ít những người sống sót khi mắc bệnh này". "Nếu bất kỳ phần nào của não không nhận được máu trong một giây, nó sẽ biến mất", Emilia Clarke giải thích.

Emilia Clarke bị chứng phình mạch não dẫn tới 2 lần đột quỵ

Căn bệnh này khiến Emilia Clarke phải nằm liệt giường và một phần não không hoạt động ảnh hưởng tới quá trình sinh hoạt, phát âm của nữ diễn viên. Sau thời gian chữa trị, người đẹp cảm thấy may mắn vì "thỉnh thoảng tôi có thể nói rành mạch và cuộc sống của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng".

Để chia sẻ may mắn của mình và giúp đỡ những người cũng gặp hoàn cảnh tương tự, Emilia Clarke đã thành lập một tổ chức từ thiện dành cho những nạn nhân bị chấn thương sọ não và đột quỵ có tên Same You.

Sau khi chữa trị, cô đã bị mất 1 phần não, khả năng nói chuyện bị ảnh hưởng

Ngoài Game of Thrones, Emilia Clarke còn được biết đến với các tác phẩm như Me Before You, Solo: A Star Wars Story, Last Christmas, bom tấn Secret Invasion của Vũ trụ điện ảnh Marvel... Trong đó, Me Before You (Trước Ngày Em Đến) chỉ có kinh phí sản xuất nhỏ hẹp 20 triệu USD nhưng thu về hơn 200 triệu USD và là một trong những phim Rom-Com thành công nhất năm 2016.

Cho đến nay, "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen đã trở thành vai diễn "huyền thoại" của Emilia Clarke trên màn ảnh nhỏ và sở hữu lượng fan lên đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, Emilia Clarke cũng được kỳ vọng trở thành "Nữ hoàng Rom-Com" thế hệ mới, thay thế cho Sandra Bullock, Cameron Diaz hay Julia Roberts ở những thập niên trước.